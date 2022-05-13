日本股神：比長期持有獲利更高的波段操作

先從「波段操作」講起。 所謂的「波段操作」，就是一檔股票不要放個一年半載。

不管做多或做空，出手後一、兩週內就要獲利，最多放1個月就該結清，停損也要盡快認賠殺出。

為什麼要盡快獲利了結或停損？

這是有理由的。在景氣大好的年代，股票買來放著就會一直漲，而且還有無償增資這一類的好處。

反觀現在，股價漲不停、好處拿不完的時代已經過去了，這點放諸四海皆準。全球充斥各種戰禍、恐攻、天災、疫情，股價隨時都有可能暴跌。

所以，你應該用波段操作的方式買賣，盡可能規避風險，將獲利極大化，而不是買來抱著不放。

波段操作利潤是長期持有的20倍

再來我會告訴大家，波段操作具體該怎麼做。

請想像一下「手風琴」。手風琴是一種有彈性的樂器，演奏者必須反覆壓縮延展，才能演奏出音樂。

股價的線圖也是如此，圖9-1是武田製藥（4502）的線圖。股價也同樣是高高低低，狀似高山和低谷。利用股價的高低波段，可以賺到極大的利潤。

手風琴一直保持在壓縮或延展的狀態，無法彈奏出音樂。演奏者要反覆壓縮延展，才彈得出豐富多變的音色。

同樣的道理，一檔股票買來抱著不放，也賺不到多大的利潤，你應該利用股價高低起伏，來擴大自己的獲利。



現在來說明武田製藥的線圖（見圖17）。

假設，你在2019年8月，以3,500日元（約新台幣875元）的價格買進一個單位（100股）。一年後，2020年7月漲到3,800日元左右（約新台幣950元）。換句話說，一年差不多漲300日元（約新台幣75元），如果你買了1,000股，等於有30萬日元（約新台幣75,000元）的獲利。

這段期間內，一共經歷了上漲、下跌、下跌、上漲、下跌……的走勢。從到的波段，每一個波段都順勢操作的話，獲利又會如何呢？（見圖17）

也就是說，在低點買進，等漲到高點賣出，或在下跌時做空，在底部獲利了結，之後再做多賣出……持續進行買賣來獲利。

到的波段操作，平均每1股的獲利大約7,000日元（約新台幣1,750元），這裡先假設每段都有賺到，交易1,000股等於賺700萬日元（約新台幣175萬元）。

長期持有和波段交易的利潤差了20倍以上

長期抱著一檔股票，一年了不起賺30萬日元，波段操作可以賺到700萬日元。同一檔股票利潤差了20倍以上，光是操作武田製藥一檔股票，年收就有700萬日元。

波段操作和單純持有，結果可謂天壤之別。

假設閱讀一篇財經新聞，專家說武田製藥未來展望不錯，持有一年會漲1.5～2倍，於是你乖乖照做，買進後就一直放著，那你就只能賺到30萬日元。

但若進行波段操作，獲利反而更為可觀。

我把這種短期波段操作，稱為「手風琴操作法」。不要忽視這套方法的效益。

判斷走勢不用5分鐘，也不用天天盯盤

武田製藥的線圖乍看之下起伏頻繁，你可能以為買進這檔股票，每天都要在電腦前面盯盤，操作起來應該很累，一般上班族根本沒這種時間。

可是，這個波段漲了大約1個月，這個波段跌了半個月，這個波段跌了1個月，這個波段漲了大約1個月。換言之，漲跌的區間差不多是1～2個月，快的話半個月就走完波段了。

所以，你只需要抓半個月到1個月的波段就好，1個月頂多交易一次，最多也就是1～2次罷了。

的確，你在3,500日元的價格買進，抱股一年就可以賺300日元價差，這麼做是比波段交易輕鬆。但波段交易每個月才交易一次，稱不上是殺進殺出的忙碌交易。

更何況，你也不用開盤時一直盯著盤面。

每晚看一下當天的線圖，思考交易的策略，隔天再下單就好，或在下午2:30以後看一次線圖就夠了（也就是東證收盤之前），那時候當天的K線就差不多明朗了。

看一下線圖，用我教你的線圖技術預測未來走勢。

只要你有打好基礎，判斷一檔股票的走勢用不了5分鐘。不必每天殺進殺出，更不用在電腦前面盯盤。

靈活操作，多空都能安心賺

波段操作不必殺進殺出，又有可觀的獲利。最重要的是，這種交易方法很安全。

請看圖9-2的套色星號，假設你在那天，以3,500日元的價格買進武田製藥。

一開始你看股價順利上漲，原以為會一直漲下去，不料在波段反轉向下，到了波段你反而還倒賠。

請試著想像一下，投資人在這個下跌趨勢中（波段到波段），會有什麼樣的心理變化。

如果你是在3,500日元買進的投資人，一顆心肯定七上八下吧？看著手中的獲利持續減少，應該會想要趕快出清持股。結果你認賠殺出，剛好賣在最低點，股價又漲起來了。

如果是波段操作呢？你可以在股價剛要反轉的時候，先結清手中的部位，然後再換一個方向操作。用靈活的方式操作，不管盤面大漲或大跌你都賺得到，也不用整天看著股價變動提心吊膽。

這套方法很安全，又不用煩惱太多。希望大家在交易的時候，要記得這個觀念。

線圖反映人性，任何股票都適用

相場流交易法的高手在尋找交易標的時，考量的不是企業的基本面。因為股價的變動，完全取決於市場的供需平衡。

所謂的供需平衡，是指買方和賣方的勢力消長，而供需平衡又受到投資人的心理影響。

什麼樣的心理影響呢？簡單說，就是追高殺低的心態。這種心態會清楚呈現在線圖上，投資人的心態從以前到現在，一直沒有太大的改變。

換句話說，線圖的走勢反映人性，跟過去的走勢不會有太大的差異。股價不外乎就是先漲後跌，跌完再漲的過程。線圖走勢是有跡可循的，你可以從線圖預測未來的走勢。

觀察武田製藥的股價變動。你以為9～11月上漲，是業績好才漲上去的嗎？11月到隔年1月股價持平，是因為業績平平？1～3月下跌，是業績衰退的關係？

會漲是因為買方強勢，持平是多空抗拮，會跌是賣方強勢的原故。

股價變動是看市場的供需平衡，而不是基本面。

如果看財報分析股票，交易絕對無法應付快速變動的股價。

就算你預測1年後業績大好，事先買來放著1年，1年後你也只賺得到30萬日元（1,000股的獲利）。

不要看基本面，看技術面來決定交易策略，用波段操作1年能賺進700萬日元，而且更加安全。

這個道理不只適用於武田製藥，有一定成交量的股票，股價變動都是順應這個道理。

相場流交易要找有一定成交量的股票，所以主要操作東證第一部上市股票，還有JPX400（日經指數400）的股票。

你去看各檔股票的線圖，就會發現波段操作確實有效。

( 本文摘自相場師朗著《【圖解】波段、當沖、美股三贏！日本股神的線圖獲利法：97張圖╳5種獨門技法╳3大判讀關鍵，讓你一出手就有8成勝率，高效累積千萬資產！》，采實文化提供)

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