股市不要跟隨群眾！躲在家裡看盤算「群眾」嗎？

失控的市場

市場上有一些關於群眾的古老格言， 大家應該都很熟悉：「不要跟隨群眾」「要逆向而行」「跟大眾對作」。但多數人不曉得什麼叫「群眾」，懂得分辨的人更少，而知道自己其實就是群眾之一的人就更少了。

大多數對於「群眾」的解釋，實際上是研究或參考一些引發震撼的投資狂熱歷史資料。英國歷史學家查爾斯．麥凱 1841 年的巨著《異常流行幻象與群眾瘋狂》（Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds）中提到許多例子，其中荷蘭的鬱金香狂熱就是群眾喪失理性的著名範例。1634 年，荷蘭當時相當原始的股票市場，有一股投機熱潮延燒到鮮花市場，這情況跟 1980 年代全球股市投機成風又蔓延到藝術市場一樣。當時荷蘭大眾不分老少，都急著售產求現，搶買鬱金香球莖。鬱金香市場在 1634 年 11 月到達巔峰，1 顆球莖售價直逼一般勞工十年工資。

從這些投機歷史尋找共通模式，已經歸納出各種不同模型，可用來說明群眾把持市場的各個階段運作狀況。例如查爾斯．金德伯格的名著《狂熱、恐慌與崩盤 》（Manias, Panics, and Crashes） 即提供一套「明斯基模型」（Minsky Model）：一、位移：某些外在事件（諸如戰爭、糧食欠收等）衝擊總體經濟體系。二、機會：前述位移在某些經濟部門中創造出獲利機會，同時某些經濟部門因此封閉。投資和生產集中於有利可圖的產業部門，正掀起一陣繁榮。三、信用擴張：信用擴張更加促進繁榮。四、興奮：伴隨投資及生產／ 銷售熱潮，更刺激價格投機。

另一種群眾把持市場的常見模式是：一、投機；二、信用擴張；三、金融困境；四、危機；五、恐慌和崩潰。

這些模式都有許多種變形，但基本上對於群眾的研究， 都是針對歷史事件的研究、描述和解釋來進行，而不是針對個人心理活動過程。因此，群眾往往被視為陷於失控市場中的眾多無名氏。

逆大勢法

在市場上，行情挺升至頂部時大家都想得到別人認同，而跌到底部又都避之唯恐不及，因此逆大勢而行也是辨識群眾的方法。所謂逆勢操作，就是跟市場大勢對作，持有相反倉位。但你不能一直跟群眾站在對立面，事實上到了某些時候也必須跟群眾方向一致，方才有獲利可能。在群眾力量導入後，大盤因此走向你預期的方向。

這些對於群眾的傳統看法，對我所要討論的並沒有什麼幫助。了解狂熱、恐慌和崩潰模式，對於市場上重複的歷史情節，在辨識上雖有幫助，卻也都無法揭露個人的決策過程。這些模式描述了市場事件，但並不能說明個人之所以成為群眾一員的心理狀態。因為我們重點是擺在市場參與者， 而不是歷史學家或經濟學者，我們不需要這些模型來警告市場即將出現狂熱或恐慌。我們需要的是警訊，一個可提醒我們自己正在成為群眾一員的模型。

群眾是什麼？

就尋常意義而言，「群眾」是指一群人的集合，不管他們是為什麼聚在一起或被歸類在一起。不過根據勒龐的著作《烏合之眾》（The Crowd），從心理學角度來看，其意義顯然很不一樣。當所有聚在一起的人，其情緒和想法一致，個體意識消失時，就會成為一種心理上的群眾。我認為這種狀況發生時，那些人未必真的需要聚在一起，單獨的個人要是也有相同意圖、抱持同樣目的、表現出相同特徵，他就會成為群眾的一員。

你自己躲在家裡看盤，也可以被歸類為市場群眾嗎？是的，如果你追隨每個相關訊息，盯著螢幕上的價位跳動，像燭火般隨風搖曳飄忽，你就是市場群眾之中的一員。在你個人的決策過程中，你是否表現出群眾特性？要是你對市場的反應和行動都表現出群眾的傾向、情緒和特徵，那麼你做的就是群眾的交易。

個人與群眾的基本區別是，個人是經過理性思考、慎思熟慮和分析之後才採取行動；群眾則是根據感覺、情緒和衝動來行動。個人會仔細考慮自己的意見；群眾則受到情緒化觀點所影響，而非理性思考。在群眾之中，情緒和欠缺考慮的想法會經由模仿和感染迅速蔓延。了解群眾特徵及其組成，可揭示情緒化如何影響我們決策的架構。一旦掌握到這個架構，就可知道怎麼避免情緒化。

群眾特徵

個人成為群眾一員的心理狀態，主要有三個特徵。當個人在做出投資和交易決策時，也可能表現出同樣的特徵。

無敵感

個人形成群眾時，需要一種自覺無敵、力大無窮的感受（sentiment），群眾及其成員是毫不遲疑的。根據《韋氏字典》（Webster’s dictionary），「sentiment」，是情緒、感受和意見的綜合體，那種自以為無堅不摧的強力感受，原本會屈服於個人小心控制的本能和情緒，但群眾是無名無姓的，因此不會為自身行為負起責任。當個人在群眾之中，受到群眾能量的餵養，因為自己隱身其中，就會做出一些平常不會做的事。身處群眾之中，讓個人控制自我的責任感消失無蹤（如球賽勝利後，球迷衝進球場，連球門都推倒）。我在黃豆油交易中的感覺就是如此，我最厲害！我最強！我不會犯錯！我一心一意地以為，那筆交易會賺 1000 萬美元呢。

感染擴散

根據《美國傳統英語字典》，「contagion」（傳染、感染） 的意思是影響作用或情感狀態擴散的趨勢。像是足球場上的 歡呼波浪，主隊獲勝奪得冠軍後反而在當地城市引發暴動。大家彷彿像被催眠還是下咒似的。看著電腦螢幕上的價位跳動，整天打電話跟你的經紀人詢價。盯著電視螢幕最底下的 股價跑馬燈，或實際在市場上感受行情的上下起伏，這都像是注視催眠師那條來回擺動的錶鏈。我在露營車上用電話追 蹤行情的心理狀態，正是如此。

暗示

要描述群眾如何接受暗示，最好的方式是觀察受到催眠的人，在催眠師的掌握下，如何回應暗示力量。此時他已經意識不到自己的行為，很容易接受暗示。在暗示的影響下， 他會感受到一股不可抗拒的衝動，而做出一些行為。這聽起來跟我在紐澤西公路上成天黏著電話問行情很類似吧，我接收到黃豆油和股票交易的暗示，就跟著照做。在那個沉迷

（感染）的特殊狀態中，個人受到行情變化的操控，執著於當初勸自己進入市場的建議，不管誰的意見他都信。

非理性群眾最明顯的特徵如下： 諸多個人一旦形成群眾，不管他們的生活形態、職業、性格或智識高低是不是一樣，都會變成擁有集體心智的群眾，其行為方式也跟原本個別存在時完全不同。群眾之中的個人也可能被誘導，做出明顯違反自身利益的行為。群眾特徵中最不可理解的面向之一是，儘管面對如山鐵證的挑戰，成員們仍然可以固執地堅守錯誤假設。所以，明明看到虧損一直擴大，還是死抱市場倉位不放，這就是群眾。

這些觀察可以解釋為什麼有時候你會做出一些不該做的事，或某些事情早就該做了你卻不做。這也可以解釋，我在黃豆油交易上為什麼賠光了之前的獲利，還死抱倉位不放。我拿其他交易賺的錢，或者跟朋友借錢來補那個大洞，顯然是違背自己的最佳利益。為什麼我會放著一個曾經獲利的倉位一直跌、一直跌，跌到必須借錢來彌補虧空也不肯罷手？ 要是你在 1973、1976 年，甚至是在 1983 年的 8 月跟我說我可能會做出這樣的事來，我絕對不承認自己會這麼傻。要是你對市場倉位的處置跟原本預想的不同，那你就是非理性群眾的一員。不管你自己有沒有意識到，你所做的交易其實是一種群眾行為。不然的話，你早就根據自己的判斷做出該做的事。

重點是，除了傳統上對群眾的看法之外，個人也可能在實際上沒跟大家在一起，或在可見影響下照樣做出跟群眾同樣的投資或交易。非理性群眾和虧錢的市場參與者之間的相似處，非常明顯。各位請記住，判斷是否為非理性群眾，並不在於其人數多寡，而是有沒有表現出其特徵。一個人如果開始表現出那些特徵，那他就是非理性群眾的一員，做出跟群眾一樣的交易。

事實上市場不必出現狂熱，或陷於前述兩種群眾模式之中，個人也可能做出跟群眾一樣的交易。就算行情只是橫盤，參與者若表現出非理性群眾特徵，像衝動、易怒和情緒乖張，無法做出重要判斷，那他就可能做出群眾交易來。如果這樣還不算是情緒化（而且還虧錢）的市場參與者，那就沒人是了。這可真是完美地描述我在黃豆油和併購股的交易，類似的事也還多得是。

( 本文摘自吉姆．保羅、布南登．莫尼漢著《一個操盤手的虧損自白：長銷30年的獲利經典》，今周刊提供)

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