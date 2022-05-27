央行為何干預外匯？看懂外匯行情與總體經濟關係

為了維繫管理匯率或釘住匯率，某些中央銀行（主要是中國與其他亞洲中央銀行）需要干預外匯市場。這方面干預行為的影響層面廣泛，並不限於本國貨幣。

全球中央銀行擁有幾十年來持續累積的龐大外匯準備，主要是受到 1990 年代末期亞洲金融危機的教訓：擁有龐大外匯準備有助於對抗危機。

關於擁有龐大外匯準備，中國人民銀行是最極端的例子，但很多國家也會積極干預外匯市場，譬如巴西、俄羅斯、香港、新加坡等。從 2001 年到 2014 年，中國外匯準備由 2,000 億美元成長到 4 兆美元。很多國家的外匯準備也在過去 20 年大幅成長。

各國持有的外匯準備，大部分都是美元，因為外匯市場的干預活動，大多採用美元。舉例來說，2000 年代，為了維持弱勢人民幣， 中國人民銀行大量買進 USDCNY。隨著美元準備金顯著增加，為了分散風險，中國需要賣出部分美元，買進其他貨幣（尤其是歐元）， 如此外匯準備才不至於過度集中在美元。所以各國中央銀行持有的外匯準備，不會完全持有美元，而是持有多種主要貨幣構成的投資組合。

可是，各國中央銀行隨著外匯準備的增減，為了保持穩定的外匯投資組合配置，需要買賣歐元與其他外匯。

讓我們看個簡單案例：中國持有的外匯準備如果由 4 兆美元下降為 3 兆美元，減少程度為 1 兆美元。如果這些外匯準備 20％持有歐元，意味著目前外匯準備持有價值 2,000 億美元的過多歐元（換言之，1 兆美元的 20％）。隨著外匯準備減少，為了保持外匯準備投資組合的平衡， 中國政府需要賣出 EURUSD（ 以及 AUDUSD、GBPUSD 等）。各國外匯準備投資組合經理人，經常積極調整各種外匯準備，所以當新興市場貨幣遭逢賣壓時，G10 貨幣往往也跟著承受壓力。

每當某大型中央銀行干預新興市場貨幣，就必須留意 G10 貨幣是否受到影響。美元兌換新興市場貨幣如果強勢升值，由於外匯準備再循環流量機制的運作，經常導致美元兌換 G10 的匯率升值。這方面影響經常發生在商品外匯，因為新興市場貨幣疲弱，商品貨幣同時承受兩方面的壓力：全球經濟成長走緩（這經常是新興市場貨幣走貶的最主要原因），以及外匯準備重新調整的再循環流量。

資本流動（Capital flow）可能影響匯率，譬如外國直接投資，合併／併購、股票與債券投資等。跨越國境的很多交易，導致明顯的資本流動，因而影響本國貨幣匯率。企業合併與併購造成匯率短期重大波動，但投資組合流量的影響可能長達幾個月，甚至幾年。2012 年，當歐洲中央銀行總裁馬里奧．德拉吉（Mario Draghi ）發表「不論代價多少」（Whatever It Takes）的演講，強調歐元區絕對不可能解體，使得投資人在隨後兩年瘋狂買進歐元區資產，導致歐元匯價在這兩年內持續升值，雖然歐元區經濟低迷，利率（相較全球水準）明顯偏低。

投資流量對匯率的影響，通常不會很明顯，但影響期間可能拉得很長。2017 年，馬克宏當選法國總統後，歐元又出現長期漲勢，因為人們對歐元區可能解體的恐懼再度消散。

關於外匯走勢預測，資本流動很少被視為重要因素，因為這方面流量變幻莫測。所以資本流動經常成為外匯走勢的事後解釋因素，但外匯預測很少運用未來資本流動。

一般來說，外國直接投資並不是 G10 匯率的重要決定變數，但某些情況下，這方面流量可能成為匯率最重要的決定因素，譬如歐元區危機前後。對新興國家的匯率走勢，資本流量的影響顯然更為重要，尤其要特別注意，這些國家的主權信用評等與股票市場偏好變動。總之，資本流動很少成為外匯走勢的最主要驅動力量，不過仍然值得注意。

貿易平衡與經常帳平衡是匯率最重要的長期決定因素，但短期影響力相當有限。事實上，貿易與經常帳是否能夠維持平衡，甚至反過來要取決於匯率走勢。貿易與經常帳平衡對於匯率的影響力時強時弱，但無可否認地，跨越國界的外匯流量，有很大成分來自於國際貿易。舉例來說，每當日本人購買某美國科技公司產品，就必須把日圓貨款兌換為美元，然後支付給這家美國科技公司。

全球各地數以兆計的跨國交易，使得外匯市場隨時進行各種外匯交易。另外，當全球與美國利率走高時，投資人會重視經常帳差額， 因為這是國家承受金融壓力的重要指標。

最後，財政政策對於外匯走勢的影響力，有時頗為重要，有時幾乎全然無關。過去，寬鬆的財政政策與貨幣政策，經常被認為造成匯率趨於貶值，至少理論上是如此。可是，經過一段期間驗證後，人們發現財政政策和匯率走勢之間幾乎不存在可靠關連，所以外匯交易者現在很少關心財政政策。寬鬆的貨幣政策有時對經濟產生刺激效應， 因此有利於匯率走勢。另一些時候，財政赤字可能引發投資人擔心信用條件惡化（更多主權債務，債務占 GDP 比率上升等），債務評等降級。

前述各項基本面因素，彼此之間高度相關；換言之，某個經濟因素可能影響其他經濟因素。所以各項經濟因素的變動，可能源自某個主要經濟因素的變動。交易者分析匯率驅動因素時，應該謹慎觀察與思考真正的驅動力量來自何處，哪些現象僅是附帶影響。

現在，讀者已經大致瞭解，外匯行情如何受到總體經濟基本面因素的影響。接著，我們準備觀察美國政府定期公布的經濟資料，哪些可能影響匯率交易。

( 本文摘自布蘭特．唐納利著《外匯交易的藝術》，寰宇出版提供)

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