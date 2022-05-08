軍備競賽重啟 戈巴契夫直指非核障礙的關鍵

在安全和裁減軍備領域造成令人忍無可忍的局面。各國的國防開支依舊是天文數字，美國仍然扮演著軍備競賽的引擎毫不停歇，其「國防」預算最近竟然增加了八百億美元！美國耗費在軍事需求的支出，幾乎等同世界其他地區的總和。



核武強權正在修訂軍事理論，試圖降低使用核武器的門檻。《全面禁止核試驗條約》尚未批准—— 因此尚未生效。在俄美退出《中短程導彈條約》的威脅下，二○一○年《新削減戰略武器條約》的命運不明。《部分禁止核試驗條約》搖搖欲墜。也許這一點才是最危險的。



《核不擴散條約》是一項互惠義務。非核武國承諾不製造或獲取核武，核武國也承諾將其核武庫存減少，直到完全消除的程度。如果他們不肯做，就意味他們認為大規模殺傷性武器是安全上的主要屏障，而其他人早晚也會競相模仿。現階段至少有十幾個國家都擁有這樣的技術與經濟能力。



這是一個簡單的公式。我們在朝鮮半島上可以看到，沒有什麼問題不能解決，就看你願不願意。



現在出現了新的核武國——朝鮮民主主義人民共和國──這已經是既定事實。但這是不可避免的嗎？我想這個問題的答案是否定的。



一九八五年，蘇聯堅持要求北韓加入《部分禁止核試驗條約》。隨後，南北韓共同發表《朝鮮半島無核化聯合宣言》。美國宣布不對北韓動用核武，也會從南韓撤出核子武器部署。同時根據與國際原子能總署的協議，國際社會將開始對北韓核子設施進行檢查。



必須承認，北韓一九九三年退出《核不擴散條約》的決定使局勢急遽惡化。然而，各方對話仍在繼續，退出條約的決定被暫時擱置。談判成功的機會仍然存在，直到美國的立場產生變化。



這發生在小布希上臺後。這位美國總統直接將北韓列入「邪惡軸心」，接下來數年的時間都浪費在毫無意義的言詞攻防上，半島局勢急轉直下。



這些年來，我多次造訪朝鮮半島。二○○六年六月，我參加在光州舉行的「諾貝爾和平獎獲獎者峰會」。我們發表聯合聲明，指出北韓的核問題主要是在政治上：「各方都必須避免製造任何新障礙。」我們的聲明中提出了一項具體建議：「將舉辦一場由美、俄、中、日與兩韓參加的『六方會談』，並使其成為確保朝鮮半島和平與民主的常設國際組織。」

但北韓沒有利用六方會談談判所給予的良機，執意在二○○六年進行第一次核試爆，二○○九年又進行第二次核試爆。二○○九年五月二十五日核爆危機時，我正巧造訪朝鮮半島非軍事區，當時我應邀參加位於北緯三十八度線——一九五○年代初的韓戰停戰線——裝設和平鐘的儀式。我能夠證明：現場氣氛並不恐慌，但在場眾人都能強烈感受到對未來和平的不確定性。



而此刻，環繞著北韓的核彈計劃危機又再一次惡化。現在不是談論誰更應該受撻伐的時候，我們必須找出解決問題的政治關鍵、我們必須看到具體問題背後的主要內容，無論這有多麼困難都一定要做到。想要保持「橫向」的核不擴散，就要為「垂直」設下停損點，也就是保證世界主要核武國── 主要是美國和俄羅斯—— 並改善核武庫存問題，否則核武問題只會與日俱增。最重要的是，我們必須不斷提醒自己：「什麼是核武？」並努力讓這種武器消失。



只要核武存在，核戰爆發的可能性就存在。

這就像契訶夫劇中第一幕牆上的那把槍，契訶夫寫道：「總有一天它會發射」。核戰爆發的原因有很多，不一定是為了什麼特別的理由，任何一點微不足道的小事都有可能，或許是因為某些小地方出了差錯，又或者是技術故障。美國前國防部長佩里最近回憶說，他以科學家和政府公務員的身分處理這些問題：「過去也曾發生技術故障的狀況、人們偶爾也會犯錯。」



因此，我們唯一的目標就是：沒有核武的世界！但是，如果沒有遏止當前世界政治和政治思想的軍國主義，那麼想要一個沒有核武的世界—— 冀望所有國家，包括美國在內，都要為這個目標竭盡心力—— 最後只會淪為一場空談。



同樣重要的是：一國的絕對軍武優勢，將成為通往非核世界的一道障礙，且難以逾越。

讓我們想像一下，大約十到十五年後，世界如果放棄核武，還會留下什麼？常規武器會堆積如山，最新款式的威力大概可以媲美大規模毀滅性武器。



而這些武器絕大部份都會掌握在同一個國家—— 也就是美國—— 的手中，使美國在世界舞台上獲得絕對優勢。這種情況一定會阻礙非核之路。



今天，美國生產了世界半數的軍用品，他們還擁有七百多個軍事基地—— 從歐洲到世界最偏遠的角落。而這些還只是官方承認的基地—— 他們仍在建造新基地。他們的所作所為讓人以為冷戰還未結束，彷彿國家仍然被敵人圍攻，只能藉助坦克、飛彈、戰機去戰鬥！



川普政府發佈的文件——《國家安全戰略報告》和《核態勢審查報告》—— 將美國的外交政策導向「在全球各地進行政治、經濟和軍事對抗」。它的任務是研發新型核武器，以實現「更靈活的使用」，亦即進一步降低核武器的「使用門檻」。



在如此形勢下，普丁總統在議會發表國情咨文時，宣佈俄羅斯已開發多款新型核武器，包括世界上沒有的武器。



這樣的形勢，令人不禁想問：聯合國、安全理事會、還有祕書長在哪裡？難道現在還不是召開聯大緊急會議，或安理會國家元首級會議的時機嗎？



我敢肯定：全世界所有人，都在等待這樣的倡議。



在爭取裁減核武的同時，應該提出世界政治和思想非軍事化的問題，刪減軍事預算、武器貿易和禁止開發新武器。必須堅持為了緩和軍備競爭的衝突而奮鬥。

( 本文摘自米哈伊爾．謝爾蓋耶維．戈巴契夫著《戈巴契夫冷戰回憶錄：蜕變中的世界，從舊冷戰到新世紀的危機》，好優文化提供)

延伸閱讀

重回「血色大地」歷史現場 理解今日俄烏衝突

1945年蘇聯部隊來到血色大地 屠殺暴行令人髮指

夾在希特勒與史達林的極權暴行 被忽視的烏克蘭黑暗史