不想被AI精準預測 離線反抗這樣做

Facebook和Amazon會對用戶推播精選廣告、專屬推薦，而且每個人收到的都不一樣。

說好聽是「推薦」， 但這些商品，其實是AI根據你的購買、檢索內容，亦即根據你的行為及興趣所「演算」出來的結果。

隨著演算的精準度提高，你會在不知不覺中做出和「過去的自己」相同的行動；進而，「過去的自己」的想法及價值觀便一直重複置入你腦中。

AI 不是壞東西，AI 是我們的好朋友，讓我們的生活更豐富、便利。

不過，我們應該嘗試時不時偏離AI 的「預測」，偏離「過去的自己」所製造的軌道。

例如，刻意不重複過去的購買行動、視聽行動。

怎麼能事事都被人家預測到呢！

偏離脫道，是我們能做的「一點點反抗」了。

何不跳出網路空間，探索真實世界的一隅呢？

例如，街角那家書店裡一些平常不會去逛的角落。

「摩托車」、「一個人露營」、「配色事典」⋯⋯等平常不會去翻的書。

翻閱未曾涉獵領域的書，有時會有意外的驚喜及趣味。

即便你覺得索然無味，畢竟你展開新行動了，那一刻便已建立新的軌道。



也可從別人那裡獲得資訊。

若能從不同年齡、職業的人那裡收集到各式各樣的資訊，更好。

最近，我開始開放心胸，眼前的人推薦我什麼，我就試它一試。

閱讀之前不感興趣的作家的小說，訂購香甜的冷凍地瓜、在陌生街頭的餐廳用餐、參加我一直認為我不需要的心理學和速讀講座等，這類透過別人介紹而有的新體驗，真是多到不勝枚舉。



一點也不誇張，如果我沒決心要「眼前的人推薦我什麼，我就試它一試」，我可能一輩子都不會有這些新體驗。

沒必要太認真。

抱點玩心享受它吧！

現在就偏離一下「演算法」推給你的軌道吧！



☑去書店探索，走到平時不會逛的角落，翻開一本不曾涉獵的書。何不用好玩的心態試試別人的推薦呢。



( 本文摘自安藤美冬著《離線練習：每個月關掉手機一次，就能改變人生》，幸福文化提供)

延伸閱讀

命運很難脫稿演出 幸福內心戲卻可掌握

玻璃心說不得？倍感委屈的受害者情結

職場的形象管理 該隱藏自我嗎？