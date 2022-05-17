把自己想成一項商品 將行銷概念活用在職涯發展

即使對象一開始就決定好了，你仍要用自己的方式去定義「對象」。

你就是「自己」這項商品的行銷負責人

前面提過，「市場定義」本是為了商品企畫、事業企畫負責人而產生的思維。但是，無論你從事的是什麼工作，都有「商品企畫、事業企畫負責人」的一面。

因為，你就是「自己這項商品」的行銷人。

無論是就業、轉職或社內升遷，其舞台都是「勞動力市場」，我們在此交易「勞動力」這項商品。也許有人會抗拒將自己當成「商品」看待，但在就業、轉職或升遷的市場上，現實就是如此。

你的價值將根據「市場」而改變

即使會有些許誤差，但你能夠獲得的報酬，最終往往取決於你「能造福多少人」。

泰勒絲（Taylor Swift）或女神卡卡（Lady Gaga）之所以能獲得極高的報酬，是因為這世界有許多人需要她們。日本歌手的收入之所以比她們少，在於他們能夠提供服務的對象大多只限於日本人。

兩者之間的差距，不在於身為音樂人的才華、實力或努力，而是所選擇的市場規模大小所造成的差距。

現今我們也經常能夠看到，日本的足球選手或棒球選手只要離開日本站上世界的舞台，年薪就會一口氣跳個好幾級。即使當下他所具備的實力、才華，跟在日本時是一樣的，仍然會出現這樣的差距。

想要提高年收入的人，藉由磨練企畫或簡報等能力，為了累積成績而全心專注於工作，當然是一件有意義的事。

但是，比那些更重要的是，適當的「市場選擇」。

舉例來說，專門鑑定菊石（Ammonoidea）化石的人，就算他將技巧與成績提高至日本第一的水準，其工作收入應該還是比不上資料科學家（Data Scientist）的平均年收。

這個例子也許有些極端，但類似的狀況在勞動力市場上一直頻繁地發生。

想要提高年收的話，在磨練技巧與累積成績之前，建議你必須先重新檢視你要兜售自己的市場在哪裡。

我們經常聽到有人建議：不同的業界，薪資水平也不同，如果想大幅度提高年收，就要更換你待的業界。不過，「業界」只是定義市場的切入點之一，「職種」也是。

正如本書一直強調的，行銷人可以自由地定義市場，你不須從既有的切入點來思考，像是：「不要選零售業而是要選金融業」、「不要做業務而是要做行銷」。這麼說可能有些難理解，接下來我會以具體的例子來說明。

不用轉職，也能「重新審視市場」

你不一定要轉職才能重新審視自己的市場。所謂「重新審視市場」，具體來說就是「改變自己的認知」。也就是說，即使身處同一家公司的同一職位，自己跟別人認知的市場也可能有所不同。

舉例來說，同是人才派遣業的業務經理，A先生認為自己的市場是「人才派遣業務的專家」，而B先生則認為自己的市場是「建構業務組織的專家」。

想法不同，需要強化的知識或技能也不一樣。自己應該學習什麼、想做怎樣的工作、該如何選擇工作等方面，皆會出現極大的差異。接下來，在擔任業務經理的數年間，A先生一直磨練人才派遣業務的技能、累積實戰成績；B先生成立內部銷售（inside sales）團隊、累積了豐富的業務組織打造經驗，兩者的市場價值很可能天差地別。

轉職也是一種方法，可以幫你強化「自己認知的市場」所需的知識或技能，不過，轉職評斷的是你當時的技能，相較之下，社內人才開發則會考量你的潛力或意願。因此，請記住這一點，若要「重新審視」你要兜售自己的市場在哪裡時，以你目前的工作、職場為前提，絕對有利得多。

當然，提高市場價值（提高年收）這件事本身，無法成為你的最終目標。

「像行銷人那樣生存」的目的，在於從對方的需求出發，活用自己的能力，盡可能造福更多人。因為報酬的多寡跟你能幫到的人數多寡成正比，年收提高只是隨之而來的「結果」，在此我必須再次強調這個主從關係。

( 本文摘自井上大輔著《我用行銷思維成為搶手的人才： 像行銷人一樣思考，找到讓自己發光的獨特賣點，成為職場最強人才、翻轉人生》，新樂園提供)

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