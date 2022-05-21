國文課也能討論階級課題？不一樣的瑞典教學現場

瑞典社會的意識形態相對偏左，無論是在教育、媒體、生活各層面，都習慣從階級的角度切入分析各種現象。在國文課上，不只是針對無產階級文學和勞工文學，老師也希望學生隨時可以戴上階級意識的眼鏡來看看眼前的作者和作品。

今天在瑞典最負盛名的作家之一，萊夫．佩爾森（Leif G.W. Persson），是個傳奇人物。他來自藍領階層，從小就著迷於警探和犯罪學的世界，天資聰穎加上來自底層的強大動力，他在校一路表現優異，成為犯罪學專家，並在瑞典國家警署和調查局身居要職。然而正當他一步步朝向國家官僚體系頂端邁進時，他的事業卻因為被捲入政府和警署高層的複雜紛爭而嘎然而止，他遭到革職，在一夕之間失去了所有。

在嘗試自殺未果後，他走過憂鬱，開始運用自己的經歷撰寫犯罪推理小說。他的筆調沉穩，人物描寫詼諧，小說布局恢弘直指社會結構弊病，並靠著豐厚的知識和經驗營造出逼近真實的情景。小說出版後，他一炮而紅，從默默無聞的前警署官僚，搖身一變成了瑞典最暢銷的作家。後來，他一邊持續寫作，一邊完成犯罪學博士學位，在斯德哥爾摩大學和瑞典警官學院擔任犯罪學教授。佩爾森的許多作品被改編成影集或電影，他也成為瑞典媒體紅人和極具影響力的公共知識份子。

二○一五年，佩爾森和瑞典國家電視台合作製作了一部紀錄片：《我的階級旅程》（My class travel）。講述他從藍領出身，靠著學業成就攀升到中產，最後藉作家身分晉身上流階層的過程。這部紀錄片並不是勵志雞湯，而是深刻挖掘他在階層間游移時面臨的真實心境。他記得五歲時，他的工人爸爸指著斯德哥爾摩大學的校舍說，那個地方叫做大學，你以後要到那裡念書。後來他如爸爸所願進入了那所大學，還成了那所大學的教授，但是他和爸爸的距離也越來越遠。

他高中念的是一所在斯德哥爾摩的傳統名校，當時校內只有極少數人來自藍領家庭，他高中三年都沒有和班上同學提起過他爸爸的職業，也沒有帶朋友回家過；而在家裡，他也不知道要如何和爸爸聊學業和學校的經驗。佩爾森說，每一個離開原生階層的人，多少都會經歷一種心靈上的無家可歸（soulhomelessness）。來自缺乏經濟和文化資本的家庭環境，他隨時都感覺到自己矮人一截，而推動他向前的一大動力，常常是在面臨相對剝奪感時，那種想讓人刮目相看，近乎復仇的情緒。

很多瑞典社會科老師會在談到階級的課題時，使用這部紀錄片作為教材，並請同學定位自己現在的階層，是否有要「旅行」的計畫？在國文課上，當老師介紹到具有濃厚社會批判性的北歐犯罪小說體裁時，也一定會提到佩爾森和他的出身經歷。這種直視階層、檢視階層的態度，是瑞典社會讓我最受衝擊的地方之一。

( 本文摘自吳媛媛著《上一堂思辨國文課：瑞典扎根民主的語文素養教育》，奇光出版提供)

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