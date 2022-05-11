自組ETF 忙碌理科工程師的3.0存股法

存股對自己而言是不斷進化與修正，選股標準歷經1.0、2.0到3.0版，之後不確定會不會有4.0版，但如同大家熟知的那句話:「這世界唯一不變的事，就是一直在改變。」所以定時檢視自己的投資組合也是必須的。

存股1.0版，重視殖利率高的個股

存股1.0版中，我的選股標準如下:

ROE連續5年平均>10% 公司連續5年以上EPS為正值 股價<80元 董監持股>10% 毛利率近5年平均>20% 現金殖利率近5年>5%

在這個選股方法中，自己一開始覺得沒有什麼問題。但後來實際操作後，有再做調整。

1.ROE連續5年平均大於10%

ROE是股神巴菲特愛用的財務指標，也幾乎是大部分存股前輩都會參考的指標，主要是用來反映公司的經營績效與獲利能力。

若ROE長期達一定的水準，也代表公司的財務相對穩健，而此處的「長期」就依個人的喜好定義，有人覺得5年就夠，保守一點的投資人覺得要10年以上才夠。

前者的缺點是5年內可能市場都是走多頭行情，顯示不出公司在空頭時的表現是否依然穩健;而後者的條件相對嚴苛，雖然可找到相對穩定的公司，但也可能錯過一些未來具備潛力的公司。

我則是不想錯過過去5∼10年表現沒那麼好，但近5年體質漸漸轉好的公司，所以選擇ROE連續5年平均>10%。

2.公司連續5年以上EPS為正值

EPS長期為正值，代表公司有穩定的獲利能力，一般而言，穩定獲利的公司，才能穩定的發出股利，而且也才有機會填息，這種模式也是存股族最需要的，若配息有一年沒一年的，我認為就比較不適合當成長期持有的標的。

前兩項標準是為了找出獲利表現優秀的公司。我在存股1.0的階段，試圖用相對多的篩選標準，找出表現相對好的公司，但後期隨著心態的轉變，也做出了調整。

3.股價低於80元

對於第3項股價的限制，主要是因為前期資金相對少、盤後零股的交易不是那麼方便，且對於高價股，存在「漲有限，跌無限」的誤解，所以對於價位高於80元的個股都先排除。

但自從2020年10月26日盤中零股交易制度實施後，大大提升了零股的交易量，自己也試著以零股的方式買進價位較高的個股，例如價位100元的股票，一次買進100股，就是1萬元，相較於一次買進一張，心理壓力與資金的負擔小很多。所以在存股2.0版的策略，就將「股價<80元」這條標準移除了。

4.董監持股大於10%

接著是「董監持股比例>10%」，這個指標是用來判斷，內部人或所謂的自家人，對於該公司的未來發展是否具有信心。董監持股的比例越高，代表信心越強，籌碼也相對穩定，例如2015年展開矽品與日月光的股權爭奪戰中，「董監持股比例」又再度被投資人重視。

但後來發現有許多好公司，因為股本大，董監持股比例難以>10%，外資持股比例反而比較大，所以在存股2.0版時，刪除了此項。

5.毛利率近5年平均大於20%

毛利率是一家公司的護城河，高毛利的公司可以視為具備持久性的競爭優勢，藉此創造高利潤。這樣的判斷方式沒有問題，但由於產業特性的關係，若將毛利率作為篩選個股的指標，恐會遺漏某些產業的好公司。因此在選股2.0版時，也刪除了此項。

6.現金殖利率近5年大於5%

一開始存股的觀念相對保守，直覺認為殖利率越高越好，所以只想買穩定配出高殖利率的公司，經過一段時間後發現，許多高價股或是成長股，因為這項指標，始終無法進到我的選股清單，但他們過往的表現，都是向上成長的趨勢，為什麼要因為這個指標就排除呢?

殖利率雖不高，但可以穩定的填息，並且還會持續向上成長，對於資產的累積，也是有很大的幫助，所以在後來的選股策略中就刪除了此項。

若是將ROE、毛利率或董監持股比例等指標都從嚴認定，例如連續5年ROE>20%、近5年毛利率>20%、董監持股比例>10%，甚至加入自由現金流*>0、營業利益率>10%等要求，或許可以找到台股表現頂級的公司。但我的投資方式是，找出數十間甚至數百間以上表現良好的公司進行分散投資，而不是追求找出萬中選一的公司進行重押。

存股2.0版，放寬標準，廣納好公司

存股2.0版中，我的選股標準如下:

ROE連續5年>10% 公司連續10年以上EPS為正值 股價 <80 元 董監持股 >10 % 毛利率近 5 年平均 >20 % 現金殖利率近 5 年 >5 %

存股2.0的標準，看似只有簡易的2項指標，其實就有一定的篩選效果。

2021年台股上市上櫃公司共1,744家中，若以此標準檢視，約可篩選出225家，僅有12.9%的公司符合，等於直接過濾了八成以上的公司，接著再從中選出自己認同的產業與標的即可。

此外，選股也並不是那麼死板，所有數字都可以依個人喜好調整，配合當下的均線來判斷高低位階，就可以選出自己心中理想的投資標的。

1.ROE連續5年>10%

有些投資人喜歡將第1項ROE連續5年>10%，替換為ROE平均5年>10%，前者是相對嚴苛的條件，優點是篩選出的公司相對的穩定，而缺點是可能因此錯過近5年中，ROE雖不到10%但很接近此標準的好公司。就看個人的喜好。

2.公司連續10年以上EPS為正值

此項指標也可以搭配個股的投資占比使用，例如預計持有某檔個股占比10%或20%以上，就可以選擇連續10年以上EPS為正值，若是個股占比小於3%或5%，就可以採用連續5年以上EPS為正值。

當占比越高，就需要挑出越穩定的公司，而當占比較低時，則可以承受波動大一些或是上市不到10年的公司。

舉例來說，以2021年往回看，志聖(2467)、力成(6239)、逸昌(3567)與環球晶(6488)等，都有達到連續5年EPS為正值，雖還不到連續10年，在比例控制好的情況下，現階段會是自己想要長期持有的公司。

3.藉零股交易，買進獲利穩定的高價股

自從盤中零股交易制度實施後，大大提升了零股的交易量。

買零股對小資族而言，是一大福音，但必須注意手續費，台股規定手續費上限是成交價金的0.1425%，而最低的手續費用是20元。有不少券商已設有零股手續費(如元大、國泰、富邦、統一、凱基、群益、永豐金、新光、兆豐、元富等，實際可跟營業員確認)。

開放盤中零股交易後，我的零股交易比整張交易的次數多，因此每筆最低1元的手續費優惠，對我非常有吸引力，特別是單筆交易金額在萬元以下，可以大幅降低手續費的支出比例。

也正因如此，我開始買進高價股。高價股跟高殖利率股是有衝突的，大部分的高價股，殖利率不到5%。在台股，殖利率高容易成為一種保護傘，許多投資人會優先選取殖利率高的股票，認為可以獲得比較高的股息，但一味追求高殖利率，反而會掉入另一種陷阱，就是領了一、二年的配息後，沒有填息*，含息報酬始終是負值。

所以「穩定配息」與「填息」反而比高殖利率更重要。

有些高價股雖然殖利率只有3%∼4%，但卻很容易填息，長久下來，投資的報酬率會遠高於殖利率高的個股;不填息的標的一直沒辦法回到除息前的股價，雖然領到股利，但如同大家常說的「左手換右手」沒有賺到什麼。

我也喜歡有配息的投資標的，雖然無法填息的標的賺了股息賠了價差，等於「左手換右手」，但只要是穩定獲利的公司，長期持有，填息也是早晚的事，只要每年持續參與除息，獲利的機率是非常高的。

高價股為什麼可以成為高價股，一定有它的原因，任何一家公司的股價，都是由市場的交易機制定義出來的。因此我會評估現價，檢視過去5∼10年是否穩定獲利，抱持長期持有的投資心態，接著確認股價與季線的乖離率*<10%或低於季線後，即可分批投入資金。

4.董監持股改作參考，不再是必要條件

董監持股的比例雖然可以反應出大股東對公司的心態，但並非所有公司都適用，例如股本規模較大或是持股大戶非董監事的公司，都很難滿足此選項，為了不要錯過擁有這樣的好公司，因此改用作參考，如台泥(1101)、宇隆(2233)、光寶科(2301)、台積電(2330)、京元電(2449)、義隆(2458)、志聖(2467)、興富發(2542)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、台新金(2887)、永豐金(2890)、中信金(2891)、聯詠(3034)、穩懋(3105)、大聯大(3702)、和碩(4938)等(資料來源:2021年11月公開觀測資訊站)。

上述都是董監持股比例不到10%的好公司。其中大部分的公司，外資持股比例都高於董監持股，這也是可以參考的指標，故在2.0的選股標準中，就將董監持股比例改用來參考，而不是必要條件。

5.產業不同，毛利率標準也會不同

若將毛利率作為篩選個股的指標，恐會將「通路產業」與「電子代工產業」都排除。因產業特性的關係，此兩種產業是靠薄利多銷的方式經營，需要靠大量的營收來支撐獲利，當規模越做越大，擁有的客戶群即是他們的優勢，雖然毛利率不高，但在持續獲利年度與穩定配發股息的表現上，都是值得長期持有的好公司，例如華立

(3010)、全國電(6281)、和碩(4938)、文曄(3036)、大聯大(3702)、威健(3033)、精技(2414)、廣達(2382)等。

當然也不是篩選出來的公司都適合拿來存股。存股之前，要先認同該公司或該產業，接著再將其納入自己的觀察名單中，待可以接受的價位出現再買入。

存股3.0版，加強分散風險，邊執行邊修正

加入國外ETF與債券，分散風險

我在存股3.0的策略，是使用原有2.0的方式，再加入追蹤台灣以外標的的ETF與債券。

隨著投入股市的資金越來越多，將投資部位拉到世界不同的國家並加入債券的配置，可將風險更分散，更能承受不可預期的黑天鵝。但不管是ETF或債券，也都是以長期持有為投資主軸。

要檢視自己的投資方式或選股邏輯有沒有出問題，最簡單的方式就是先進行1、2年的時間，看結果是小賺、小賠還是大賠?基本上，符合上述的選股指標，在分散投資、分批進場及有條件逢低加碼的大原則下，在1、2年的時間內，整體的投資報酬是很難大賠與大賺的。

投資沒有人天生就會，邊操作邊調整才會進步

如果在指數沒有崩盤的情況，自己的投資部位出現大賠，那應該就是有某個環節出問題了，看是買入的價位需要調整?還是原本認為可以穩定持有的股票，表現不如預期等，找出原因再隨之調整。投資這件事，沒有人天生就會，初期邊執行邊調整是必須的。

若1、2年的時間，已經開始獲利，則可以試著將報酬率與大盤指數的漲跌進行比較，此處的用意並不是要打敗大盤，畢竟這是很難的事，這麼做只是為了要更了解自己的方式。

雖然有獲利，但可檢視是否落後大盤，如果落後太多再思考是否有可以再優化的地方，了解自己的不足，透過學習與經驗的累積，持續讓自己進步。

買進「轉機股」，先了解產業並小量試單

數年執行下來，此種選股方式並不會選到所謂的「轉機股」，即以前賠錢或是沒什麼賺錢，現在開始獲利爆發的公司。

若要投資這類型的公司，必須先對產業發展具備一定程度的了解，還要確定獲利能長期持續，而非曇花一現，以免買在轉盈的階段後，又開始轉虧，但未來是難以預測的，所以建議分批、小量的投入資金，以免受重傷。

雖然「由虧轉盈」這種獲利的躍進，可能因此使股價變成飆股，但若不夠穩定，拿來作為長期投資的標的就比較危險，除非針對公司的經營方向有更深一層的研究，不然風險是很大的。

當然這類型的公司也不是完全不能投資，只要控制在自己可以承受風險的部位即可，例如家登(3680)，在2018年(含)之前與2019∼2021年獲利差異甚大，之前從未出現在我的篩選名單中，因為2013∼2018年的ROE皆僅有個位數。

但因家登獲利在2019後大爆發，許多針對該公司的研究與報導陸續出爐，而我也在可以承受風險並認同該產業的前提下，在2021年5月以零股的分式買進。

然而7月份股價一路下跌，來到9月份，再次買進第二筆，此次操作並不是看到什麼技術指標想抄底，純粹是因為離自己成本價已經約-20%了，在半導體整體產業不看壞的情況下，於是買進降低持股成本。

就這樣放到12月30日，收盤價324元，報酬率來到35%。當時並未有停利的想法，畢竟整個半導體產業前景持續看好，加上投入的金額並不多，實際上獲利數字有限，就讓它繼續隨市場波動。

時間來到2022年3月，此檔個股帳面上的獲利幾乎回吐，看似抱了一座山，但其實這就是長期投資人的日常，不去預測股價的漲跌，看好它，就買來放著。

買進前就已知這類轉機股的特性，是股價的波動相對大，我認為，了解此風險後，分批投入可控的資金，參與個股長期的成長，獲利是可以期待的。

「存股選成長股，能加速財富的累積」這句話基本上沒有問題，我也認同，但問題是要選到持續高速成長的公司相對困難，除了要充分掌握未來的趨勢，也必須針對公司的營運方向做深入研究。但萬一成長股的成長曲線放緩或是成長停滯時，市場對它們的股價估算(合理的本益比)就會進行修正。所以與其將選股的門檻設的很嚴苛，千挑萬選的找到成長股，個人還是偏好廣泛的將穩定獲利的公司，納入自己的ETF中。

*指公司可自由運用的現金。

*乖離率=(股價-均線值)÷均線值。指股價和均線的距離，用來衡量當前股價偏離均線的程度，偏離越大，表示股價拉回靠近均線的機會也越高。

( 本文摘自吳宜勲（老吳）著《自組ETF，讓我股利翻倍的存股法：忙碌理科工程師打造屬於自己的ETF，月領4萬被動收入》，采實文化提供)

延伸閱讀

投資股利之王 跟著大公司一起累積獲利

修女和國稅局 教我的事

買房是數學題？ 格局規劃要看清