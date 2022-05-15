投資可以暴富 卻不能期待暴富

人們嘗試傳統意義上的「投資」行為，大多是為了暴富，否則大家就會安分守己地把錢放在銀行，賺取微薄的利息。

投資的確有機會暴富，從財富增值的角度看，一次成功投資的回報或許能抵消十次、百次失敗的投資損失，也幾乎大於其他任何創富行為。早期關注我的人幾乎都知道，我在二○一三年購買了不少某種在當時被人們普遍稱為「騙局」的投資商品，雖然在投資過程中賣出一小部分用於創業和購買房產，但整體依然有超過五百倍的獲利，而且至今仍然持有。

做什麼事情可以超越這樣的財富增值效率呢？或許做什麼都不太可行。但我一開始就期待這樣誇張的獲利嗎？當然不是，當時的期待或許就只是五○％的獲利，最多一○○％。

如果你對一項投資商品的投資報酬率有正常的期待，那你就會正常下單，正常工作，正常分配注意力給它，最後在你的工作取得成績的同時，由於你更無須動用這筆錢，因此讓這筆獲利成為額外的驚喜。但如果你一開始就像期待彩券中獎那樣地期待，你就會把所有的希望和注意力都寄託其中，你甚至開始暢想「如果一切如願，我就可以……」，你將達成可能性極小的夢放在它的身上，茶飯不思，工作無味，甚至借錢去賭。最後很可能由於回報週期過長，而你的現金流又吃緊（過度看好必然導致過度投入），最終在某個時刻被迫清倉，在工作和投資中達到「雙輸」。

人人都知道投資的心態非常重要，但又是什麼決定我們的心態？除了對投資和標的的認知以外，一個人當下所處的狀態對心態也有極大的影響，過度期待、過度投入的人，每一秒的上漲和下跌都會過度牽動情緒，又如何能夠熬過大多數投資商品的回報週期呢？

很多人問過我一個問題：目前投資獲利還不錯，能不能辭掉工作，專心做投資？我的答案一律都是「不能」。

投資獲利還不錯，可能是由於你購買的投資商品正好處於較好的週期時間段，也有可能是由於運氣好挑中黑馬，還有可能是你的工作給你帶來不錯而持續的正現金流，因此投資心態較好。

如果你在「風險投資」獲利以外沒有其他穩健的收益來源，心態就容易出現大的變化，例如，由於各種持續開銷導致你對投資商品有變現時間的嚴格限制，以及由於各種負面突發事件導致對投資商品有變現的衝動。而投資商品的收益週期不可能剛好配合你的生活需求，屆時你就容易從原本的平常心變得方寸大亂。

什麼樣的人才能做專業投資人？如果你的投資績效能確定性地多次穿越景氣循環，而且有很多人願意把資產交到你的手中，讓你收取資產管理費用和績效獎金，並且在你認為只要花精力在投資上，就能使投資獲利進一步增加的前提下，才可以考慮嘗試以此為生。

若是你還沒能證明這一點，而且基本上打理的是自己的資產，就一定要打消這個念頭。投資首先是出於跑贏通貨膨脹、貨幣超發的目的，既不能承載暴富的美夢，也不能成為逃避工作的藉口，否則極可能會讓你自食其果。

( 本文摘自蔡壘磊著《持續成功：超越關鍵的一點點，就能獲得資源與好運》，好人出版提供)

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