為什麼總是無法妥善安排工作呢？拆解三大盲點

各位的職場上是否也有「相當能幹的人」呢?

做起事來不但效率十足,而且井然有序。對於電腦操作也相當熟練,面對客戶總是能掌握重點,說話簡潔明瞭。最重要的是,連模樣都帥氣破表……

這是做事不得要領的自己萬萬也模仿不來的……如果像這樣直接就放棄,恐怕有點言之過早了。

各位可以把工作想像成跟開車一樣(或是騎腳踏車也行)。

一開始為了考駕照,一定都是費盡心思記下所有交通號誌,不斷練習開車技巧。

等到考取駕照之後沒多久,就能邊開車邊聽音樂和廣播、跟車上的人聊天、思考晚餐要吃什麼了。

而且一旦學會開車,就算一陣子沒有開車,也不會忘記怎麼開。只要一握住方向盤,身體自然會知道該怎麼做。

這種「身體自然動作」的能力,在你我(F太)生活中隨處可見。

像是一到公司打開電腦就開始收信等,這些每天的例行工作,就算一早大腦還在恍神,同樣能辦得到。

可是,有些事情身體可以自然動作,但有些事情卻是怎麼也記不住。如果明明已經做過很多次,卻老是忘記接下來該怎麼做,表示其實對事情的作業流程瞭解得還不夠徹底。做事總是沒有計畫,不懂得安排。

邊做邊想下一步,這種做事方法不僅會給自己帶來壓力,最重要的是浪費時間。

要避免這種情況,方法就是上一章提到的「制定作業流程」。作業流程正是解決做事沒有計畫的第一步。

面對任何工作,首先第一步都要安排作業流程,照著流程一步步進行。

這麼一來,做起事情會順利許多,不會不知道接下來該做什麼。要想用身體記住工作,最重要的就是每一次都依照同樣的作業流程順利完成工作。

為此,接下來在這一章會針對制定作業流程的方法,以及讓工作更有效率進行的技巧做說明,帶領大家啟動工作的正面循環。

要做的事情太多,沒辦法妥善安排

學會拒絕

「工作太多的你,需要的是『拒絕的勇氣』!」

每次聽到這種建議,個性膽怯的我(F太)都會覺得「要是我有這種勇氣,也不會累成這樣了……」。

這樣的我,後來之所以學會拒絕無理的工作要求,是因為我開始懂得確實為工作制定作業流程。

舉例來說,某一天老闆突然要你「從今天開始,以後每天都要加班到六點」。這種時候,你應該會跟老闆說「我真的沒辦法」吧。

沒錯,覺得「不合常理」的事情,即便沒有勇氣,大家也會斷然拒絕。

公事包如果撐得圓鼓鼓的,一看就知道「已經不能再裝東西了」。可是工作量無法目測,所以很難說出口「我已經做不來了」。

但是,如果把每一項工作都安排好作業流程,當下「實際的工作量」就會變得一目瞭然,清楚可見。這麼一來就能勇敢說出「我已經無法再負荷更多工作」,不會再害怕拒絕對方了。

POINT

清楚掌握自己實際的工作量

不擅長安排工作

不會安排是因為作業流程尚未制定完成

工作不順利,或是進行得不如預期,這種時候在怪自己之前,不妨先告訴自己,這是因為工作的作業流程尚未安排妥當的緣故。

工作的作業流程(請參照CHAPTER 1)就像是自我驅動程式,一旦程式建立完畢,人就只要照著實踐就好。

以電腦為例,準確度不好的程式會容易出錯。這種時候,應該是根據錯誤重新設計程式,並不是執行程式的電腦的問題。

如果是工作呢?沒有先建立工作的作業流程便直接著手進行,一旦發生問題就會開始怪自己「都是因為我不會安排工作」。就連最關鍵的問題原因也無法掌握。

為避免這種情況,各位可以試著先把工作的作業流程=程式寫出來,這麼一來就能擺脫「自己是不是能力不足或不夠努力」的自我懷疑。不僅如此,遇到問題也能冷靜地根據作業流程更快找出問題發生的原因。

POINT

問題不是出在你自己

不擅長安排工作

把工作拆解得不能再細為止

前面提到「工作的作業流程」是影響工作順利進行最重要的關鍵。這時候各位可能會問,具體來說該怎麼做呢?

重點就是,不管什麼工作,仔細地一一拆解步驟就對了。這麼一來就能建立作業流程。以下就示範幾個尤其需要仔細拆解成作業流程的例子。

① 確認

Before 請部長確認電郵內容

After

1 請部長確認電郵內容

2 收到部長的確認結果



② 索取

Before 跟會計要銷售數據

After

1 請會計提供銷售數據

2 收到會計提供的數據



③ 討論、請教

Before 和課長討論估價數字

After

1 請教課長估價數字是否可行

2 收到課長的回覆



④ 準備

Before 準備會議資料

After

1 影印會議資料

2 將影印好的資料以迴紋針夾好

3 確認資料數量

4 發下資料

大概就像這樣。各位可能會覺得這樣拆分得太細,不過一開始最好先這麼做。

把作業流程拆分仔細,萬一做到一半被打斷,也能很快重新掌握狀況。就像夾書籤一樣,馬上就知道當下的狀況,例如「現在要等部長的回覆」、「現在必須自己跟會計要數據」等,很快地就能繼續接著作業。這時候應該就會覺得自己終於懂得安排工作了。

POINT

安排工作就是把工作拆分成一個個詳細的步驟

( 本文摘自F太、小鳥遊著《最高工作術:不再擔心犯錯,每天安心上班的工作術圖鑑》,春天出版社提供)

