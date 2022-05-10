普通人的海外求職指南 掌握LIST四大原則

編按：準備留學或出國工作的學生及職場新鮮人，或者沒有留學或國外成長背景，但想開展海外職涯的上班族要如何準備呢？新書《普通人的海外求職指南》作者從六年分享會和輔導身邊朋友案例，提供 LIST 四大原則， 抓到市場需要的訊號，找對方向強化自己的專業。

Localize（融入當地）：讓自己像個當地人

第一步必須要先讓自己看起來像個當地人。不是外型或口音上像個當地人，而是讓雇主相信你是屬於當地人力市場的人。如同前一節所提到，雇主也怕用錯人，所以大部分的公司也都傾向先在當地找人，至少在最低程度上可以確保你是有合法工作權的，而且不會有語言障礙或是文化適應的問題，至於能力相關的問題可以在面試的流程中進行篩選。反過來說，如果能讓雇主知道你並不會有簽證方面的問題，同時也能夠直接使用當地可接受的語言進行溝通，就能夠和其他當地的求職者站在同一條起跑線上了。

一般最常見的方式是透過留學，取得畢業後延簽的機會來解決簽證問題，如美國的 OPT 和英國的 PSW，不過其實也有運用打工度假簽證（英國、澳洲）或特殊的求職簽證（德國、荷蘭）來解決的辦法，甚至有的國家請雇主直接發工作簽證也相對容易（瑞典、日本、新加坡）。

至於語言要到什麼程度才能「像個當地人」呢？關鍵其實是在「當地可接受」這件事。有的地區即使官方語言不是英文，你也可以只靠英文在當地工作，也有的地區其實口音非常多元，以台灣人普遍的英文程度是足以起步工作的，這些詳情都會在本書的第三章中細談。

Internationalize（跨出國界）：讓自己被世界看見

第二步則是讓自己能夠被世界看見。當然你直接堵在理想公司的門口也是能夠被看見，但是更有可能是被警衛看見，然後將你拒於門外，而不是用人主管看見你，而且更糟的是：只會有一家公司看見你。這隱含的意思是，即使你飛到當地也不見得有用，因為你的本質上是個來該國家遊歷的觀光客，而不是在當地人力市場的人。

要進到當地人力市場，就必須要能夠被負責招募的人搜尋得到，所以必須讓自己的存在出現在對方會去搜尋的地方。你存在的證明就是履歷，而對方會搜尋的管道除了求職網站之外，就是公司自己的人力資料庫和 LinkedIn 了。招募人搜尋人才的方式其實和我們使用 Google 進行搜尋是類似的，皆使用關鍵字來找目標，最常使用的關鍵字就是職稱和職務所需的技能。換句話說，你必須要確保自己履歷上列出的內容包含招募人會使用的關鍵字。

這邊又以職稱特別關鍵，你可以問問自己：你知道自己想要找的工作的所有英文職稱嗎？舉個例子，想要找 PM 的工作，你知道自己比較想要的是 Project Manager、Product Manager 還是 Program Manager嗎？你想要找客戶服務相關的工作，你覺得 Customer Support 和 Customer Success 哪一個機會比較多呢？類似的例子還有很多，你必須實際去蒐集目標公司的職稱和職務內容才能確定。重點在於：必須在對的平台，把對的關鍵字放在自己的履歷上，這樣才會實際出現在當地的人力市場上。

Strengthen（強化專業）：建立國際通用的專業能力

第三步則是培養自己的實力，而且是跨國認可的專業能力。對方找到你之後，還得讓對方相信你是值得被找來面試的，而在履歷上唯一能看到的就是你過去的實績和技能樹。之前曾提到，國際職涯不是一條直線，當你蒐集了大量的職務說明後，應該也能歸納出自己和目標職缺的能力落差，而要填補這個落差就只能靠工作的積累和下班後的努力，這些都需要時間，那也正是你必須優先從職缺出發，再回頭思考要培養哪些能力的原因。

不同工作的專業技能都可以透過這個方法來加強，而團隊協作、溝通領導等軟實力大抵而言則是全球適用的，不過除了工作上實際會用到的「職場力」之外，面試能力或者小時候老師常說的「考試技巧」，也是要能夠順利通過面試不可忽略的一環。國際職場代表的就是和全世界的人一起競爭，你終究必須靠硬底子的實力來證明自己。要怎麼辨別自己的專業是不是可跨國適用的專業，要選擇性地加強哪些技能，這些我們會在第五章提到。

Test（不斷測試）：用免費的人力市場指標來檢驗自己

第四步則是去測試自己。不像找國內工作，你可以以很低成本的方式進行面談，在決定辭職挑戰海外之前，你可以先進行簡單的市場測試，看看自己是不是已經成功出現在國際人力市場上了，具體的檢核點就是看看自己有沒有辦法人在台灣就獲得面試邀約。

這邊的檢核重點不是是否能通過面試，而是是否能獲得面試機會。如果你能夠常態性地得到面試機會，那就代表你已經順利進到目標地區的人力市場了。這時候也可以開始建立自己的夢幻職缺清單，主動投遞履歷到理想的公司。業務工作有一個概念叫銷售漏斗，每個業務人員都必須從發掘商機開始、篩選潛在客戶、建立潛在客戶清單、進行業務拜訪和提案，最後完成簽約，這裡的每一個步驟都需要押時間，以確保工作品質。找工作也是一樣，在實際開始面試之前，可以先整理出「夢幻職缺」和「備選職缺」，然後想辦法進入面試關。有的公司面試流程比較長，有的比較短，用一張表格將它完整記錄下來，就能幫助你調整步伐、進行面試，甚至透過追蹤成功進到面試環節的職缺，進一步篩選出比較適合你的求職管道。

實際面試的過程中，你也會不斷蒐集到當地同類型工作的面試熱門考題，關鍵是盡可能從前一步的實驗中取得大量面試機會，以戰養戰，慢慢優化自己的面試能力和需要加強的核心技能。大量的面試機會也能夠累積你的自信，不至於因為一次的失敗就裹足不前，進一步讓整個面試的過程變成一種「主動篩選自己有興趣的工作」的過程，而不再只是「被動地等待被施捨一個機會」的煎熬，最重要的是，那會成為你最終談薪的籌碼。

把這四個步驟連起來，就是 LIST 原則，把每章開頭的 TO DO 待辦事項集合起來，也就是你出國工作的第一份檢核表，完整版的檢核表也可以直接參考本書的附件。這裡要記住的是，這是一個測試的過程，不用太在意一次的成或敗，每一次測試都是為了認知自己的不足，關鍵是學習指標，而不是成功數量。不用追求完美，你能越快速地優化自己的履歷和 LinkedIn，就能越快抓到市場需要的訊號，找對方向強化自己的專業。

如果經過多次測試還是不順利，也許就是需要軸轉的時刻了，你可以試著調整自己的目標地區，先以第三地為跳板，著陸之後再思考下一次跨國的機會，甚至開始思考轉職的可能性。不妨試著以 3～6 個月為一個循環，持續精進。

掌握了大方向之後，讓我們拿這份地圖，一一清點每個待辦事項，勇敢啟程吧！

( 本文摘自謝宗廷著《普通人的海外求職指南：不必留學，也能讓國際工作主動找上你》，圓神出版提供)

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