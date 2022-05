股市不要跟隨群眾！躲在家裡看盤算「群眾」嗎？

失控的市場

市場上有一些關於群眾的古老格言, 大家應該都很熟悉:「不要跟隨群眾」「要逆向而行」「跟大眾對作」。但多數人不曉得什麼叫「群眾」,懂得分辨的人更少,而知道自己其實就是群眾之一的人就更少了。

大多數對於「群眾」的解釋,實際上是研究或參考一些引發震撼的投資狂熱歷史資料。英國歷史學家查爾斯.麥凱 1841 年的巨著《異常流行幻象與群眾瘋狂》(Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds)中提到許多例子,其中荷蘭的鬱金香狂熱就是群眾喪失理性的著名範例。1634 年,荷蘭當時相當原始的股票市場,有一股投機熱潮延燒到鮮花市場,這情況跟 1980 年代全球股市投機成風又蔓延到藝術市場一樣。當時荷蘭大眾不分老少,都急著售產求現,搶買鬱金香球莖。鬱金香市場在 1634 年 11 月到達巔峰,1 顆球莖售價直逼一般勞工十年工資。

從這些投機歷史尋找共通模式,已經歸納出各種不同模型,可用來說明群眾把持市場的各個階段運作狀況。例如查爾斯.金德伯格的名著《狂熱、恐慌與崩盤 》(Manias, Panics, and Crashes) 即提供一套「明斯基模型」(Minsky Model):一、位移:某些外在事件(諸如戰爭、糧食欠收等)衝擊總體經濟體系。二、機會:前述位移在某些經濟部門中創造出獲利機會,同時某些經濟部門因此封閉。投資和生產集中於有利可圖的產業部門,正掀起一陣繁榮。三、信用擴張:信用擴張更加促進繁榮。四、興奮:伴隨投資及生產/ 銷售熱潮,更刺激價格投機。

另一種群眾把持市場的常見模式是:一、投機;二、信用擴張;三、金融困境;四、危機;五、恐慌和崩潰。

這些模式都有許多種變形,但基本上對於群眾的研究, 都是針對歷史事件的研究、描述和解釋來進行,而不是針對個人心理活動過程。因此,群眾往往被視為陷於失控市場中的眾多無名氏。

逆大勢法

在市場上,行情挺升至頂部時大家都想得到別人認同,而跌到底部又都避之唯恐不及,因此逆大勢而行也是辨識群眾的方法。所謂逆勢操作,就是跟市場大勢對作,持有相反倉位。但你不能一直跟群眾站在對立面,事實上到了某些時候也必須跟群眾方向一致,方才有獲利可能。在群眾力量導入後,大盤因此走向你預期的方向。

這些對於群眾的傳統看法,對我所要討論的並沒有什麼幫助。了解狂熱、恐慌和崩潰模式,對於市場上重複的歷史情節,在辨識上雖有幫助,卻也都無法揭露個人的決策過程。這些模式描述了市場事件,但並不能說明個人之所以成為群眾一員的心理狀態。因為我們重點是擺在市場參與者, 而不是歷史學家或經濟學者,我們不需要這些模型來警告市場即將出現狂熱或恐慌。我們需要的是警訊,一個可提醒我們自己正在成為群眾一員的模型。

群眾是什麼?

就尋常意義而言,「群眾」是指一群人的集合,不管他們是為什麼聚在一起或被歸類在一起。不過根據勒龐的著作《烏合之眾》(The Crowd),從心理學角度來看,其意義顯然很不一樣。當所有聚在一起的人,其情緒和想法一致,個體意識消失時,就會成為一種心理上的群眾。我認為這種狀況發生時,那些人未必真的需要聚在一起,單獨的個人要是也有相同意圖、抱持同樣目的、表現出相同特徵,他就會成為群眾的一員。

你自己躲在家裡看盤,也可以被歸類為市場群眾嗎?是的,如果你追隨每個相關訊息,盯著螢幕上的價位跳動,像燭火般隨風搖曳飄忽,你就是市場群眾之中的一員。在你個人的決策過程中,你是否表現出群眾特性?要是你對市場的反應和行動都表現出群眾的傾向、情緒和特徵,那麼你做的就是群眾的交易。

個人與群眾的基本區別是,個人是經過理性思考、慎思熟慮和分析之後才採取行動;群眾則是根據感覺、情緒和衝動來行動。個人會仔細考慮自己的意見;群眾則受到情緒化觀點所影響,而非理性思考。在群眾之中,情緒和欠缺考慮的想法會經由模仿和感染迅速蔓延。了解群眾特徵及其組成,可揭示情緒化如何影響我們決策的架構。一旦掌握到這個架構,就可知道怎麼避免情緒化。

群眾特徵

個人成為群眾一員的心理狀態,主要有三個特徵。當個人在做出投資和交易決策時,也可能表現出同樣的特徵。

無敵感

個人形成群眾時,需要一種自覺無敵、力大無窮的感受(sentiment),群眾及其成員是毫不遲疑的。根據《韋氏字典》(Webster’s dictionary),「sentiment」,是情緒、感受和意見的綜合體,那種自以為無堅不摧的強力感受,原本會屈服於個人小心控制的本能和情緒,但群眾是無名無姓的,因此不會為自身行為負起責任。當個人在群眾之中,受到群眾能量的餵養,因為自己隱身其中,就會做出一些平常不會做的事。身處群眾之中,讓個人控制自我的責任感消失無蹤(如球賽勝利後,球迷衝進球場,連球門都推倒)。我在黃豆油交易中的感覺就是如此,我最厲害!我最強!我不會犯錯!我一心一意地以為,那筆交易會賺 1000 萬美元呢。

感染擴散

根據《美國傳統英語字典》,「contagion」(傳染、感染) 的意思是影響作用或情感狀態擴散的趨勢。像是足球場上的 歡呼波浪,主隊獲勝奪得冠軍後反而在當地城市引發暴動。大家彷彿像被催眠還是下咒似的。看著電腦螢幕上的價位跳動,整天打電話跟你的經紀人詢價。盯著電視螢幕最底下的 股價跑馬燈,或實際在市場上感受行情的上下起伏,這都像是注視催眠師那條來回擺動的錶鏈。我在露營車上用電話追 蹤行情的心理狀態,正是如此。

暗示

要描述群眾如何接受暗示,最好的方式是觀察受到催眠的人,在催眠師的掌握下,如何回應暗示力量。此時他已經意識不到自己的行為,很容易接受暗示。在暗示的影響下, 他會感受到一股不可抗拒的衝動,而做出一些行為。這聽起來跟我在紐澤西公路上成天黏著電話問行情很類似吧,我接收到黃豆油和股票交易的暗示,就跟著照做。在那個沉迷

(感染)的特殊狀態中,個人受到行情變化的操控,執著於當初勸自己進入市場的建議,不管誰的意見他都信。

非理性群眾最明顯的特徵如下: 諸多個人一旦形成群眾,不管他們的生活形態、職業、性格或智識高低是不是一樣,都會變成擁有集體心智的群眾,其行為方式也跟原本個別存在時完全不同。群眾之中的個人也可能被誘導,做出明顯違反自身利益的行為。群眾特徵中最不可理解的面向之一是,儘管面對如山鐵證的挑戰,成員們仍然可以固執地堅守錯誤假設。所以,明明看到虧損一直擴大,還是死抱市場倉位不放,這就是群眾。

這些觀察可以解釋為什麼有時候你會做出一些不該做的事,或某些事情早就該做了你卻不做。這也可以解釋,我在黃豆油交易上為什麼賠光了之前的獲利,還死抱倉位不放。我拿其他交易賺的錢,或者跟朋友借錢來補那個大洞,顯然是違背自己的最佳利益。為什麼我會放著一個曾經獲利的倉位一直跌、一直跌,跌到必須借錢來彌補虧空也不肯罷手? 要是你在 1973、1976 年,甚至是在 1983 年的 8 月跟我說我可能會做出這樣的事來,我絕對不承認自己會這麼傻。要是你對市場倉位的處置跟原本預想的不同,那你就是非理性群眾的一員。不管你自己有沒有意識到,你所做的交易其實是一種群眾行為。不然的話,你早就根據自己的判斷做出該做的事。

重點是,除了傳統上對群眾的看法之外,個人也可能在實際上沒跟大家在一起,或在可見影響下照樣做出跟群眾同樣的投資或交易。非理性群眾和虧錢的市場參與者之間的相似處,非常明顯。各位請記住,判斷是否為非理性群眾,並不在於其人數多寡,而是有沒有表現出其特徵。一個人如果開始表現出那些特徵,那他就是非理性群眾的一員,做出跟群眾一樣的交易。

事實上市場不必出現狂熱,或陷於前述兩種群眾模式之中,個人也可能做出跟群眾一樣的交易。就算行情只是橫盤,參與者若表現出非理性群眾特徵,像衝動、易怒和情緒乖張,無法做出重要判斷,那他就可能做出群眾交易來。如果這樣還不算是情緒化(而且還虧錢)的市場參與者,那就沒人是了。這可真是完美地描述我在黃豆油和併購股的交易,類似的事也還多得是。

( 本文摘自吉姆.保羅、布南登.莫尼漢著《一個操盤手的虧損自白:長銷30年的獲利經典》,今周刊提供)

