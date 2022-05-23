非我族類如何溝通？一文看懂保守派和自由派差異

為什麼有些保守主義者接受差別待遇？

保守主義者對確定性和可預測性有強烈的需求，因此他們傾向於維持現狀。由於社會不平等是美國的現狀，許多人可以接受地位、財富及權力的等級制度，反而抗拒平等則。這說明了為什麼有些保守派白人女性反對同工同酬，能夠容忍性騷擾─由男性主導是現狀，而試圖改變現狀會帶來引發焦慮的不確定性。

奉承男性是女性為了維持社會安定而付出的代價；萬一天塌地陷，女性會很高興有男人保護她們。有些異性戀的白人女性會刻意或不自覺地將父權制合理化，原因是儘管父權制使她們服從男性，但至少她們的地位高於有色人種和酷兒。」

如果制度採取公正、評功論賞的方式，那麼破壞制度就是不公正的行為，也有可能搞垮整個體系。一旦資本主義崩潰，以及社會主義者開始寫「我早就跟你說過」含意的文章時，保守主義者也會開始提筆，只不過是以相反的理由來說明問題根源─主要涉及高壓統治、個人道德敗壞、自由派社會工程師。

保守主義者也可能認為政府的援助計畫會助長依賴性，而暫時的痛苦可以激勵人採取行動。他們很重視個人的聰明才智和膽量，並對破壞這些優點的政策抱持謹慎態度。對某些人來說，反對福利計畫的起因是非白種人受益者的種族仇恨，但反對意見並非普遍深植於種族敵意。

最後同樣重要的是，保守主義者往往高估世代間社會流動性的可能性。保守派美國人（排除歐洲人）被要求預測一般人從底層攀升到頂層前五分之一的機率時，相對於實際的經驗主義機率，他們十分樂觀。倘若社會流動性觸手可及，照理說制度基本上是公正的，不太需要修改。

話雖如此，不少共和黨選民意識到我國向寡頭政治傾倒。二○一九年四月，美國廣播公司（ABC）及《華盛頓郵報》的民調顯示，有三分之一的共和黨選民表示經濟體系主要對權勢人物有利。八十一％民主黨人和六十六％無黨派者贊同此觀點。

溫和的保守主義者支持機會平等，但反對結果平等，因為他們認為後者不公正且干涉太多。對勝利者而言，獵物和失敗者都應該展現出堅忍的特質，不該要求重新分配。即使保守主義者在這主張上處於劣勢，仍然表態支持。他們就是勞工階級與中產階級美國人，而自由主義者傲慢地認為他們是投票違背自身利益的傻瓜。然而，自由主義者忽略了保守主義者關心自由與個人主義方面的精神問題。就像富裕的進步主義者投票違背自己的有限經濟利益，並支持精神上的利益平等，而勞工階級保守派也是如此。

一旦平等主義的轉變達到臨界點卻沒有禍害時，大多數保守主義者就會欣然接受。以同性婚姻為例，二○○一年只有十八％保守主義者表態支持，到了二○一七年則有四十一％支持者。隨著愈來愈多同志結婚，我預料大部分的保守主義者不久就能接納這種關係。

保守派和自由派的價值觀還有哪些不同之處？

簡而言之，保守主義者通常重視秩序、可預測性、穩定性、服從、神聖性、純潔、傳統、家庭、獨立、個人主義、愛國精神、優勢、權力、競爭力、報應、堅忍、生產力、忠誠、嚴加管教、自由以及公平。這些價值觀有沒有矛盾之處？ 有。

自由主義者通常重視合作、集體主義、多樣性、平等、批判性思維、質疑權威、解決衝突、和平、減少傷害、健康與安全、同情心、自由以及公平。這些價值觀有沒有矛盾之處？基於確認偏誤，我沒有發現哪裡不一致，但我相信保守主義者可以找到矛盾的地方。

保守主義者傾向於遵循傳統，對改革抱持謹慎的態度（也許自由主義者會說他們「害怕」改變）。除非他們了解建造柵欄的理由，不然他們不願意拆除柵欄。

保守主義者對自由的感受，跟自由主義者對平等的感受一樣強烈。他們的自由概念包括思考與發言的內容、不受「政治正確」支配，以及個人和私營企業不受遠端官僚制定的法規影響。但對某些保守主義者而言，與《聖經》約束、貞潔及性別角色有關的其他保守派價值觀相比，性愛自由是次要條件。

保守主義者比較容易相信有上帝，並將宗教視為判斷是非的指引源頭。他們珍視宗教自由，並對任何可能限制宗教自由的事物存有戒心。有些人將這種保護心態延伸到其他信仰，而有些人只專注於基督教的教義。其中某些宗教價值觀（同情心、慈悲）與自由派價值觀相一致，但虔誠的右派將這些價值觀重塑成機能上的對立面，例如崇尚財富的成功信條。許多基督教福音派教徒非常贊同教會規定墮胎、同性戀及進化論的相關信念。有些福音派教徒認為氣候異常是世界末日的預兆，而且所有人都無可奈何。也有些福音派教徒認為環境的管理只能聽天由命。

有些保守主義者仇視政府。隆納．雷根（Ronald Reagan）曾說：「英語中有九個詞組成最可怕的一句話是：『政府派我來幫忙。』」哇靠，他太厲害了吧。雷根施政摧毀了政府提供重要服務的能力時，他的妙語變成了預言。依我看，那些保守主義者對政府的反感有一部分源自於合理地懷疑通用的解決辦法，而這些辦法是由偏遠的機構制定，可能無法反映當地的需求與看法。

我更了解保守主義者的觀點後，可以坦白說：假如我是當選的官員，我會在顧問中選出至少一名保守主義者，做為自由派確認偏誤和從眾偏見的制衡者，也能提醒我注意盲點。

了解保守派的獨特道德基礎與深層故事，在展開跨越分歧的對話時有助益。重點在於，要先了解是什麼構成他們的觀點基礎，而不是強迫他們聽自由派的話題。先傾聽，再開口說話。一切從發問開始。



( 本文摘自艾瑞卡‧埃特森著《失控的蔑視性社會：當塔綠班、藍蛆、4%仔成為我們面對異己的暴力語言，該如何找回理性的對話可能？》，堡壘文化提供)

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