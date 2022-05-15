擺脫負面心態 每天做這個小動作

不久前的某一天，我發現一個簡單的道理，我稱它為「擊掌習慣」，可以幫你改善這輩子最重要的人際關係——你與自己的關係。我會與你分享我發現的經過、科學證明，以及如何運用這個習慣，讓你的生命轉彎。

一切始於某天早晨，我站在浴室裡刷牙，瞥見鏡中的自己，心想：噁。

我惡狠狠地挑剔起所有我不喜歡的部位：眼底的黑眼圈、尖尖的下巴、右側的乳房比左側小、鬆垮的肚皮⋯⋯。我腦子裡冒出各種想法：我看起來好糟糕、我得多多運動、我討厭我的脖子⋯⋯。冒出的每個念頭，讓我更嫌棄自己。

我看了看時間，發現再過15分鐘就是我的第一個Zoom線上會議，於是我告訴我自己：「以後一定要早點起床。」我又想到各種待辦事項：我努力要敲定的生意、還沒回覆的電子郵件和簡訊、還沒遛的狗、老爸的切片檢查報告、今天得幫孩子們辦好幾件事⋯⋯。種種瑣事讓我一個頭兩個大，而我現在連內衣都還沒穿，咖啡也還沒喝。我只想吶喊：「啊！」

那天早上，我好想給自己倒杯咖啡，癱在電視機前面，忘掉一切煩心事。但我很清楚不可以，因為沒人會飛奔而來，替我解決問題，或代我完成清單上的事務，代替我做運動，甚至是代我搞定工作上那不得不啟齒的艱難對話。

我只想⋯⋯從該死的生活中⋯⋯喘上一口氣！

那幾個月彷彿身處地獄，壓力片刻不停歇，我忙得焦頭爛額，全心全力在照並擔心自己以外的每個人、每件事，但誰來照顧我？我相信你多少可以體會這種心情——當生活上的要求越積越多，你的心態卻崩潰了，這時會陷入無限的低潮迴圈。

我需要有人告訴我：

「你想得沒錯，這很辛苦。」

「你不應該受到這種待遇，這不公平⋯⋯」

「要說誰應付得來，當然是你。」

這些才是我想聽的話，我需要安慰與精神喊話。

儘管我是一名世界一流的勵志講者，在這時我卻想不出要跟自己說什麼。當時的我不曉得哪根筋不對勁，也不知道為何那樣做，沒來由地，我站在浴室，身上穿著內衣，舉起手，向鏡子裡那個疲憊的我潦草地致個意。這一刻，我什麼都不想，只想和自己說：「我看見妳了！我看見妳了，我愛妳。好啦，梅爾，妳行的。」

擺出那個姿勢以後，我才意識到，向自己致意的舉動，其實就是「擊掌」。明確可辨，跟握手一樣常見的動作，絕不會誤認。我們在生活裡一定有擊掌的經驗，別人也會跟我們擊掌，次數多到數不清。或許那些擊掌有一點矯情，但我站在浴室，用最狼狽的樣貌，倚著浴室的洗臉檯，跟鏡中的自己擊掌。

我半個字都沒說出口，行動卻告訴了自己迫切需要聽的話。我在安慰自己，我什麼事都做得到。我在鼓勵鏡中見到的女人抬頭挺胸，再接再厲。當我的手觸及鏡面，摸到鏡中人，精神為之振奮。「我不孤單，我還有我」，一個簡單的表態，一個給自己的善意舉動，是我需要的對待，而我受之無愧。

在那當下，鬱悶的胸膛頓時舒展開來，我挺起肩膀，咧嘴笑起：「擊掌也太老套了吧！」但突然間，我檢視自己的狀態，看起來沒那麼疲憊，感覺沒那麼孤單，待辦清單似乎也沒那麼嚇人了。我有勇氣展開一天的生活了。

隔天早晨，鬧鐘響了。壓力和焦慮迎面而來，如往常般感到一個頭兩個大。我起床，整理床鋪，接著走進浴室，鏡中的我就在那裡，彷彿說著：「妳好呀，梅爾。」我想都沒想就綻出笑容，發現我又對著鏡子跟自己擊掌。

第三天早晨起床，我察覺自己會想去鏡子前跟自己擊掌，還滿心期待。我知道這聽起來很做作，但卻是真的！我整理床鋪的速度比平時快一些，帶著沒人會在清晨6:05就燃起的熱情踏進浴室。只有一句話能形容我的感受：

感覺就像即將見到朋友。

不只是一個動作，更是一種自我認同

我不在乎你穿著四角內褲、破爛的睡袍、運動服，甚至是一絲不掛地站在那裡，當你啪的一掌拍在鏡子上，你會覺得有人看見你、聽見你、懂你。

就在你的手碰觸到鏡子的當下，不僅心情會轉換，觀點也會有所改變，你會想到今天要做什麼更有格局的事。假如你站在鏡子前，漫不經心地想一遍待辦清單，這正是你精神一蹶不振的原因，你開始聚焦在自己以外的每個人、每件。但是當你練習擊掌，你想的是自己。要為自己做哪些事？今天要展現什麼樣貌？你要做怎樣的人？有什麼為自己做的個人計畫需要推動？

主動反思的一刻會比你想的更有威力。美國哈佛商學院（Harvard Business School）最新研究發現，懂得抽出片刻時間反省自身工作狀態的人，工作表現會進步，做事也更有效率、更有動力。擊掌帶來的效果，不論是達成目標的信心，還是提升工作生產力，都在影響範圍內。這一切都始於一個樸實無華的「反思」。

維持這個習慣幾個月後，我發表了更多相關的貼文，談論養成擊掌習慣的事，這股風潮便迅速拓展到世界各地。每天我都能聽到大家回饋擊掌帶來的效果，跟我分享他們把這一招傳授給同事、小孩、朋友、家人。企業界也關注著這股風潮，詢問我能不能為他們公司的團隊演講。

過去一年來，我在世界各地的演講活動中，向將近 50 萬人講述本書中的研究與工具，我萬分肯定本書中的簡單習慣與調校心態的工具，將會改變你的人生， 因為那會改變你。

比口頭稱讚有效的肢體動作

擊掌具激勵人心的力量，有詳盡的研究及文獻紀錄。研究人員觀察孩子們面臨艱鉅的挑戰或任務時，最能夠激勵他們的方式是擊掌。當你得知研究結果，一定也能了解到擊掌的力量。

研究人員將學齡孩童分成 3 組，請孩子們完成困難的任務，在完成任務的過程中，研究人員會用三種方式鼓勵他們：

1. 稱讚他們的個人特質（像是你們好聰明或你們很有天分）。

2. 表揚他們的努力，然後讚許他們很認真。

3. 跟他們擊掌。

研究顯示，擊掌帶來的拚勁無疑是最大的，反而聽到讚許腦筋好、有天分、技巧高超的孩子們最提不起勁，也做得最不開心。

因為努力、投注心血而得到讚美的孩子，容易樂在其中，也比較鍥而不捨。只得到擊掌的孩子，儘管他們犯了錯，他們仍最肯定自己和自己的努力，堅持的時間也就最長久（鄉親啊！這就是恆毅力）。

由於研究結果實在非常明顯，因此當研究人員在學術期刊《心理學前線》（Frontiers in Psychology）發表研究報告時，標題便下了〈擊掌激勵人心〉（High Fives Motivate）。

研究結論是：當你給別人一個擊掌，你們是在「一起慶祝」。舉手的動作搭配燦爛的笑臉，是兩個一目了然的訊號，代表真誠、與有榮焉和鼓勵。擊掌是你和另一個人在慶祝，你將自己的能量傳遞給別人，這跟被動的口頭誇獎很不一樣。

別人跟你擊掌時，表示有人看見你了，他肯定你生而為人的身分，不為你的技能、你的努力或你的成績，純粹是因為你這個人，而給予讚美與肯定。

我想告訴你，當你向鏡中的自己擊掌，你可以汲取同等的力量，並且一個字都不用說，因為擊掌本身便足以傳達讚美與信心。

複誦「我愛自己」之類的真言與陳述，可以很有效果，但研究證明，你需要由衷相信自己說出口的真言，否則頭腦會找出反駁的理由（第7章會教你如何建立「有意義的真言」，也就是頭腦會認同的正向宣言）。而頭腦不會排斥擊掌，是因為在大腦的認知中，擊掌的對方一定是你相信的人。

擊掌不是被動的口頭讚美，而是主動的肯定，當你跟自己擊掌，你是在向大腦證明「我是會幫自己加油喝采的人」。透過實質行動，你加入自己的陣營，正視自己，信任自己。

當布莉姬（ Brigid）開始日日操練擊掌習慣，她有了更深的領悟：

成為冠軍球隊的指標

擊掌能幫你建立對自己的信任，相信自己具備在人生中勝出的能力。加州大學柏克萊分校（ UC Berkeley）研究人員針對美國職籃球員的成功要素進行研究。賽季開始時，研究人員記錄球員們互相鼓勵的頻率，像是擊掌或拳頭相碰，並以擊掌次數為依據，猜測賽季結束時，哪一支球隊會打出最佳成績。

最後打進錦標賽的優秀隊伍，便是在賽季開始時擊掌次數最多的隊伍。為什麼擊掌可以做為精準預測勝利的指標？原因在於信任。時常擊掌的隊伍會持續提升球員間的士氣，透過擊掌的肢體碰觸，傳達著「我罩你、我們上吧、我們行的」等正向訊息。擊掌能協助你放下失誤、振奮心情、傳遞隊員間的信心，並提醒你：你依舊能贏。

觀察並分析會彼此擊掌的球隊，可以看出球員們對彼此有信心，也信任著整支球隊的能力。他們打球時運用的策略，是需要互相信任的隊伍才能做到的，憑著一切盡在不言中的集體力量，他們所向無敵。

反之，墊底的球隊幾乎沒有肢體碰觸、沒有肢體語言、不擊掌，什麼舉動都沒有，也可以明顯地看出，他們打球的策略始終如一地自私、沒有效益，這些全反映在他們的成績上。即使有著最優秀球員的球隊，也不足以贏球。

想像在你練球的每一刻、在整個賽季，直到贏得錦標賽，全程都在擊掌。歡慶與鼓舞的球隊文化會提振你，使你無私地全力以赴。我們每個人都需要這種感覺，你可以跟自己建立如球隊般的夥伴關係與動力。

打造黃金團隊的關鍵

擊掌不僅適用於運動，在職場上也需要有人看見我們、支持我們、讚美我們。

谷歌（Google）曾經進行一項耗時 3 年的研究——「亞里斯多德計畫」（Project Aristotle），目標是發掘打造黃金團隊的關鍵。他們得到與前述研究相同的結論：凡是表現優良的團隊，不管是在工作上或生活上，團隊中的每一位成員

都覺得受到正視，心聲都有人聽見，而且可以信任成員，他們皆擁有所謂的「心理安全」（ psychological safety）。當你感受到別人會挺你、會鼓勵你，你會變得能屈能伸且樂觀，也會營造出信任與尊重的氛圍。

更進一步分析，研究顯示一個人能不能樂在工作、感覺工作有意義，最關鍵的要素並不是你的工作表現是否優異，也不是你能拿到幾天的年假，甚至不是公司給你多少酬勞。而是取決於你有沒有一個關心你、願意跟你擊掌的經理，會照顧你、信任你，也是你能夠信任的人。當你在職場，你一定會想要有人看見你、賞識你，讓你感覺自己很重要。

向鏡中的自己擊掌，就能夠將同樣的訊息傳遞給你自己！如果上班時得到主管肯定，會讓你迎接美好的一天，那你從現在開始天天肯定自己，豈不是能得到同樣的效果嗎？

為什麼光是擊掌就能改造大腦？

雖然已有科學研究可以證明擊掌能激勵人心、給人力量，但我沒有就此停下腳步。在我真正確定擊掌能夠締造改變之前，我不會請你在只穿著內衣褲、最邋遢的早晨，對著鏡子跟自己擊掌，還宣稱這樣可以翻轉你的生命。我一定要弄懂為什麼擊掌能夠從結構上改造大腦，那正是我的真實體驗，才短短幾天，我的頭腦便不再聚焦於我的「瑕疵」了，反而看見了自己，於是我停止挑剔自己。

為了找出答案，我開始鑽研「腦力體操」（neurobics）的領域。美國杜克大學（Duke University）神經生物學家羅倫斯．凱茲（Lawrence Katz）發現，要在大腦建立新的路徑與連結，最簡單也最有效的方法，便是採取腦力體操的介入

手段。

腦力體操的例行活動（比方說：看著鏡中的自己）必須具備 2 個要件：

1. 一件涉及感官且意料之外的事（如：對著鏡子擊掌）。

2. 你想要感受到的情緒（如：讚美）。

腦力體操可以讓大腦馬上專注，創造出某種「大腦養分」，使大腦更快學會新的習慣。這種專注的狀態會在腦中建立新的神經連結，將行動與你渴望的感受串聯在一起。做法是，將一件熟知的舉動（擊掌），以出乎意料的方式執行（跟自己擊掌），大腦就會警醒。

例如：當你用非慣用手刷牙時，重複一個念頭便可以強迫大腦特別留意那個訊息。因為在使用非慣用手時，大腦會集中注意力，聚焦在當下發生的一切，包括刷牙時說的話。這樣的專注力會讓你精確地記住那句話，以及那句話引發的感受。在這個過程中，大腦將體驗到的感受與新的動作習慣（以非慣用手刷牙）連結在一起。

養成擊掌習慣的道理也差不多，當你與鏡中的自己擊掌，因為你平時不會這樣做，大腦會集中注意力。而我們對擊掌已經累積久而深遠的正向聯想，大腦就會將正向的感受連結到你的行動。

大腦喜歡仰賴這樣的心理捷徑。如果你看見自己就冒出自我懷疑與自我厭惡的感覺，要趕快推翻這種模式，替換成愛自己、接納自我的感覺，而擊掌習慣便是最快、最簡單的方法。

為什麼不對自己慈悲？

沒人教我們怎麼做，答案就這麼簡單。假如生活在這樣的家庭：拉拔我們長大的母親，會挑剔自己在鏡子裡的模樣，若抽出時間給自己，會有罪惡感；父親不善表達自己的情感，多以收入或在家庭之外的成就，評估自己的價值。這樣的父母對自己很嚴苛，於是他們對孩子也會很嚴苛。這種教養風格屬於嚴厲的愛。

「認命吧！女人就要有女人的樣子，擦掉眼淚。我父親也揍過我，我還不是好好的。」

老實說，最後一句讓我火大。世界上最惡劣的藉口就是「我都經歷過了，還不是一樣好好的」，我覺得豈有此理！如果你小時候受過苦，就該用盡一切手段，確保你的孩子不會步上後塵。然而很多時候真相並不是那樣，父母只是複製自己的經歷傳遞給孩子，所以你也複製他們給你的待遇，成為自己的經歷，因此你對自己很苛刻。

在你小時候，大腦會吸收周遭的一切，因此潛意識會驅策你複製在嬰幼兒時期學會的互動模式。

幸好，模式就是用來打破的。

我們該打破這種代代相傳的循環了。不僅是因為苛待自己不好受，研究也顯示，當你對自己很嚴厲，反而容易引發反效果。既不能給你動力，也不會鼓舞你達成目標，只會停擺，並且讓你覺得挫敗、喪氣，所以你才會坐困愁城。要建立快樂而滿足的生活，你得對自己慈悲一點，第一步就是實踐慈悲的行動，而且是每一天都要。

不是粉飾太平的「有毒正向思考」

如果光憑著正向思考就能改變人生，你早就會這麼做了。在繼續讀下去之前，我要非常直接明了地把話說清楚：擊掌習慣不是虛假的讚美，也不是逼你正向思考。這本書談的是，基於你某些預設的想法，以致你對自己的看法很負面，跟自己的關係始終惡劣、無法支持自己，所以我們要改變的是這些預設想法。

空想無法帶給你新生活，也不可能憑許願就能辦到，你得養成新習慣。如果你想要使人生改觀，就得開始改變行為，做出不同的決定。雖說抱持正向的念頭可以振奮心情，但我知道其實很多人不管再怎麼努力把積極、正向灌注到生活中，依舊是老樣子。

這是因為我們面對的障礙是真實的，有些還相當嚴峻。你總不能看著糟糕的情況，還跟自己說前途一片光明，這就是「有毒的正向」，本書不會有這種內容。你不能粉飾嚴重的問題、童年創傷、不平等、上癮症、種族歧視、排擠、慢性疼痛、虐待等艱辛的生命經歷。我在法律扶助協會擔任過幾年的刑事辯護律師，親眼見識到貧窮與種族歧視，如何將人推離原本該走的路。

生命有時既殘酷又不公平，不論你的問題只是煩人，還是會讓你粉身碎骨、摧毀你的靈魂，這些問題都真實存在，並且絆住你的腳步。除了你，沒人知道你身處的處境是什麼滋味。所以務必要練習對自己慈悲，將你需要的愛、支持、讚美都給自己。

你擁有改變自己人生的力量，雖然改變不了已經發生的事，但可以選擇下一步怎麼走，這就是你的力量之所在。

無論你以前有多慘，你仍然可以開創全新的未來。無論你的習慣是自我毀滅，還是你曾犯下毀天滅地的錯，你都可以改變接下來的事。要知道，不管你再怎麼丟人現眼，都可以爬起來重新來過。

跟自己擊掌不能扭轉以前的事，也不能改變你此刻面臨的真實挑戰，但唯一能改變的是你自己。你會更有能力和勇氣去面對人生的各種處境。不管你是在收容所迎接早晨，還是分手後的第一天，甚至在昨天剛被解雇。也或許你跟下方回覆留言的珍（Jenn）一樣，這是你第5次化療的早晨。

挺過癌症與化療，99％是靠保持正確的心態。我一向關心自己以外的所有人，拉別人一把、鼓勵他們，而我們忘了有時要鼓勵自己。就是因為這樣，我熱愛望著鏡子，用「你行的」的態度跟自己擊掌。這次的化療把我折磨得有點慘，我就給自己一個擊掌，鼓勵一下自己，做自己的啦啦隊。我就是這樣掌握自己的人生，做生命中那道積極正向的光，引領自己前進。

這是擊掌帶給珍的改變與勇氣。

( 本文摘自梅爾．羅賓斯著《調校心態：舉起手，伸開5指，跟自己擊掌，做自己最強的啦啦隊！全球千萬網友實證的轉念習慣》，采實文化提供)

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