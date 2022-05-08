捍衛俄羅斯 戈巴契夫：烏克蘭是我永遠的痛

尋求稱霸世界的國家那股被勝利沖昏頭的感覺似乎還沒到盡頭，不過清醒是遲早的事。在世界政治中，新興矚目的國家擁有愈來愈大的影響力，包括俄羅斯在內。這些國家獨立自我，找尋志同道合的夥伴和盟友，並形成自己的聯盟。無論喜不喜歡，按其傳統和巨大潛力、以及參與世界事務的豐富經驗，俄羅斯決不會甘願擔任配角，這個事實還會讓人驚訝嗎？

不，俄羅斯在蛻變中的世界，扮演的必然是是要角之一。而且我相信會是正面的。俄羅斯不能被「懲罰」或是孤立，西方是時候放棄這種嘗試了。有一些跡象顯示，在西方，尤其是歐洲地區，他們開始明白這一點。但這只是個開始。想要改善關係並不是簡單任務，應該要多方一起努力。

這些年來，我一直捍衛俄羅斯在獨立積極外交上的「絕對權利」，免除俄羅斯不受毫無根據的批評，反駁俄羅斯意圖策略性侵略他國的指責。西方世界對新出現的問題無法進行客觀分析，取而代之的是習慣性的惡劣推諉—— 將一切歸咎於俄羅斯，這簡直糟透了。部分西方媒體，確實緊盯著反俄的老規矩，他們不分青紅皂白地批評，對我們真正遭遇的問題視而不見。

我日後會繼續利用每一個機會回擊。當然，我們的外交政策並不是盡善盡美，毫無問題與疏漏。現在的情勢帶來了巨大的責任和壓力，讓我們認真分析某些職位和風格是否妥當。

必須承認，我們未能成功與鄰國建立真正的友好關係，未能找到與這些國家的「合作計劃」。成立歐亞經濟聯盟是重要的一步，但僅僅只是起點。而烏克蘭是我永遠的痛……

我認為俄烏關係最終會得到改善，並成為真正的兄弟。只是現在發生的事件，讓人打從心裡無法認同。但現在有這份《明斯克協議》，和調解人員的提案，我們只要更積極地推進，俄羅斯和烏克蘭的關係就不至於變成「凍結的衝突」。（編按：三十年後，明斯克協議被普丁撕毀）

透過與包括西方國家在內的領導人、政治家、外交人員不斷溝通，儘管過去幾年危機加劇，但我看到對俄羅斯的尊重、合作和夥伴關係的潛力等等都得以保留，這很重要。曾經有人妄想構築一個「沒有俄羅斯的世界」（曾經有過這樣的空想，他們坦率地承認，甚至寫了下來），這份妄念正成為過去式。

我們的民族已經征服了歐洲和亞洲的廣袤領土，成了數十個國家的芳鄰。因此，俄羅斯需要一個與所有人親善的政策，一個不向西方或東方傾斜的平衡外交政策。我們不需要敵人，也不需要非贏即輸的地緣政治博弈。

而重點是，一個強大、民主的俄羅斯，就是我們最需要的成功外交政策，我們一定會做到。我說過很多次：我從不認同民主與俄羅斯格格不入，這亦是我的深度信念。我同樣深信，在構築適合廿一世紀的新世界政局中，俄羅斯必然會起到建設性的作用。

戈巴契夫：總統先生，我曾有機會告訴您，我們是怎麼看待蘇聯的問題和未來。……蘇聯的問題、加盟共和國的問題，必須透過賦予他們更多的實權，擴大與加強他們在政治、經濟以及宗教領域的獨立性和責任感。這樣的策略得到了積極的反響，更有助於緩解緊張情勢、解決問題。



同時，我們強調分裂主義是錯誤的道路。分裂主義可能導致最嚴重的後果，並對「改革重組」造成沉重打擊。當然，分裂主義對人民本身來說也非常危險。



……在愛沙尼亞和拉脫維亞，有將近一半的人使用俄語。這些人是俄羅斯族群和其他民族。而在大城市——塔林、里加——這樣的人口比例還會更高。



在立陶宛又是另一番光景，立陶宛族人數占優勢。不過在烏克蘭有一千五百萬俄羅斯族。而在哈薩克，只有三五％的人口是哈薩克族。一旦出現任何分裂主義的跡象，就會是一場風暴。譬如，在過去是俄羅斯一部分的克里米亞，如今屬於烏克蘭，當烏克蘭出現早期分裂主義徵兆時，人們就開始連署，希望克里米亞能回歸俄羅斯。



所以您看到了，我們的歷史與國家有多複雜，你中有我，我中有你，如織線般交錯纏繞。民主是唯一的解決辦法，要深思熟慮並排除任何外部干預。尤其後者又特別重要。蘇聯國民對干預的反應非常激烈。若您想破壞蘇聯與美國的關係，那就來干預，鼓吹分裂主義吧。



不過當然，我們也要依靠美國總統在這個特別微妙的環境中，細心謹慎地思考後所採取的行動。



布希：我了解您的意思了，總統先生。



在馬爾他還開創了一個先例—— 蘇聯和美國領袖會晤史上，首次直接在輪船「馬克西姆高爾基」號的甲板上舉行聯合記者會。總體成果是，兩國關係走到了新的高度。

( 本文摘自米哈伊爾．謝爾蓋耶維．戈巴契夫著《戈巴契夫冷戰回憶錄：蜕變中的世界，從舊冷戰到新世紀的危機》，好優文化提供)

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