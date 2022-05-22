日本ESG投資的現況與課題

日本政府年金投資基金簽署責任投資原則已經過了五年，但ESG的本質並未獲得廣泛的理解。和企業理解SDGs本質一樣進度緩慢，很多企業會問為什麼要投入ESG？有什麼意義？大家急切想了解的理由之一是，ESG與投資行為密切相關，所以被認為是上市企業該做的事。

SDGs與ESG的關係

有人會問，SDGs與ESG有什麼不同。還有不少人會把SDGs和ESG混為一談。關於SDGs與ESG的關係，最常參考的就是日本政府年金投資基金整理的圖4-4 ，但對大多數的日本企業來說還是難以理解，因為長久以來他們被教導要投入企業社會責任（CSR），還要創造共享價值（CSV）以實現社會價值為目標。光看這張圖，也很容易讓人以為SDGs還有ESG應該是上市大企業才要做的事。

圖4-4。圖／《2030永續企業革命：全方位ESG永續實戰攻略》，商業周刊提供

ESG是投資方藉由金錢這個重要的工具，針對企業獲得的資源（不限於透過股票、債券等投資）是否對經濟、社會、環境產生正面影響，從長期視角來評價的投資方式。另一方面，「企業社會責任」和「創造共享價值」比較像是結合企業與社會的概念。投資人不會直接對社會造成影響，而是透過投資活動要求企業提升長期性的價值，讓企業努力解決社會問題，簡單來說， 就是擁有間接性的影響力。

SDGs的架構則大許多，從企業、投資人、國家、地方政府、國際機構、教育機構、非營利組織、非政府組織、公民社會等所有利害關係人，從地球規模的社會議題到日常的消費行為、生活方式，以各種行動為對象，訂立遠大的目標（圖4-5）。

圖4-5。圖／《2030永續企業革命：全方位ESG永續實戰攻略》，商業周刊提供

非財務資訊的考量

過去在評估企業價值時完全採用財務資訊。簡單來說，財務資訊就是財務報表上顯示的資訊，像是營業額、利益、訊息揭露等，也包括從這些訊息計算出來的股東權益報酬率、股價淨值比（PBR）、本益比（PER） 等指標與成長率等。但在前述ESG投資程度高漲的背景下，投資人開始重視非財務資訊。非財務資訊包含許多ESG的要素，是無法用數字表現在財務報表上的經營策略、經營課題、長期願景、風險與機會、環境保護、供應鏈的透明性、正派經營體質的健全性（治理）等。

前述的「伊藤報告」中就指出，「企業方擔心投資人只顧著追蹤季報這類短期的業績數字，對企業發布的非財務資訊（願景、創新活動、企業社會責任等）不感興趣，也不知道要傳達哪些長期性的訊息幫助投資人做投資判斷。另一方面，投資人不滿意企業只揭露一些為了遵守法規的訊息，沒有公布他們真正想要的情報，亦即幫助判斷長期企業價值的資訊」，因此提醒企業和投資人雙方有必要深入研究非財務資訊。在二○一七年的「伊藤報告二・○邁向永續成長的長期投資（ESG．無形資產投資研究會報告書）」中，內容集中在ESG，並把ESG視為評價企業永續性與風險投資判斷的重要要素 。另外，在二○二○年三月更新的日本版管理守則中明示，機構投資人在擬定運用策略時，必須考量到包含ESG 要素的永續性，以此做為守規責任。

如果把企業的財務資訊比喻成運動選手的身體的話，大概就是肌力、瞬間爆發力、持久力等顯現外在的強壯肉體。另一方面，非財務資訊就像是內臟的健康狀態。假使一位運動選手擁有可以出賽奧運的強健體魄，但內臟或血管罹患疾病，他的選手生涯大概也很難長久。一流的選手平時就會注意飲食和生活作息，保持內臟健康，提升身體能力。相對地，光只有內臟健康，也無法出賽奧運。只有同時擁有強健的肌力與健全的內臟，選手才能表現優秀。

同樣道理套用在企業也一樣。一家企業即使業績很好，但會造成環境汙染與侵害人權，這種治理脆弱的企業早晚會倒閉。相反地，只重視社會貢獻不顧業績的企業，無法得到投資人等利害關係人的關注。只有同時兼顧財務資訊與非財務資訊，企業才能創造出長期性的價值，而且要公開清楚說明這二者的健全性，如此才能獲得利害關係人的青睞（圖4-6 ）。

圖4-6。圖／《2030永續企業革命：全方位ESG永續實戰攻略》，商業周刊提供

ESG投資法

ESG投資有幾種投資方式。以全球永續投資聯盟來說，分成七種（圖4-7 ），其中最傳統的做法就是從道德投資時代就在做的「負面表列」，也就是把有問題的企業直接排除在投資名單之外。即使到了現在，國際上還是使用這種手法居多。歷經受託人責任的議論之後， 「正面表列」的投資法出現了，也就是主動選擇與投資ESG評價較高的行業或企業，但因為要從ESG的觀點徹底調查事業，事前必須歷經高度資訊分析才能選出投資標的，所以比較少人使用。

圖4-7。圖／《2030永續企業革命：全方位ESG永續實戰攻略》，商業周刊提供

僅次於負面表列第二多人使用、也逐漸成為日本主流的手法，是根據過往商業模式與財務報表的分析中，加入ESG要素做為投資判斷的「ESG整合投資」。至於「參與． 行使表決權」則是站在股東的立場與投資對象展開對話，或行使表決權促使投資的企業採納ESG，是日本當前最常用的投資法。其他還有聯合國全球盟約組織、國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）等「基於國際規範表列」投資法；投資以永續性為主題事業的「永續性主題投資」；以解決社會、環境問題、區域開發為目的的「影響力投資」。

除了上述的分類法之外，還有由股票、債券等做為投資組合的投資信託基金，根據投資方式的不同分成主動式投資與被動式（指數型）投資。所謂的被動式投資，是以日經平均指數或東證股價指數為基準，透過與該指數的連動獲得報酬。主動式投資就是基金經理人選擇投資標的，並看好時機點進場買賣，目標是贏過大盤的投資手法。主動式投資如果能掌握好市場與個股的動態，確實可以獲得高於市場平均的報酬。但是這種投資方法必須事前做市場預測、情報收集、分析，花費成本較高，此外基金經理人的能力也會大幅影響投資表現，所以屬於高風險的投資手法。另一方面，被動式投資雖然只能獲得市場平均的報酬率，但優點是不需要預測市場，可以節省成本，投資人只要支付低廉的手續費。

過去主動式投資是主流，但隨著投資成本降低、指數股票型基金（ETF）的誕生，主動式投資的優勢不在，被動式投資的比重逐漸增加，直到現在，已經超越主動式投資。以日本政府年金投資基金的資產運用來說，二○○一年剛從年金福祉事業團改組為年金資金運用基金時，主動式投資與被動式投資約各占一半，之後被動式投資過半，到了二○一九年底被動式投資的比重已近八成。這是因為主動式投資的報酬表現低於被動式投資，所以慢慢地將資金挪動到手續費便宜、報酬相對穩定的被動式投資。

在ESG投資的領域也一樣，被動式投資逐漸增加，其背景在於ESG對應個別股票的情報很難獲得，但與ESG相關的指數標的卻發展迅速。當然，有人懷疑用被動式投資ESG 是否有效，畢竟被動式投資人比起主動式投資人，對個股的見解非常缺乏，有效性參與的部分非常薄弱，可以參照的指標品質參差不齊，撤資也有難度等，關於這些議題目前還沒有結論。不過，標榜世界級ESG投資的先驅的美國黑石集團（Blackstone Group）與領航投資（The Vanguard Group），現階段也是十分重視被動式投資，從這點來看，毫無疑問被動式投資是目前世界最主要的潮流。

( 本文摘自田瀨和夫、永續發展夥伴有限公司著《2030永續企業革命：全方位ESG永續實戰攻略》，商業周刊提供)

延伸閱讀

遠距上班 如何採用敏捷工作法？

全球化遠距工作 聯合利華敏捷團隊如何做到?

亞馬遜14條領導準則 你做到幾則？