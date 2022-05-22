聲音經濟時代來臨 中國付費內容市場大

中國因為文字輸入繁雜，語音輸入的需求原本就高，語音辨識技術也相當發達。現在中國Podcast市場的一大特徵，就是付費內容的使用者多，其規模達到七十億美元，超過美國語音市場（一百三十億美元）的一半。付費內容市場遠比廣告市場更加龐大。

根據推算，中國有二九％的人口能夠連上網路，其中的五三％每個月至少會聽一次Podcast。多數使用者付費購買商務簡報技巧等教學內容。

接著來看主要的參與者。

中國語音發布服務的龍頭是「喜馬拉雅FM」（日本版的名稱為「himalaya」，以下稱之為喜馬拉雅）。其APP在中國的下載次數超過六億次，月活躍用戶一億一千萬人。內容傳播者約有六百萬人，主要以專業創作者發表的（Professionally Generated Contents：專業人士生成的內容）為中心。

喜馬拉雅透過取得版權提供有聲化的作品，帶來高品質的語音內容。使用者不僅能夠聆聽，也能以內容傳播者的身分參與，將喜馬拉雅擁有版權的內容有聲化。譬如喜馬拉雅與受歡迎的小說創作網站合作，將取得版權的小說在平台內公開，使用者再將這部小說有聲化後發布，交由其他使用者票選，選出的傳播者可以獲得報酬。

喜馬拉雅有各種付費機制，譬如販賣單一內容、月額訂閱制、打賞（送禮物）等。使用者也可以和傳播者交流。

蜻蜓FM（QingTing FM，以下稱之為蜻蜓）也和喜馬拉雅一樣以PGC為中心。其特徵是與智慧喇叭、網路電視、搭載5G的汽車等硬體產品合作以增加使用者數。月活躍用戶為一億三千萬人。喜馬拉雅以手機APP為中心，蜻蜓採取的則是與多元硬體合作的戰略。蜻蜓也透過支付傳播者報酬以充實內容，這點與喜馬拉雅相同。二O一九年出現年營收達一千萬元人民幣的作品，非專業傳播者的作品也曾創下三個月一百萬元人民幣的營收。

荔枝FM（Lizhi FM）與喜馬拉雅或蜻蜓不同，是以素人自製作品為中心的語音發布服務。使用者以年輕人居多，一九九O至二OOO年代出生的年輕使用者佔了約六十％。荔枝FM約有五百九十萬名活躍用戶，上傳超過一億七千萬個節目，月活躍用戶達到五千一百萬人，是中國最大的UGC（User Generated Contents：使用者生成內容）語音社群。

荔枝FM具有互動性強，傳播者與使用者間形成社群的面向，可說是具有類似似Instagram或Youtube的特徵。直播節目的打賞營收逐漸成長，二O二O年一月，荔枝FM成為中國第一個在那斯達克（NASDAQ）上市的語音傳播服務。

據說付費給文字、影片、聲音等內容的「知識共享」文化在中國逐漸普及，喜馬拉雅與蜻蜓就順著這樣的脈絡逐漸成長。另一方面，製作專業內容的作品授權費逐漸成為負擔，因此近年來，喜瑪拉雅也開始致力於廣告事業。二O一八年與星巴克合作，販賣印有語音內容節目連結的杯裝飲料，數量限定三百萬杯；保險套廠商杜蕾斯，也開設了討論性愛煩惱的頻道。

此外，肯德基炸雞在店內設置官方廣播電台，開設二十四小時直播的節目，創下播放次數一千八百四十二萬次、最大同時收聽數六萬五千人的紀錄。語音內容的收益化手法，可說是逐漸變得多樣化。

( 本文摘自緒方憲太郎著《聲音經濟：從語音助理、Podcast到智慧音箱，科技巨頭爭相搶進的新市場》，商周出版提供)

延伸閱讀

火星，我們來了 ! 拆解SpaceX創新商業模式

不只是賣咖啡 星巴克努力改變世界

人人可打造專屬樂高 品牌共創成功案例