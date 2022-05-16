為人工智慧採礦 鋰資源為各方覬覦

波音七五七飛機在聖荷西上空往右傾斜，準備降落在舊金山國際機場。飛機對齊跑道時，左機翼往下，於是我能鳥瞰整個科技業最具象徵意義的地點：下方是矽谷的大帝國。

Apple總部是巨大的黑色圓圈，像個未加蓋的相機鏡頭在陽光下閃耀發光。然後是Google總部，緊鄰著美國航太總署（NASA）莫菲特聯邦機場（Moffett Federal Airfield）。這裡曾是美國海軍在二戰和韓戰期間的重要基地，後來Google租用六十年，高階主管將私人飛機停在這裡。排列在Google附近的是洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）的大型生產棚，這家航太暨軍火製造公司在那裡建造了數百枚軌道衛星，用於俯視地球上的活動。接下來在鄧巴頓大橋（Dumbarton Bridge）旁有幾棟矮墩墩的建物，那是臉書所在地，周圍有廣大的停車場，附近就是雷文斯伍沼澤（Ravenswood Slough）飄著硫磺味的鹽湖。從這個制高點觀看帕拉奧圖（Palo Alto），只會看到平凡無奇的郊區死巷和不太高的工業建築天際線，看不出這裡真正掌握的財富、權力和影響。只有些許線索透露出這裡在全球經濟和運算基礎設施中的中心地位。

我來到這裡了解關於人工智慧的知識，以及人工智慧是由什麼製造而成。為了明白這一點，我也得離開矽谷。

我從機場跳上廂型車，往東行駛，穿越聖馬提歐―海沃大橋（San Mateo–Hayward Bridge），經過勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory），愛德華・泰勒（Edward Teller）在二戰後的幾年裡就在這裡指導氫彈研究。沒多久，就看見內華達山脈的山麓在中央谷地（Central Valley）的史塔克頓市（Stockton）和曼提加市（Manteca）後方聳立。道路由此開始蜿蜒而上，穿過索諾拉隘口（Sonora Pass）高聳的花崗岩懸崖，沿著山岳東側往下，朝著山谷前進，綠油油的草地上有金英花點綴。松林消失，眼前成了莫諾湖（Mono Lake）的鹼性水域，以及盆地與山脈區（Basin and Range）乾枯的沙漠地形。為了加油，我開車到內華達州霍索恩市（Hawthorne），這裡是世界上最大的軍火庫，美軍把軍火存放在數十個灰塵覆蓋、於谷中整齊排列的金字塔形建築中。沿著內華達二六五號州際公路，我看見遠處有一座孤零零的全（多）向導航太康台（VORTAC），這座看似巨大保齡球瓶的無線電塔是GPS年代之前的設計，它只有一項功能：朝著所有經過的飛機廣播「我在這裡」，偏僻地形中的一處固定參考點。

我的目的地是內華達州克雷頓谷（Clayton Valley）的非建制社區（unincorporated community）銀峰（Silver Peak），這裡約有一百二十五人居住，取決於你如何計算。這是內華達州最古老的採礦小鎮之一。由於金礦和銀礦幾乎開採耗盡，一九一七年後已近乎荒廢。幾棟淘金熱時期的建築依然屹立著，在沙漠驕陽下飽受摧殘。這座城鎮或許很小，廢棄車輛比人還多，卻蘊藏著高度稀有之物。銀峰位於巨大的地下鋰湖邊緣，地表下珍貴的鋰鹵水會打出來，抽到開放的燦綠池子蒸發。如果池塘能捕捉到光線而發出微光，就能從好幾公里外看見這些池塘。靠近之後，又是另一番景象：模樣怪異的黑管子從地面伸出，在鹽結殼的地表上蜿蜒曲折，於淺溝鑽進鑽出，運送含鹽的混合液到乾燥區。

在這裡，內華達州一個偏遠的礦囊，就是製造人工智慧材料的地方。

運算的地景

一個夏日午後，我開車穿越沙漠谷地，看看最新的採礦榮景的運作。我讓手機引導我前往鋰鹽湖周邊，手機從儀表板上以白色USB纜線綁好、勉強湊合的固定處回答我。銀峰廣大乾涸的湖床形成於數百萬年前的晚第三紀，湖泊周圍環繞著的結殼層狀結構往上推，深入包含深色石灰岩、綠色石英岩、灰色和紅色板岩的山脊線。這個地區在二戰期間曾開採鉀鹽等戰略礦物，之後發現了鋰。這種柔軟的銀色金屬在接下來五十年裡僅少量開採，直到成為科技業使用的高價值材料，開採量才增加。

二○一四年，化工業者雅保公司（Albemarle Corporation）以六十二億美元收購鋰礦開採公司洛克伍德控股（Rockwood Holdings, Inc.）。這裡是美國唯一一處在開採的鋰礦，引來馬斯克（Elon Musk）和其他許多科技大亨對銀峰的高度興趣，原因在於：可充電電池。鋰是生產充電式電池的關鍵元素。舉例來說，智慧型手機的電池通常含有約八點五公克的鋰，而每一輛特斯拉Model S電動車則需要大約六十二點六公斤的鋰供電池組使用。這類電池從來不是打算給像汽車一樣耗電的機械使用，但鋰電池是目前大眾市場上唯一的選擇。所有這些電池的壽命都有限，一旦衰退，只能當成垃圾丟棄。

特斯拉內華達超級工廠（Tesla Gigafactory）位於銀峰以北約三百二十公里處，是世界上最大的鋰電池工廠。特斯拉是全球最大的鋰電池消費者，每年從Panasonic和三星（Samsung）採購大量鋰電池，重新包裝於汽車和家用充電器中。根據估計，特斯拉每年使用超過兩萬八千噸氫氧化鋰，占全球總消費量的一半。事實上，更準確地說，特斯拉與其說是汽車公司，不如說是電池公司。鎳、銅、鋰等重要礦物面臨短缺會對公司帶來風險，使得銀峰的鋰鹽湖更令人覬覦。若能掌控這處礦場，就表示能掌控美國的國內需求。

正如許多人所指出的，電動車遠非解決二氧化碳排放量的完美方案。電池供應鏈的採礦、冶煉、出口、組裝和運輸對環境造成重大的負面影響，接下來又因為電池衰退而影響社群。少數家庭利用太陽能系統自行發電，但從絕大部分情況來看，為電動車充電需要從電網取得電力，而美國目前來自再生能源的電力占比不到五分之一。截至目前為止，這一切都阻擋不了眾多車廠與特斯拉競爭的決心，造成電池市場越來越大的壓力，並且導致原本已稀少的必需礦物存量加速消耗。

全球運算和商業很仰賴電池。「人工智慧」一詞會讓人想起演算法、數據、雲端架構的概念，但如果少了建構運算核心元件的礦物和資源，上述概念都無法發揮功能。充電式鋰離子電池是行動裝置、筆電、家庭數位助理和資料中心備援電力不可或缺的，也支撐著網際網路和所有在網路上運作的商業平台，從銀行、零售到股市交易。現代生活許多層面已轉到「雲端」，卻鮮少考量這些材料的成本。我們的工作和個人生活、病史、休閒時間、娛樂、政治利益，所有這一切都在網路化運算架構的世界裡發生，我們從在一隻手上拿著的裝置善用它，而鋰就是這些裝置的核心。

在人工智慧領域，採礦既可依字面意義理解，也是比喻性的修辭。資料探勘的新採掘主義（new extractivism）也包含並推動了傳統採礦的舊採掘主義。為人工智慧系統提供動力所需的堆疊（stack），遠遠超出了資料建模、硬體、伺服器和網路構成的多層技術堆疊。人工智慧供應鏈的完整堆疊涉及資本、勞工和地球資源，而且對每一種的需求量都很巨大。雲端是人工智慧產業的骨幹，而那是由岩石、鋰鹵水和原油構成。

在《媒體地質學》（A Geology of Media）這本著作中，理論家帕瑞卡（Jussi Parikka）表示，我們不應該從麥克魯漢（Marshall McLuhan）的觀點來思考媒體——在他的眼中，媒體是人類感官的延伸——而是該從地球的延伸來思考。運算媒體如今參與地質（和氣候學）的過程，從地球的材料轉變到基礎設施和裝置，並以石油和天然氣儲備為這些新系統提供動力。若以地質過程的觀點來思考媒體和科技，我們就會發現驅動目前科技的不可再生資源正快速枯竭。在一套人工智慧系統所延伸的網路中，從網路路由器、電池到資料中心，每一項物件都是使用需要數十億年才能在地球內部形成的元素建構。

從深時觀點來看，我們正榨取地球漫長的地質歷程，服務當代科技時間的一瞬間，做出亞馬遜Echo和iPhone這類通常只能使用幾年的裝置。美國消費者技術協會（Consumer Technology Association）指出，智慧型手機的平均使用年限只有四點七年。這個汰舊週期讓人購買更多裝置，提高企業利潤，增加運用非永續性採掘作法的誘因。經過緩慢的開發過程之後，這些礦物、元素和材料經歷非常快速的開採、加工、混合、冶煉和物流運輸的時期，在轉變過程中跨越了數千英里。原始礦物從土地上移除，丟棄廢渣和尾礦之後，被製成可以使用和丟棄的裝置，最後埋到迦納或巴基斯坦等地的電子垃圾掩埋場。人工智慧系統從誕生到死亡的生命週期有許多碎形供應鏈：人工和自然資源的剝削林林總總，還有企業和地緣政治權力的大規模集中。而在整條供應鏈上，持續且大規模的能源消耗讓這個週期得以不斷運行。

舊金山科技業的作法，呼應著當年這座城市賴以建立的採掘主義。人工智慧龐大的生態系統仰賴多種採掘方式：從收集我們日常活動和表情所產生的資料到耗盡自然資源，乃至剝削全球各地的勞工，以建立和維護這個龐大的行星網路。人工智慧從我們和地球上採掘的東西，遠比眾所周知的更多。舊金山灣區是人工智慧神話的中心節點，但我們必須到與美國距離遙遠之處，才能看到提供動力讓科技業運行的人類和環境破壞的層層遺害。

( 本文摘自凱特•克勞馥著《人工智慧最後的祕密：權力、政治、人類的代價，科技產業和國家機器如何聯手打造AI神話？》，臉譜出版提供)

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