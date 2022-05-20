別總是想打臉對方！上一堂瑞典國文課 學習「表達不認同」

台灣人在公私場合討論特定議題時，如果有不認同對方的地方，往往會以現場的氣氛為重，也許委婉指出，也許不置可否。但是來到瑞典，常常看到瑞典人在各種場合，很自然地向對方提出異議，這總是讓我不禁冒冷汗。我想很多台灣人到異鄉都有類似的經驗。

然而我發現，這兩種文化的區別，並不完全是由於我們比較含蓄，他們比較直接，而更是源於對「表達不認同」這件事的觀感。在台灣，公然否定對方是一個很「不客氣」的行為，會破壞氣氛甚至傷及感情，但是對瑞典人來說則不是什麼大問題。

為什麼會產生不同的觀感呢？我認為可能是出於對「議論」的不同想像和姿態。在瑞典，議論的目的是表達自己，打動旁人。在台灣，議論的目的更常常是壓制對方，取得勝利。因此在台灣的公共論壇，我常感到很濃的煙硝味，有時甚至隱隱覺得各方與其是討論議題，更耽溺於「論戰」的快感當中，在討論中仗著知識或口才互相「打臉」。

瑞典有很多電視議論節目，此類節目內容也常常成為學生練習書寫「修辭分析文」的題材。而這些節目與其說是呈現各方激辯論戰，可以感受到他們更致力於反映不同立場，並且促進交流和理解。

瑞典電視台的辯論節目，其中有一集讓我印象很深刻。這一集的主題是討論毒品使用的除罪化，在正反兩方除了政治人物，也包含了在最前線的教師、警察、醫師和父母。在反對除罪化的一方，包括一名因為用藥過度而失去女兒的媽媽，述說她的女兒如何從使用大麻開始踏入第一步，逐漸打開接觸更多毒友、毒販、毒品的大門，因此她不能想像如果將法律這道門檻也移去，會造成多少傷害。

在贊成的一方，有一名醫生則是長年看著被藥癮控制的孩子，因為「病人」和「犯人」的雙重身分，而造成在診療上的種種限制，導致他們不斷在邊緣來回掙扎。他也不斷重申，除罪化不是非黑即白的問題，他提倡的並不是完全的除罪化，而是調整現有的法律，減少醫療復健和刑法程序之間的矛盾。而在節目結束前，學校老師也大力呼籲，避免孩子接觸毒品，法律不是唯一的解答，給予孩子們參與各種活動的機會，比任何刑罰都來的有效。四十分鐘的節目過後，雖然沒有產生任何「正確答案」，但是觀眾對此議題的認識一定更加立體，也更能體會各方的心情吧。

社會上各種議題如此繁雜，我們不可能一一去深入瞭解，但是一旦受過修辭分析和多元立場的洗禮，察覺到修辭和個人認知的侷限，以後不管面對什麼樣的議題，想必多少會尊重其複雜性，不再輕易做出評斷，或是草率地留下尖酸評論。

這種修辭姿態的不同，似乎也營造了不同的政治文化。我感覺台灣的政黨總是面向著其他政黨，不斷向對方開火。而瑞典的政黨，則多是面向著群眾。他們在針砭其他政黨之餘，更著重於和群眾解釋他們為什麼會採用不一樣的做法，還有這些做法會對群眾帶來什麼樣的影響。

從一堂國文課談到政治文化，我知道我也許扯得太遠了。但是我確信，我們運用「語言」和「修辭」的姿態，對個人之間、世代之間、群體之間的溝通，一定會產生實質的影響。

( 本文摘自吳媛媛著《上一堂思辨國文課：瑞典扎根民主的語文素養教育》，奇光出版提供)

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