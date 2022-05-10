園藝新手看過來！居家園藝要準備哪些必備工具？

工欲善其事，必先利其器

擁有好用的園藝工具，可以讓種植更加上手，可以依照個人的需求斟酌使用！本篇將分享我個人常用的工具。

常用的園藝工具

1.修剪工具

利用剪定鋏、園藝用剪刀，修剪木質化的枝條或是不良枝、殘花、枯葉。

利用剪定鋏修剪粗枝，較不費力。圖／采實文化提供

2.澆水工具

選擇合適大小、好拿易握的澆水壺，方便澆水。也很推薦使用氣壓式噴霧器，可均勻噴濕幼苗及葉片，也是施液體肥料的好工具，可減少手部重複按壓的次數，較為省力。

如果種植空間較大面積，可選擇多段式噴頭澆水器，有蓮蓬頭、小水柱、霧狀等噴法，可依植株的狀況調整，也更為省時省力。

氣壓式噴霧器。圖／采實文化提供 適合大花園的多段式噴頭澆水器。圖／采實文化提供

3.挖掘工具

利用鏟子進行施肥、填土、除草等維護工具。如果是中大型植物，需用耙子翻鬆土壤、清理草坪或土壤上的樹葉。



專門挖除酢漿草的地下球莖或深根性雜草的工具。圖／采實文化提供

4.防護工具

當種植的植物較多時，最好穿戴圍裙，避免衣服沾染樹汁、泥土，並戴上手套，避免手部被刺傷或受到汁液刺激。

園藝用手套較為厚實，可保護手部。圖／采實文化提供

5.輔助工具

可以在盆栽上插上標籤，標註植物的名稱、日期等資料。或是準備一本筆記本作為種植栽培日記，將澆水時間、施肥時間、劑量等資訊記錄下來。

我的種植筆記本，上面記錄澆水時間、生長狀況等等。圖／采實文化提供

( 本文摘自陳坤燦著《新手種花100問【暢銷修訂版】：資深專家40年經驗，種植疑難雜症全圖解》，采實文化提供)

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