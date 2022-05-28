老闆念我們的事情，通常是我們的盲點，也是我們最需要學習的地方。如果把這段被念的時間當作學習的機會，好好吸收，一定收穫很大。

滿懷抱怨的幹部，幾年後大逆轉！

過去我手下有一位幹部，我在他身上花的時間，可能是所有人當中的前幾名。每當他工作上碰到什麼狀況，我就把他叫進辦公室，聊天、心談，指導一番。

但我看出他的臉色，並不是很開心、很感激。或許從他的角度看來，會覺得自己老是被罵、被老闆念，認為自己有夠衰，垂頭喪氣地走出辦公室。不過我並未放在心上，還是無私地告訴他該修正的地方。後來這位幹部離職了，另有發展，我也祝福他。

沒想到過了幾年，在聚餐的場合又遇到他，從前被我指導時從未說過謝謝的這位幹部，居然打從心底地感謝我，一直強調說，從前他被我叫進去，念了半小時、一小時，老實說他覺得非常不高興，滿懷抱怨。現在他自己當老闆了，才猛然發現，當時我教他的東西，今天他都用得到！所以他一定要來謝謝我。

啟發與迷思

當屬下的有個迷思，被老闆念是吃苦，很受不了，嫌他嘮叨。有時候很容易陷在自己不高興的情緒中，連老闆說些什麼都沒有聽進去。

這個故事啟發我們，老闆念我們的事情，通常是我們的盲點，也是我們最需要學習的地方。如果把這段被念的時間當作學習的機會，好好吸收，一定收穫很大。老闆願意花時間指導你，甚至罵你，是因為信任你，把你當作家臣，不妨正面看待。犯錯時即時被指正，有情境才是最好的機會教育。

主管跟屬下每天相處，包括開會、簡報、吃飯、拜訪客戶，經常面對工作上的真實問題，因此主管也有最多機會，在有情境的狀況下，把經驗傳授給屬下。

其中，當屬下犯錯的情境，更是機會教育的關鍵時刻。因為屬下犯了某個錯誤，主管就能幫他分析，錯誤出在哪裡，才會導致惡劣的結果。這類的指導，平常要透過理論或案例來教都很難，因為錯誤沒有發生，主管也不知道從何講起；就算講了，屬下的印象也不會深刻。

但當錯誤真的發生，例如丟掉客戶、進錯了貨、被倒帳，因為事件發生在屬下身上，有具體的情境，主管就可趁機進行機會教育，跟他討論，問題為何會發生？該如何處理？以後應該如何避免？應該找什麼人或哪些部門協助？這些討論內容與解決方案就會深深刻在屬下心裡。有些原則或許主管先前就講過，只是屬下沒聽進去，他犯錯的情境就是最佳的提醒良機，指正與機會教育的效果最為顯著。

私底下糾正是輔導，公開場合是辱罵

當主管進行機會教育、指正屬下的時候需要留意，如果在公開場合糾正，有可能讓員工感覺自己遭到辱罵，產生反效果。

但如果是私底下指導員工，因為沒有一堆人圍觀，屬下的感受會比較好，認為自己是接受輔導，而不是被羞辱。建議錯誤發生時，主管不要心急，在眾人眼前破口大罵，而是找個適當時機再來指正。

先告訴同仁自己是無私的，是為了同仁好才指導

機會教育還有一個技巧，主管可以把自己的善意跟同仁開誠布公地說明。主管可以跟屬下分析，今天我指導你，也許你不高興，會想要離職。可見，我若是自私的，未必需要跟你說這麼多，不但花我自己的時間，你還未必給我好臉色看。

但我還是要跟你講，因為我是無私的分享，不怕你生氣，也不擔心你一氣之下就不幹了。我不是喜歡罵人，而是為你好，才告訴你問題出在哪裡。

口氣可以溫和一點，打完後要安撫

機會教育的時候，主管的口氣要如何拿捏呢？我建議可以溫和一點。當員工犯了錯，他的心情當然不好，身為主管，你的情緒恐怕也不佳，就會有口氣太強硬的問題。

希望各位主管可以留意，一開始你也許生氣，口氣很差，之後如果員工知道錯了，就要安撫他。甚至道歉說剛才情急之下，講話直了一點，請他不要放在心上。如此一來，員工也會更能聽進你的指正。

主管平時要建立罵人的本錢，私下有互動交情

主管不是聖人，情緒管理無法每次都做到盡善盡美，當屬下犯錯，脫口而出就罵人了，怎麼辦？除了事後安撫之外，其實平日下的功夫很重要。

老闆或主管平常要多跟屬下心談，跟他們有互動，例如聚餐、打球，有共同的休閒活動，建立交情，有革命情感。這樣一來，當你的屬下犯錯，你把他叫來指正，就不會顯得很唐突，跟屬下關係破裂。若是平常交情好，即使忍不住罵了他，也有本錢修補關係，取得諒解。

邊緣化的人沒機會被罵，慶幸老闆願意花時間在你身上

至於身為員工、屬下的心態，不要對老闆、主管的指責耿耿於懷，其實那不是指責，而是指正與培育。

你不妨想想，若是公司的邊緣人、地位不重要，根本沒機會被罵。為什麼？因為他升遷無望，可能不會久留，也不是公司重點培養的對象，放牛吃草無所謂。相反地，老闆願意花時間指正你的錯誤，你是很幸運的，表示你被當作公司的棟梁，地位重要。

常被老闆罵的是家臣，對自己人要求更嚴格

身為員工，可以觀察看看，常常被老闆罵的人，往往也是跟老闆最親近的人。我稱之為「家臣」，也就是老闆信得過的人。就算罵他，他也不會跑掉，老闆敢跟他直話直說，其實就是推心置腹。

尤其老闆對於想重用的人，要委以重任，可能要求更嚴格，因此這些人只要犯了錯，就會常常被指正。所以，如果你覺得自己很努力，卻經常被罵，很委屈，其實不妨換個角度想，很可能是因為你已經被當作家臣，備受信任，老闆對你有更高的要求，這是合理的現象。

結論：老闆用心指正，屬下坦然接受

•屬下犯錯的情境，是主管機會教育的最佳時機，此時分析他錯在哪裡，改正的效果最為顯著。

•主管私底下指正員工，屬下的感受會比較好，不會覺得被羞辱。

•主管機會教育的口氣要溫和，如果一開始口氣很差，之後就要安撫屬下。

•主管平常要多跟屬下心談，跟他們有互動，建立交情，才有罵人的本錢。

•對屬下來說，老闆念你的事情，是你最需要學習的地方，應該把握機會吸收。

•老闆願意花時間指正你的錯誤，你是很幸運的，表示你被當作公司的棟梁，地位重要。老闆可能想重用你，所以對你的要求也高。

( 本文摘自曾國棟、李知昂著《關鍵決勝力：董事長給職場人的50個管理思維與工作眉角》，商周出版提供)

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