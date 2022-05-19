定存股何時該買？專家教你20均線小技巧

20 均線就是定存股概念，攻擊角度在 22.5 至 45 度之間，作價差就不必了，免得浪費時間。

這種股票，股價長時間在原地打轉，融資也少，籌碼相對乾淨，特徵都是股本大，沒有主力進駐。

但定存股是這幾年流行的趨勢，也是未來股市的王道。

畢竟散戶在股市成為贏家的並不多，坊間關於定存股的書，概念齊全且豐富，在此就不贅述。

但定存股是未來散戶致富的一項重要項目，我提供讀者們一個小技巧，作為進場依據。

永豐金 (2890) 個股日線

交易日期：2021 年 5 月 12 日至 2022 年 1 月 26 日

從以上永豐金 (2890) 個股日線來看，可以用很簡單的一條 20 均線，來解釋定存股的作法。

20 均線在技術分析上，代表多空分界點，是一支股票的多空領域，但實務上我們需要更精進的去理解。

對於定存股概念，特性是長期穩定、獲利成長，只會短暫進入空頭走勢，之後就會出現長期多頭。長期多頭的出現是因為填權填息，股價仍在 20 均線緩步推升。

因此，只要股價跌落 20 均線以下，都是買進訊號；這也符合一般小資族特性，將每個月存下的收入留下，等待時機進場。

從永豐金的範例看出跌落 20 均線的標示，A—B—C—D—E—F 就是進場點，一整年都有機會。「長期持有，穩定配息」，就能達到財富自由的目的。投資這種定存股，需要毅力與耐心，並不適合短線交易者。

合庫金 (5880) 個股日線

交易日期：2021 年 5 月 12 日至 2022 年 1 月 26 日

從以上合庫金 (5880) 個股日線，可以用很簡單的一條20 均線，來解釋定存股的作法。

小資族所需的，就是累積資金，等待進場機會。如圖例所示 A—B—C—D，跌破日線 20 均，就是進場依據，也就是技術分析所說，「等待是一種藝術。」

許多人想要在市場獲利甚至致富，但成功的畢竟是少數；用最簡易的日線 20 均線作進出搭配，藉助定存股概念，一樣可以幫助你通往富足之路。而你所要付出的成本，就是累積資金及耐心等待。

現在的年輕人，很少能有一大筆錢投入股市，唯有積沙成塔，慢慢累積資金，20 年後你會看到豐碩的成果。別懷疑，只要一開始就不會後悔的定存股投資，就是 20 年起跳！

( 本文摘自奧丁著《奧丁股票聖典之山川戰法全書》，布克文化提供)

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