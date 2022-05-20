股市只容許強者生存 飆股之選股要件：強者恆強

正確的股市操作，就是永遠只追逐強勢股。

我想從山川戰法出發，提供讀者最實用的選股策略提要。

切記，股票不是逢低承接，追逐強勢股才是王道。

20 年前，當我還是股市菜鳥時，我問當時券商的一位王牌營業員，他都是怎麼挑選飆股的？他告訴我，「從漲停板股票，一檔一檔開始挑起。」

當時我不以為然，都已經漲停了，難道不怕隔天跌嗎？

直到今日，我才終於明白，他的看法是對的。以往在我們的認知中，長期以來被灌輸「逢低買進」的觀念，以為這才是正確的邏輯。

但在真實的世界裡，這個觀念是錯的。不論是股票市場、期貨市場、甚至商品市場都一樣，當商品火熱的時候，再貴，都有人會吞淚去買；當商品被鄙棄的時候，再便宜，都沒人要買。

正確的股市操作，就是永遠只追逐強勢股。好比愛馬仕這樣的精品，再貴都有人排隊買，因為它是精品中的精品。要買精品，當然就要追逐第一品牌；愛馬仕既是精品中的強者，因此可以保值又增值。

股票也一樣，只追逐最強勢的股票，就是漲停的股票。

當你具備了這樣的認知，歡迎進入奧丁領域—贏家的世界。

強者恆強，股市是弱肉強食的世界，想要生存下來，看法就要異於凡人。因為股市只容許強者生存，是「強者獨強」的世界。

以下是最重要的強勢股挑選邏輯：

．第一，先挑出當日長紅股票。長紅一定伴隨帶量，量是先行指標，要有量先價行的基礎概念。

．第二，過濾型態，只選多頭線型的股票；簡單來說，就是日線 20 均線以上的股票，或者出現頂頂高、底底高的個股。

．第三，均量大於 5 均量，表示這檔是有量的股票。

．第四，籌碼集中度至少 60% 以上。籌碼集中度是大戶籌碼 + 董監事籌碼 + 外資籌碼，累加之後的持股比例。試問一家高獲利的好公司，大股東會捨得賣嗎？持股 60%以上，表示公司前景看好、大股東願意長期持有、籌碼穩定以及看好後市。

．第五，本業獲利的股票，尤其是業績成長、由虧轉盈的個股最合適。優良的基本面，可保護短線。

．第六，強勢股必沿著 5 均線上漲，所謂追逐強勢股，便是以此條件為基準。符合此條件者，絕對是短線股標的。

最後提醒讀者們一句話，請保持低調再低調。贏家永遠是屬於少數，不要四處去宣揚，資訊曝光只會引來大眾追逐的目光，伴隨融資增加而來的，就是大洗盤。

( 本文摘自奧丁著《奧丁股票聖典之山川戰法全書》，布克文化提供)

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