LG化學 在元宇宙裡建設化工廠吧

LG化學在韓國國內的化學領域是排名第一的企業，在世界化學企業中，品牌價值位居第四。不過大家知道LG化學生產哪些產品嗎？假如各位對化學領域沒什麼興趣，所能想到的產品就不會太多。LG化學生產石化產品、電池（電子產品、小型移動工具、汽車等使用的電池）、特殊材料（汽車內外裝材料、有機發光二極體OLED、螢幕材料、高功能薄膜等）、醫療藥物、肥料、種子等多種產品。尤其很多人不知道LG化學還生產肥料、種子，其實LG化學在韓國同領域的市占率位居第二。

在LG化學工作的人當然都知道上面列舉的內容。但是由於企業規模十分龐大、各個業務部門錯綜複雜，想必也很難在腦海中想像出這個企業生命體整體上是如何運作的。

為了幫助那些化學產品的最終消費者、對LG化學感興趣的一般大眾、以及在LG化學工作的人清楚了解LG化學的整體結構和價值鏈（value chain），建議LG化學可以建設出一個化學工廠的元宇宙。

西門子（Siemens）是德國一家提供電力、電子產品、系統建設方案的企業，為了向一般民眾宣傳公司設立工廠的相關技術和品牌，並吸引各種領域的菁英人才，他們推出了《Plantville》這套遊戲。這裡補充說明一下，系統建設產業會提供客戶輸配電、開採石油及天然氣等所需的生產設備，或扮演協助建設工廠的角色。透過《Plantville》，使用者可以體驗建設並經營一間工廠，同時加深對西門子公司業務的理解，進而提高品牌好感度。

這種理解與好感的提升，也能增進各國人才前來應徵的動機，這正是西門子公司所需要的。《Plantville》也被用於西門子內部員工的教育訓練。剛進入西門子工作的員工擁有各種不同的知識與經驗背景，不過對大部分的職員來說，西門子公司的主要業務──系統建設仍然是一個大家較為陌生的領域。《Plantville》這套遊戲雖然無法讓使用者詳細了解西門子公司擁有的所有技術屬性，卻能簡單、有效地幫助新員工理解系統建設產業的特色與西門子公司所扮演的角色。

《My Marriott Hotel》是由萬豪酒店（Marriott）提供的一款遊戲。內容是讓玩家在萬豪酒店的廚房等環境，適當調配有限的預算解決更換廚具、購買食材及聘用廚師等問題，進而達成解決積壓訂單和提高等級的目標。等級變高之後就可以離開廚房，開始體驗酒店的其他業務。各界普遍認為《My Marriott Hotel》確實是一個提高各領域人才對萬豪酒店關注度的方法，獲得許多正面評價。實際上，萬豪酒店為了進軍中國、印度等新興市場而聘用大規模人力資源的過程中，《My Marriott Hotel》也成為了一個相當有效的宣傳手段。結果顯示在遊戲中獲得高分的人，對於酒店實際業務的關注程度與理解程度也相對較高，而新進員工在使用《My Marriott Hotel》的同時，也能輕鬆掌握酒店中各式各樣的業務。

非常建議LG化學能試著參考西門子的《Plantville》、萬豪酒店的《My Marriott Hotel》等內容。

目的是希望能藉由這些工具呈現出LG化學的整體化學系統建設是如何構成的，以及每個過程會產生什麼樣的附加價值，同時加深外部人士對LG化學的理解，並作為收集外部人士發想的溝通管道。此外也可以幫助內部職員，尤其是那些與研究或技術領域不相關的工作人員，共同了解LG化學在技術上的特點。

( 本文摘自金相均著《登入元宇宙：解放自己，擴增夢想的次元》，大塊文化提供)

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