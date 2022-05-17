吃下全世界運動大數據的Nike元宇宙

Nike在2006年和蘋果聯手推出Nike+的服務。跑步時只要將Nike感測器貼在鞋子上，跑步紀錄就會同步到蘋果的iPod上，之後只要將iPod連接電腦並上傳紀錄，就能和其他朋友互相比較跑步的成績。

2012年Nike推出了一款名為Nike+ Fuelband的手環裝置。即使沒有特別做什麼運動，只要戴著手環，系統就會告知使用者在日常生活中消耗了多少卡路里，並將消耗的卡路里換算成Nike Fuel的點數。Nike並不是要透過Nike+和Nike+ Fuelband來增加硬體設備的銷量，而是想掌握大量消費者的資訊，了解人們如何運動、在什麼時候活動了多少，藉此提高對既有運動用品的需求。

不過，Nike終究還是放棄了這種用硬體設備來搜集消費者運動紀錄的策略。許多競爭企業相繼開發出配戴在身上管理運動紀錄的穿戴式裝置（wearable device），導致消費者流向各個不同品牌。因此，他們判斷往後很難透過消費者額外購入穿戴式裝置的方法來獲得大量的運動紀錄。

Nike更換策略，決定不再以硬體設備為主，而是改以應用程式作為基礎，更快速且輕鬆地吸引消費者沉浸於它們打造出來的運動元宇宙。經歷幾次改版後，Nike目前還在營運的服務主要有兩種：分別是為了跑步設計的應用程式「Nike Run Club」✽和管理綜合運動項目的應用程式「Nike Training Club」。在Nike Run Club中，用戶可以將自己跑步的路線和紀錄分享至社群媒體，和朋友互相鼓勵或競爭。而在Nike Training Club中，用戶能跟著做明星運動員的訓練菜單，也能將自己完成的訓練記錄分享至社群媒體。

在零接觸盛行的狀況下，人們無法聚集在同個物理空間一起運動，於是Nike Run Club和Nike Training Club的用戶正在大幅增加。從Nike+開始打造的運動元宇宙，正在將全世界的人拉進Nike的世界裡。憑靠這種元宇宙的幫助，Nike持有的使用者詳細運動紀錄，比世界上任何企業或研究中心都還要多。在Nike元宇宙擴張的同時，Nike的企業價值也呈現穩定成長。Nike的市值破1600億美元（截至2020年9月為止），而且最近5年成長了將近兩倍，大幅領先adidas的560億美元市值。隨著Nike運動元宇宙的成長，Nike將會更深入了解到，人們在現實世界中是如何活動、如何運動的，而且現實世界中的Nike企業價值也會持續穩定成長。

✽註釋：原文使用Nike+ Running，但目前Nike的跑步應用程式已整合為Nike Run Club。

( 本文摘自金相均著《登入元宇宙：解放自己，擴增夢想的次元》，大塊文化提供)

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