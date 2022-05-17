行銷也可以成為生存智慧 讓職場人生發光

所謂行銷，是所有職種的人都可以活用的「思想」。

將行銷的思想當成「生存智慧」活用在工作、職涯、個人生活，正是本書的提案。不是從自己的需求，而是從對方的需求出發，深入了解他的需求，藉由提供他需要的價值，幫上他的忙。

正如「自由主義」或「民主主義」這類思想沒有對錯，只有共鳴與否。行銷這樣的思想也是同樣的道理。

每一個思想都會有與其相對立的思想。例如：有「小政府主義」就有「大政府主義」，有「革新主義」就有「保守主義」。有將工作流程中的每個人員視為人體一部分的「kaizen」（持續改進），就有將工作人員視為機械零件一部分的「科學化管理法」。

「像藝術家那般生存」的想法

提到與行銷思想對立的思想，應該就是「藝術主義」。

這裡所說的「藝術主義」，是重視「自我」、「內部力量」、「才能」的思維方式。發掘沉睡在自身內部的才能，將其解放，讓世人驚豔，「藝術主義」崇尚的是這樣的生存方式。

這樣的生存方式追求的不是他人對自己的期待，而是自己想做的事情。藝術主義者會對「我活著不是為了別人，而是為了實現自我」這樣的話產生共鳴。

與「像行銷人那樣生存」對立的生活方式，應該就是「像藝術家那樣生存」。

我並非否定「像藝術家那樣生存」的方式，過去的我一直信奉這樣的生存方式，即使現在仍覺得能那樣活著很帥。

擁有才華能夠吸引大眾的人，追求的是「像藝術家那樣生存」，他們會被成功人士改變世界的故事打動。會拍成電影或連續劇的，往往就是「像藝術家那樣生存」那些人的故事。因此，我們可以理解為何許多人都想成為那樣的人。

注重個人色彩，能以不被常識束縛的新奇發想撼動世界，這樣的異色人才能夠成為時代的領航員，受到眾人的崇拜與讚賞。不過，在這個標榜人人都該活出自我發光發熱的時代，我想應該也有人會覺得壓力很大吧。

「像行銷人那般生存」的信念

但實際上，擁有「能吸引大眾的才華」的人，畢竟只有少數。

缺乏這種才華的人，又該怎麼辦？

因為自己遠遠不如「有才華」的成功人士而沮喪的人、明明努力了夢想卻依舊破滅的人、連自己的才華是什麼都不知道的人……，這些人難道就沒有可以發光發熱的方法嗎？

有。就是「像行銷人那樣生存」。

這世界一定存在著只有你才能夠補足的一角。就算不是「足以吸引大眾的才華」，每個人還是有專屬於自己的特別才能。

而發現這個才能的方法，就是擺脫「表現自我」的魔咒，「從對方的需求出發」，也就是像行銷人那樣生存。

「像藝術家那樣生存」的人，他們的人生充滿戲劇化，足以打動觀眾的心。那是因為這些藝術家活出他們的自我信念。

但我同時也相信，「像行銷人那樣生存」的人，其人生的戲劇化程度同樣不輸藝術家。因為我們也有屬於自己的信念與思想。

沒錯，行銷既是一種思想，也是一種信念。

( 本文摘自井上大輔著《我用行銷思維成為搶手的人才： 像行銷人一樣思考，找到讓自己發光的獨特賣點，成為職場最強人才、翻轉人生》，新樂園提供)

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