科學家：一心多用是事半功倍的錯覺

一心多用相當常見。我曾經調查過五百人，超過半數的人表示，他們偏好以一心多用，達成最重要的目標。不過，科學家發現這樣的偏好，跟自己真正的選擇並不一致。

超越界限

分散注意力會造成問題，利用認知資源同時做太多事情，成效會變得低落，可運用的心理頻寬會變少，難以做出好決策，而我們同時進行的多項目標，也就難以邁進。

一心多用引發的錯覺

儘管一心多用確實有損判斷力，但是很多人仍然堅稱一心多用是寶貴的能力，在許多情況下都要多加運用。尤其雇主會認為一心多用是令人羨慕又必備的「技能」。的確，想想二○一九年一月的情況吧！全球數一數二的線上招募網站Monster.com，張貼三百多萬則職務說明，要尋找高成效的一心多用者。

我們之所以會認為一心多用是值得培養的才能，有一部分的原因是，一心多用好像是正確的做法。研究人員在一個月內，一天詢問三次俄亥俄州哥倫比亞的受試者，了解他們正在做什麼、有什麼感覺。發現勞工越一心多用，越會說自己很開心。然而，一心多用並不是在任何情況下都是正確的做法。雖然勞工說自己感覺很好，但越是一心多用，生產力就越低。

陷入錯覺

人們想從一心多用的虛幻吸引力中獲益，並且難以克服這樣的衝動。小孩認為間距寬的糖果，數量多於間距窄的糖果。這些事的背後都是同一項原因：人難以凌駕本能。

用廣角鏡頭凌駕現在偏誤

人們往往傾向於，快速做出可呈現當下想法與偏好的決策，即使我們總是想制定出長期有利於自己的做法，卻仍是無意間損害了這項意圖。

廣角鏡頭景框，把我們從現在導向的焦點中拉出。我們會思考大局，並且更關注長期計畫，花錢、花時間的方式也會受到影響。

我們會有現在要節省時間的衝動，因此就算當下的情況不適合一心多用，還是會繼續選擇這麼做。然而，廣角鏡頭可以破除那種吸引力，引導我們邁向某些需要我們等待的回報，促使我們選擇品質、不選數量，每一刻即使做得更少卻做得更好。若如果選擇是在放寬視野的情況下做的，而不是只看眼前就做選擇，就能為將來創造出更好的計畫。

如何騰出大腦空間

過度一心多用，會導致認知系統負擔沉重，做不好應對的準備。即使試著打造出「甜蜜點」（sweet spot）的生活方式，追求在認知旨趣與能力間取得平衡，還是會發現自己所處的環境和情況，要求我們以更少的時間做更多的事。若被逼得超越臨界點，要如何大幅提升效能呢？練習有個特殊的作用，會影響到所有人的大腦。只要持續練習，把正在做的事情，變成習慣或例行公事，就能騰出心理資源用在其他地方。任何一件工作需要的腦力沒那麼多，就能處理更多事情，一心多用帶來的負面後果也隨之減少。

( 本文摘自艾蜜莉．芭絲苔著《決勝視角：紐約大學心理學家教你站在贏家角度，既能善用盲點，也能精準決策，達標事半功倍》，采實文化提供)

延伸閱讀

聰明的懶 善用預設值養成高效率

挑著讀 用三本書精通領域知識

老是記不住?文轉圖深化記憶法 每天 5 分鐘練習