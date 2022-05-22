語音科技將如何改變未來？高齡者市場的應用

「全新的廣告形式」陸續誕生

語音的一大特徵，就在於這是「影響情緒的媒體」，但我們並不清楚什麼樣的聲音會如何影響接收者的情緒。接收者的情緒分析屬於未開拓的領域，但我認為這個領域今後將會獲得關注，研究也會有所進展。

人的行為數據在網頁畫面中是可以追蹤的，譬如點選哪個頁面的哪個位置移動到其他頁面等。但語音內容卻難以追蹤聽的人如何反應、聽到的聲音又如何影響行為。

但Apple在二O一五年推出Apple Watch之後，搭載各種感應器，能夠應用在運動訓練與健康管理的智慧手錶登場。只要與這些裝置連動，就能知道聆聽特定聲音時，心跳數與體溫等如何變化，接收者的情緒波動想必也能變得可視化。如果這個領域的研究更加進步，也可考慮應用在語音內容的開發或語音行銷。

本書已經訪問過從事語音廣告的Otonal負責人八木太亮，語音行銷也是日後成長可期的領域。八木先生為我們介紹了受到矚目的先進技術――對話型語音廣告，但其他各種形式的新型態語音廣告也將率續誕生吧？個人化推薦等，現在在螢幕的世界已經是理所當然的技術，想必也會在語音領域更加普及。

到此為止，主要介紹的都是著眼於以語音內容為主軸的技術，但語音科技也正在推動其他各種產業用途的研究開發與應用。

舉例來說，將聲音應用於維護管理的案例就很多，譬如土木工程等利用測量聲音傳導狀況來調查地底的地盤，或者也能使用超音波監控無法以肉眼觀察的機器與結構物內部狀況。此外也有將聲音應用於都市計畫的案例，譬如分析收音數據以測量人流。

醫療現場也是另一個可以期待進一步活用語音技術的領域。語音辨識的部分已經提過，將醫師與患者的對話轉換成文字，製作成診療紀錄與電子病歷表等的解決方案，在海外逐漸普及。

疫情使人們注意到醫療現場的嚴峻環境、人手不足以及傳染病對策，語音科技對於解決這些課題也有相當大的潛力。接下來介紹幾個國內外正在開發的醫療語音技術。

NTT在二O二O年十一月開發使用聲音感測器的檢查服裝，只要穿上就能收集體內的心音、呼吸音等各種身體音（身體發出的聲音）；收集到的數據也能透過網路傳送，應用於遠端治療。

日本販賣數位聽診器「Nexstetho」的醫療新創企業Share Medical，從二O二一年一月開始提供遠端無線聽診系統「Nexstetho Synapse」。聽到的聲音可以作為數據儲存，將來也考慮利用深度學習以提高診斷的精確度。

利用深度學習分析聲音，並將分析結果應用於診斷疾病的技術也正在發展。

麻省理工學院（MIT）進行了使用手機錄下的咳嗽聲，找出新冠病毒初期染疫者的研究，並宣布得到有效的結果，研究團隊正在開發使用這項技術的APP。此外，也有好幾個企圖利用深度學習，從咳嗽的聲音發現阿茲海默型失智症徵兆的研究正在進行。

日本也試著使用聲音協助憂鬱症與失智症的診斷。二O一二年成立的醫療類語音科技新創企業PST，正在著手進行利用聲音將身心病態可視化的事業。該公司正在開發使用AI分析聲音，藉此幫助診斷憂鬱症、失智症，帕金森氏症等疾病的技術「V OISFIA」。

拯救高齡者的語音科技

我也想要介紹語音科技在高齡者市場的應用。過去發生在電腦與手機等裝置的改變以螢幕為中心，高齡者能夠得到的好處有限。各種手續改為在螢幕上進行，實體與電話的窗口縮小。各個業種的店面敵不過網路購物而逐漸減少，對於操作螢幕心懷抗拒的高齡者往往會被拋下。

操作螢幕對高齡者而言有許多門檻，除了不知道也不習慣怎麼操作之外，小螢幕上的文字難以閱讀，科技專有名詞（譬如「點選」、「下載」、「帳戶」、「關機」等）也看不懂。

從這些操作面來看，語音對高齡者而言也遠比螢幕友善得多。只要提高語音辨識的精確度，應該就能在聽者無法理解機器的說明時換個說法，或是加上更詳細的解說。而且機器也能理解高齡者使用的語言，提供更靈活的指示吧。

目前深度學習所學習的語音數據，仍偏向年輕族群的聲音，因此AI也變得比較適合與年輕人對話。如果累積更多高齡者的語音數據，與高齡者的對話應該也會更順暢。

高齡者的孤獨感與孤立成為問題，語音不只能夠提升購物與手續等的便利性，在提供精神支持方面也能發揮很大的作用。譬如與住在遠方的家人對話、與朋友或聊天對象交流、諮詢日常煩惱與健康管理等，只要把螢幕換成語音，對高齡者帶來幫助的範圍就會很廣。此外，透過語音辨識閱讀文章、透過語音助理進行語音操作等，這些技術不只能夠幫助高齡者，對於視覺方面有障礙、覺得不方便的人也非常有用。

試圖把原本使用畫面進行的操作全部轉移到語音並不合理，但拓展語音科技的世界，想必能讓原本偏重螢幕的世界變得更方便、更豐富吧！

( 本文摘自緒方憲太郎著《聲音經濟：從語音助理、Podcast到智慧音箱，科技巨頭爭相搶進的新市場》，商周出版提供)

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