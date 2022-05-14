景氣循環股究竟會漲到多少？韓國投資大師這麼說

半導體、汽車、航空、石油化學、鋼鐵、造船等，是企業利潤會受到景氣左右的典型景氣循環股（cyclical）。這種股票要在什麼時候買進才能夠將收益最大化呢？

①本益比低的時候

②本益比高的時候

③短期交易有點難度，不過長期持有的話，可以有一年10％的預估收益。

④很難賺到錢

答案是②。我推薦各位在本益比高的時候（或是因為公司虧損無法計算本益比的時候）買進，並且在本益比最低的時候賣出，通常景氣循環股跟一般投資套路相反時，就能賺取豐厚的收益。

投資的最佳時機，就是公司前途茫茫幾乎沒有營利，偶爾還出現虧損的時候，也就是該產業景氣落回前低點「T－9個月」左右的時候（圖表1–5），此時一年預估值中的PER本益比會高達數十至數百倍，是所有投資人避之唯恐不及的時間點。

反之，如果利潤達到高點的話（下一個高點「T＋18個月」），由於分母較大，此時的PER本益比就只有幾倍而已。由於市場具有優先反映基本面的傾向，股價的低點與高點是企業利潤變化的先行指標

雖然景氣循環股很危險，但它之所以可以「飆漲」，正因為當它倍徹底冷落的時候，股價多半會過度下跌。從一個周期的平均來看，這類企業的ROE（return on equity，股東權益報酬率）並不高。

業餘投資人往往會因為投錯景氣循環股而承蒙虧損，原因是他們不夠了解企業與產業的循環，沒辦法客觀判斷股價。

三星電子也屬與「半導體與IT景氣循環股」，隨著三星電子在業界領導地位增強，過去十年報酬率的低點和高點都有所增加。當2019年股價觸底之後才又重新開始了一次新的循環，這也是為什麼2020年底三星電子的股價會突破8萬元。

三星電子的股價會與長期利潤週期同步波動，靠近利潤變化的時間點，股價就會先行反應利潤。雖然股價仍會持續波動，不過後續的十二至十八個月之間仍會持續探索這次利潤週期的高點。所有分析家都預估三星電子的利潤至2022年為止將會獲得改善，如果套用於過去的週期，也許2022年或2023年股價將會攀升至利潤的高點。

分析師在週期改善的時候，通常會出現左顧右盼提出保守預估的傾象。考慮到這點，假設2018年24％的最高利潤將會重現的話，那麼2022年三星電子將達成70兆韓元的營業利潤，是2020年營業利潤的兩倍之多。

三星電子上一波週期的股價高點是5萬7,000韓元元（2017年11月之股價），相較於2018年最高每股盈餘（peak earnings）本益比高達九倍。考慮到近期低利率、利潤波動放緩、部分公司治理改善，本益比的最高股票評價（peak stock valuation）會比過去高出十二至十五倍，再乘上2022年的每股盈餘的話，預估股價將落在9萬3,600至11萬7,000韓元之間。

( 本文摘自李南雨著《好股票，壞股票：進場前的10大思考題，韓國投資大師告訴你》，商業周刊提供)

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