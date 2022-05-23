如何跟政治立場不同的人理性對話？

你與不太熟的人談論政治時，先打破沉默再投入談話的方法很有幫助。拉票員通常會先詢問受訪者最重視的是什麼，盡量引導他們訴說個人故事。傾聽並認同別人的疑慮，可以創造出一種幫助雙方緩和分歧的融洽關係。

陷入僵局時，你問一些感到好奇的問題可以協助彼此找到共同點。假設你的交談對象堅信移民要為困擾城鎮的經濟問題負起責任，你可以問：「除了鎮壓非法的移民入境，你認為還能做哪些事來幫助城鎮重振旗鼓？」

有時，你可能會發現自己處在艾里森所說的「流沙」狀態：一連串疑問有意或無意地透過轉移焦點或來龍去脈來控管對話，比方說艾倫突然指責民主黨人想藉著開放邊界來增加支持者。以前有一個反對同性婚姻的人問我：「你贊成同性婚姻，那我也可以贊成亂倫？ 我也可以贊成戀童癖？ 還有人獸交？」他試著表明同性婚姻會使社會朝著有害的禁忌性行為發展。於是，我問他是什麼促成這種因果關係。

但試著回答一大堆類似的疑問，會使你偏離原本的立場焦點，彷彿你困惑地陷入流沙。你也可能因此感到沮喪和惱怒，好奇心轉化為憤怒。你變得氣憤難平、困惑或無助，已無法繼續談下去。

如果你感受到流沙的狀態，不妨設定界限，明確說明你願意和不願意討論什麼內容。我當時可以說：「我不想把話題從同性婚姻轉換到亂倫，因為我認為這兩者之間沒有關聯。如果你有興趣聊同性婚姻，但不增加亂倫之類的議題，我就願意繼續跟你聊。但如果你不願意的話，我就不想繼續聊了。」假如他嘗試說服我，我可以守住界限：「我心意已決，不想再討論了。」

另一種修辭的風險是「那又怎麼說」論—轉移當前的議題焦點，或指責對方虛偽。當川普將矛頭指向安提法（Antifa）運動，藉此淡化白人的民族主義暴力時；當氣候否定者抨擊艾爾．高爾的碳密集型生活方式，藉此敗壞氣候科學的聲譽時；當福斯新聞主持人問伯尼．桑德斯，既然他那麼渴望向百萬富翁徵稅，為何不自願繳納更多稅款時，就出現了「那又怎麼說」論。在網路上的社區論壇，我經常遇到「那又怎麼說」論。有些人表示，如果我不願意讓無家可歸的人睡在我的沙發上，我就沒有資格倡導城市對他們的人道待遇。

有時，附加的話題有相關性。如果你覺得符合題旨，但又不太確定，你可以問對方新話題和原本的話題有什麼關聯。接著，你評估對方的回答並據此繼續聊下去。如果對方指出你的立場可能有矛盾，你可以思考一下他說的矛盾是否真的會讓你的立場受到質疑，還是他只是使出操縱策略。如果是後者，你大可直接表明你的想法。例如，桑德斯當時可以說：「你的意思是，我繳的稅比現行法律規定的更少，所以我提出更高的稅率就不值得參考嗎？」

盡量別採用「那又怎麼說」來低估對方的顧慮。例如，有人對川普的肖像遭到斬首感到憤怒，此時不要急著說：「巴馬的肖像被處以私刑，更慘！」換個方式，你可以說：「雖我對川普有意見，但我不贊成對任何人實施喪失人性的暴行，也不鼓勵暴力。我認同你說的，那確實是個問題。我記得歐巴馬的肖像之前被處以絞刑時，我為他感到驚恐又害怕，尤其是想到美國的私刑歷史。」仁假義的議題與你的思考過程聯繫起來後，你就可以引導對方比較和對照自己的反應，別指責他們有雙重標準。

另一個常見的問題是，對方一口氣說了一大堆事情後，你要怎麼記住他們說的每一句話並回應呢？ 簡單來說，你不必這樣做。你可以針對其中一個論點做回應。

一般而言，如果對方說話的方式讓你產生戒心（顯訊號：耳朵發熱或大腦無法思考）直說無妨。你可以說：「我發現你說話的方式（非常快／很大聲／聽起來很生氣），讓我很難聊下去。如果你跟我說話的方式可以（更慢／更冷靜／更恭敬），我覺得我們會聊得很開心。但如果你做不到，我就聊不下去了。」如果你發現自己有需要克服的防衛心，你可以說：「抱歉，我感覺到自己有防守的反應。我可以重講一遍嗎？」

上述的類似邏輯錯誤通常是無意間產生，就像認知錯誤一樣。我們可以在不指責對方有惡意的情況下，搞清楚他的意圖並達成共識。

你們的談話結束時，也許是以模稜兩可的語調作結。別指望他們說：「天哪，我現在才知道川普是不誠實又危險的超級掠奪者。他的滑稽詭計製造的煙幕背後，是白人至上主義者和寡頭政治家加強對政府的控制。即使他們撤銷了這種控制，我也絕對不會再投給川普。」你已經給對方思考的機會，這就足夠了。別以「抓到錯誤」的說法破壞氣氛。反之，要感謝對方與你交談，即使你不認同他們說的話也一樣。

如果對方重述立場時，沒有添加新的觀點，那麼你不必重新講一遍自己的想法，以免陷入來來回回的爭論。你可以說：「該說的，我都說了。我不想強迫你認同我的想法。這是有難度的話題，我們能夠傾聽彼此的觀點，對我意義重大。」

如果你覺得對話是以掃興的口吻結束，不妨說一些輕鬆愉快的話，例如：「哇，我們總算釐清問題了，對吧？」或者，你可以坦白指出緊張的氣氛，然後說：「我不希望這場對話是以不愉快的感覺結束。」許多人「尊重彼此的不同意見」，但這也意味著消極對抗的痛苦。

( 本文摘自艾瑞卡‧埃特森著《失控的蔑視性社會：當塔綠班、藍蛆、4%仔成為我們面對異己的暴力語言，該如何找回理性的對話可能？》，堡壘文化提供)

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