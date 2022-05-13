年收入50萬以下的投資策略

如果你目前年收入在五十萬元以下……這樣的年收入並不一定算差，只不過這樣的收入，財富的加速效應在你身上很難有所表現。如果你把扣除吃穿用度之後的錢拿去投資，由於一開始本金過小，收入過慢，至少在財富上是難以走入上行的快車道。

當然就算如此，你還是要學習投資並嘗試投資……現在你還有更重要的事，就是讓自己變得「值錢」，這也是投資，只不過這個階段最重要的投資對象，一定是你自己。你的思維、你的眼界、你的社交圈、你的資源，這一切都遠比其他投資收益重要得多。

創造財富成長有兩種手段：手段一，出賣勞動；手段二，用財富增加財富。

如果你一直只能使用手段一，或被迫只能以手段一作為你最主要的財富增加方式，那你的財富成長速度是很難有突破性的提升。只有手段二的比例漸漸增加時，財富才有突飛猛進的可能性，當然手段二的比例增加不代表要放棄手段一，兩者可以同時發揮作用。而最佳狀態是對於手段二的收益來說，手段一的幾乎可以忽略不計，此時你就進入到了一個新的階段……

一個人在只能使用手段一的狀態下徘徊愈久，跟可以同時使用兩種手段的人的差距就愈大，因為錢和機會都有「複利」……

因此盡快擺脫「年收入五十萬元以下」的狀態，遠比拿微薄的可投資資產進行增值重要得多，投資可以學，也必須學，拿一萬元還是二萬元出來投資並沒有多大差別，反正都是以學為主，增值為輔，但多出來的一萬元是否能用來投資自己，那就差別很大了。

此時一定會有讀者疑惑：我本來就沒錢，你還讓我花錢？是的。但這不是消費，你別忘記，這是投資，投資你這個人在未來的創富能力。

就像這個「複利曲線圖」，這是一條標準的複利曲線，在X點以後，這條曲線的斜率才有明顯的變化，而在X點之前，由於本金太小或自身能力太弱，獲得機會太少，就一直處於緩慢累積的階段。你覺得這段a時間真的有必要嗎？一直都有人說，複利曲線非常神奇，你只需要每個月投入多少錢，多少年以後就有上千萬元甚至上億元資產。聽聽是很令人心動，但如果真的仔細計算，你會發現前期進展非常緩慢，到了後期由於本金變大，滾起來的絕對值才會快。

複利曲線圖。圖／好人出版提供

既然如此，為什麼我們必須經歷a階段？整個a階段耗時如此之久，一共才增加了b收益，我靠提升自己單位時間的價值產出能力，讓自己變得更值錢，然後直接從X點開始不行嗎？直接從複利曲線的後半段開始當然可以，而且這本來就是最高效的方式。

很多人信奉積少成多。積少成多是正確的，但要知道什麼時期的累積才最有性價比。你能見到的有錢人幾乎都是突然有錢的，不管是做成什麼事，還是得到難得的機會，絕不會是用很少的本金開始讓雪球以平均的速度滾大。

每一個普通人都會有自己的創富上限，愈接近這個上限，想靠勞動提升創富能力就愈艱難。例如一個人年收入五十萬元，那麼以一般人的智慧、努力、運氣，就還有很大的創富空間，這時候投資在創富能力成長的進步空間上就很有價值。但如果一個人已經年收入五百萬元甚至更多，就已經接近一般人靠勞動創富的上限，這時候再投資在進步空間上，價值就很有限。本金的累積提高之後，滾雪球的收益才會慢慢超越已很難再繼續進步的勞動收益，兩者之間需要權衡。

因此當你本金還不多的時候，每一分錢都應該盡量花出去，接觸更廣闊的創富思維，追求更強的創富能力，只要有機會就要學習和嘗試。

這裡的機會指的不只是你現在工作上的機會，還包括所有能讓你打開更大視野、擁有比現在更好可能性的機會，即便只是一點點也不能放過。例如一個投資機會、一個學習機會、一個考察機會、一個跟成功人士交談的機會、一個在重要場合露臉的機會、一個參與專案決策的機會、一個副業的機會、一個為別人提供服務建立口碑的機會、一個複製賺錢模式的機會……都不要錯過。

只要有回報更多或開闊思維或提升單位時間賺錢效率可能性，都值得花錢嘗試。你完全不需要關心哪一分錢有所回報，哪一分錢尚未回報，你只需關注宏觀整體，只要在一處獲得大回報，就有機會擺脫只能選擇手段一的狀態。而這又往往涉及運氣，也就是說某些你認為希望很大的事可能最後沒有回報，而你認為希望不大的事倒有可能收到回報。因此絕對不能為希望很大卻沒收到回報的狀況動搖，要不停地「播種」。只要思維同步跟上，一次收益往往就能改變一生。

( 本文摘自蔡壘磊著《持續成功：超越關鍵的一點點，就能獲得資源與好運》，好人出版提供)

延伸閱讀

聰明的懶 善用預設值養成高效率

挑著讀 用三本書精通領域知識

老是記不住?文轉圖深化記憶法 每天 5 分鐘練習