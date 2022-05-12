日本股神的線圖獲利法 先從K線和100日線判斷走勢

傳授技巧之前，先來回顧實際的交易過程。如此一來，你就會了解我是用何種方法獲利，對交易也才會有一個基本觀念。

完全沒基礎的初學者，可能會擔心自己看不懂吧？請放心，即使你沒學過我的交易技術，先熟記以下三大準則，再來看我介紹的範例，就可以了解交易的基礎。

現階段看不懂也沒關係，先了解概略就足夠了。

看懂K線和100日線的「三大準則」

一看到線圖，要注意K線在100日線的上方或下方

實際進行交易前，你要決定做多或做空的基本戰略。我用的方法是觀察「均線」和「K線」。

一般比較常用的均線，不外乎5日均線、20日均線、60日均線、百日均線（以下簡稱5日線、20日線、60日線、100日線）。

後文看例題時，請注意100日線。

K線站在100日線之上，「做多」

K線站在100日線之上，代表現在的股價高於過去一百天的平均股價，繼續走升的可能性非常高。

多頭格局要「做多」。在多頭格局「做空」基本上很冒險，就算真有反轉跡象，可能馬上就會再上升。

K線站在100日線之上，萬一碰到股價下跌也不要做空，等股價繼續上漲再買進，比較容易獲利，風險也更小。

當然，也不是完全不能做空，先累積足夠的練習經驗，未來面對多頭格局，你也可以稍微做空小賺一筆。

話雖如此，成為高手以後我還是建議你，股價在100日線上「做多」，反之就「做空」，這樣要安全得多。

K線站在100日線之下，「做空」

K線站在100日線之下，代表現在的股價低於過去一百天的平均股價，繼續下跌的可能性非常高。

空頭格局要「做空」。同理，在空頭格局「做多」也很冒險，就算真有反轉跡象，可能馬上就會再下跌，因此基本上不該冒險，而是要「做空」才比較容易獲利。當然成為高手以後，未來面對空頭格局，你也可以稍微「做多」小賺一筆。

解說例題時，還會講到其他準則，但先記得這三點就好，這三點算是「基礎中的基礎」。都記清楚了再來看例題。

做空軋空、做多殺多的重要警訊

均線走勢依序向上，一時下跌還是會漲回

前文已經大略解釋過PPP了，這是均線呈現漲跌趨勢的排列法。那麼，像小強一樣打不死又是什麼意思呢？

意思就是，不管你怎麼打牠還是會復活。

大家更聽不懂了是吧？

就以前一節的範例積水房屋線圖來說明好了，線圖中的均線是PPP，屬於上漲的局面。

看到這張線圖的漲勢，有些人可能會想，都漲這麼多了，陰線出來就該跌了吧？於是他們嘗試做空，不料跌沒多久又漲回來了。這時候他們還是不死心，等到下一次跌勢出現，又鼓起勇氣做空，以為這一次十拿九穩。結果，多頭氣勢再起，又被軋到天上去了。

使用我這一套交易法的話，就算看錯趨勢做空，只要看到下半身出現就該停損，照理說不會有太大的損失。

可是，有的人交易形同賭博，總想做一次連本帶利討回來，相信不少人都有類似的經驗吧？

以PPP的圖形來說，當每條均線之間有很大的空隙，或是均線呈現急角度，這就是漲勢或跌勢強勁的訊號。

積水房屋的線圖，就是多頭氣焰強勁的走勢。所以，一時下跌後還是會漲起來。

均線間的空隙大、角度急，表示趨勢強競

看圖25日本水產的線圖，這表示下跌趨勢的反PPP。這張線圖也一樣，均線之間空隙很大，而且呈現急角度落下。

K線也離100日線有一段距離，這代表最近的股價遠低於過去百日的平均股價，也意味著跌勢強勁。

因此反PPP的局面，跟剛才的積水房屋完全相反。當你以為跌到底部反彈了，一買進它就跌給你看；跌完再漲起來，你再次買進它又跌給你看。損失也越來越大……這樣的狀況其實屢見不鮮。

短期波動不影響「PPP」和「反PPP」走勢

當你以為PPP終於下跌，它又漲給你看。反之，當你以為反PPP止跌回升，它又跌給你看。這兩種走勢都十分強勁，短期的波動並不影響大趨勢。

這種現象，就跟打不死的小強一樣吧？所以我才把PPP稱為打不死的「小強」。

這是我實際操作多年的感想，我底下那些交易經驗豐富的學生，也都有這樣的感想。可不是我信口胡謅的。

該跌不跌，做空軋空；該漲不漲，做多殺多。只要你踏入股海交易，很容易碰到類似的狀況。

因此不管是看到PPP還是反PPP，你都要把它當成打不死的「小強」。

看到PPP好像要跌了，也不要貿然做空；看到反PPP好像要漲了，也不要貿然做多。這一點請務必牢記在心。

萬一漲勢或跌勢真的結束了，趨勢順利反轉，你也只是失去買賣的機會，並沒有損失到金錢。

不要抄底才能規避風險、穩定累積資產

比方說，現在出現了一個跌深反彈的局面。

K線在100日線之下，均線也呈反PPP，你預測之後會續跌，沒有出手做多。不料走勢已經跌到底部，之後股價一路上漲……這時候後悔沒有買，實屬人之常情。

有的人會炫耀自己買在最低點、賣在最高點。問題是，有可能每次都買在最低點嗎？他們一定也有看錯底部的時候。

不刻意抄底，雖然你沒法賺到最大的上漲波段，但至少不會面臨看錯大賠的風險。從長遠的角度來看，你可以穩定增加自己的資產，不會侵蝕到本金。

所以，當你看到PPP的局面，要時時刻刻提醒自己。那是小強般的走勢，怎麼打都打不死，千萬不要逆勢操作。

為什麼我要再三強調這一點？因為道理大家都懂，但實際交易的時候，人性就是克服不了誘惑。

你不時時刻刻提醒自己，就會忍不住在空頭趨勢做多，或是在多頭趨勢做空，這是拿你自己的錢在冒險。

了解道理是一回事，實戰能不能遵守又是一回事，尤其越聰明的人越會犯這個毛病。就是太聰明了，才會以為自己實戰無往不利。我多年來看過很多學生，感觸非常深。

再重申一次，PPP的走勢是打不死的「小強」。

我知道，一定會有人嫌我嘮叨。但就是因為很難做到，我才要一直耳提面命，灌輸到大家的腦海裡。

「PPP的走勢是打不死的小強」最好你把這句話貼在家中的廁所、天花板或汽車的引擎蓋上，你要貼在鄰居家的窗戶上我也不反對。

總之要牢記在心，把這個觀念當成一種安全交易的技術，好好學起來。

( 本文摘自相場師朗著《【圖解】波段、當沖、美股三贏！日本股神的線圖獲利法：97張圖╳5種獨門技法╳3大判讀關鍵，讓你一出手就有8成勝率，高效累積千萬資產！》，采實文化提供)

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