別再怪自己！洗衣服不可能不掉棉絮 人生也是

每個人或多或少會對自己有負面的言論或信念，像是：我什麼都會搞砸、我很壞、我很醜、我很失敗⋯⋯。或許你失敗過，輸得一塌糊塗。也許你贏不了選美比賽。可能你是朋友圈裡最矮的人。這些或許是事實，但是想這些對你有什麼用？現在不是應該對自己好一點嗎？

我先生說得對：「千萬要小心，別讓這些負面的想法卡在腦袋裡，循環播放。」問題是，到底要如何移除？如果你認真凝視鏡子，看到的是滿滿的懊悔、懷疑與失望的話，信不信由你，移除的步驟跟洗衣服一樣簡單。

髒衣服與負面思維的相似之處

說不清有多少次，當我打開乾衣機，準備將溼衣服放進去，又注意到棉絮濾網卡滿了棉絮。來人啊！難道我們家只有我知道怎麼拈起食指和拇指，撕下濾網上的棉絮嗎？那裡總是積滿了厚厚實實的一層棉絮，完全堵住濾網。

有一天，我一如往常地清理乾衣機的濾網，我頓悟了，就像乾衣機的濾網，你我內心都堆放著各種垃圾，那是長期累積下來的。

至於我們逃都逃不掉的負面思維，就像你在人生裡累積的棉絮殘渣，從你的童年開始累積，形式不一。別人的意見、負面的自我對話、抵制、失望、心碎、歧視、創傷、愧疚、自我懷疑等，這些經歷造成了「精神棉絮」，它堵塞你的頭腦並阻礙你，令你無法讚美自己。用棉絮來比擬，不只是一個可愛的譬喻，在你的大腦中真的有一片濾網，叫做網狀活化系統（ Reticular Activating System，簡稱 RAS）。我將它稱做「濾網」，是因為負面的經歷往往會卡在這裡，但嚴格說起來，它是活生生的神經元網路，就像一張覆蓋住大腦的網。當大腦濾網塞滿了你過往的思維、信念、經歷，你便會困在過去，所以會一再重蹈覆轍，想著相同的負面思維，或活在頭腦的回音裡。

擊掌習慣與本書的所有工具，就像伸出拇指和食指，剝除濾網上累積的垃圾，也因此，我要你每天照表操課。洗衣服不可能不掉棉絮，而在你人生中的每一天，也不可能沒有令你覺得糟糕的感受或想法。重點是別讓負面的思緒越積越多，你要學會天天清理殘渣，不讓殘渣卡在體內。

腦中的警衛，值得你信任的守門員

有些專家將網狀活化系統稱為「頭腦的警衛」或「守門員」，因為它肩負重責大任，負責決定要讓哪些訊息進入你的意識心智，哪些訊息則擋在外面，過濾著不計其數的訊息。每天，大腦中的警衛要審查 34 GB 的數據（相當於 24小時處理完 3 年分的手機資料）。

理解腦中警衛的工作有多繁重，你就會明白為什麼得拉它一把，它才能拉你離開無底的深淵。老實說，它不只需要你拉一把，還需要你的擁抱和安慰，因為它一直超時工作，在你滿坑滿谷的陳年垃圾堆裡，幫你過濾全世界。

大腦濾網會在沒有知會意識心智的情況下，過濾掉周遭99％的事物，否則超載的資訊會塞爆你的頭腦。

只有 4 種資訊一定會通過腦中警衛的把關，進入你的意識心智：

1. 呼喚你名字的聲音。

2. 一切可能會危害你與心愛之人的事物。

3. 你的伴侶想要做愛的訊號。

4. 大腦濾網認為你很重視的所有事情（這表示任何你一再重複的思緒，或關注的主題，大腦濾網會認為這些很重要）。

第4項是關鍵，因為如果你知道自己重視什麼，就能訓練大腦濾網過濾外界資訊，協助你找到在乎的訊息。想想這個情報的影響力，你可以教導頭腦找到你要看見的事物，專注在能夠提升你、支持你的事物，或是令你更快樂而自豪的事物，以及帶領你邁向夢想的事物。

此刻，若大腦濾網相信你要看見國中時期的世界，代表你對自己的看法，從國中起就沒變過！

你主導著腦中警衛的行動

我相信你有失戀、分手的經驗，在那時，連續幾天、幾週、甚至幾個月，你只看得到令你記起前任的事物。你重複聆聽悲傷的歌曲，悶悶不樂。你在社群網路上追蹤前任的動向。這些舉動全都在告訴你腦中的警衛：「前任仍然很重要。」即使你已經幾個星期、幾個月沒見到他，會讓你想起他的事物依然隨處可見。

突然間，你認識了新對象，腦中的警衛彷彿從隊伍裡踢走了前任，讓你的新戀人排到第一排。等你回過神時，看到的全是戀愛中的人，聽到的都是甜蜜的情歌，世界上每個人似乎都跟你一樣快樂，這都是拜大腦濾網之賜。你發現了嗎？你再也沒看到任何會讓你記起前任的事物。

當你在乎的事情變了，你看待世界跟自己的角度也變了，大腦濾網會過濾掉關於前任的所有，包含各種往事跟討厭的感覺，為你敞開新的門扉，迎接與新戀情有關的事物。當你決定要停止鞭撻自己時，腦中警衛就會照辦。

你不斷告訴自己的訊息、跟自己訴說的故事，對大腦濾網來說至關重要。如果你繼續重複你的故事，傳遞著你很失敗、你是壞人、挑剔自己的外貌、不滿銀行帳戶等消息，它會相信這些事很重要，會想辦法給你看見更多理由，來證明你認定的事。

反之亦然，如果你改變你跟自己說的話，將「我是壞人」轉變為「我是正在琢磨中的璞玉，而我持續變好」，你越常重複這句話，你腦中的警衛就會越快回應你。

翻轉角度

我要教你一個轉換角度看待生命的方法。如果你願意試試看，並且加入擊掌挑戰，你會在生活中看見真實且令人振奮的變化。我們開始吧！

你得看見真相，當你相信你把生命裡的每一件事都搞砸了，你只是抱持了錯誤的信念。當你告訴自己「我毀了一切」，你證實了兩件事：

1. 你具有極其強大的能力，令你在生命中持續創造出單一類型的結果，從無變化。

2. 那結果是不好的。

仔細想想，其實你的影響力非常巨大且無所不在，不亞於大自然的力量。當你靠近某件事物，或是某件事在你的生命中發生，即使是美好的事物，也會因為你的到來和參與，變得雞飛狗跳。雖然這看起來很悲觀，但我得告訴你，注意到自己擁有這種力量，是非常好的起點。

你道出了一個真相與一個謊言。

你確實強大，這是真相。你走到哪裡，都可以看到證據以證明你的能力，也就是你的所有爛帳。要是你毫無力量，這輩子沒辦法始終如一地搞出毀天滅地的禍害。

回首前塵，我有辦法細數出我在人生裡鬧出的所有問題：法學院、我的兩份工作和我的兩位男友，在四十幾歲跌落谷底，還怪罪到克里斯頭上。這些事件彷彿隨意堆在路邊的垃圾堆，我居然每一堆都踩過一腳，沒有漏掉哪一堆。

仔細去回顧你所有的爛攤子，既然你可以在人生裡弄出如此高聳的一堆垃圾，你也有力量去開創真正美好的事物。

在生命中要顯化出美妙的結果，跟顯化糟糕的結果一樣容易。但一切都要看你相信自己有哪些能耐，以及你要聚焦的焦點，如果你只想著你如何創造生命中的壞事，一定要翻轉這個狀態，並顛覆那個信念。

採取行動！

如果你早晨起床照鏡子的反應是「啊！」你就會過上「啊」的一天。

以對著鏡子擊掌展開你的一天，並抱持著「我原諒自己，我正在成為更好的自己」的信念，當你打開門，就會迎接一個新世界。

你已經具備以某種角度看待世事的精湛技能與習慣，要是你能夠建立同等強大的技能組合，但追求完全相反的結果呢？

如果左滑頁面不是你要的，那改成向右滑呢？與其說：「又來了！我失誤了。」改說：「我要怎麼解決這件事？」或是，「要怎麼處理這個情況，才能得到對我最有利的結果？有什麼事情在我的掌控之下？」「我搞砸了」不是你唯一會有的結果。

還有一個重點，如果你認定事情導向失敗，都是因為你不好，至少在事情很成功、很順利的時候，承認自己的本事。以下提供兩句有助於你翻轉信念的話：

我可以解決任何問題（或是：我有足夠的能力收拾任何爛攤子）。 這件事是在幫我打基礎， 以迎接即將來臨的好事（或是：那是在給我奠定基礎， 我不是在搞砸事情，是在學習）。

( 本文摘自梅爾．羅賓斯著《調校心態：舉起手，伸開5指，跟自己擊掌，做自己最強的啦啦隊！全球千萬網友實證的轉念習慣》，采實文化提供)

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