孫子兵法：善於打仗的人 有實力也要學會等待

《孫子兵法》是一本有系統的書，前三篇〈始計〉、〈作戰〉、〈謀攻〉是第一部分，分析戰爭的整體概念，接下來的〈形〉篇、〈勢〉篇、〈虛實〉篇則是打仗前觀察的事項，還有用兵之道。我們現在經常用「形勢」，將之視為一個詞，其實以前「形」與「勢」各有不同的意涵。簡單來說，「形」是戰爭前觀察對方的樣子，相互試探，探探對方的虛實，了解何時該發動大軍攻擊，或是暫時按兵不動；「勢」就是戰爭開始後，彼此的互動過程，隨著現場的情況隨時調整。

如何在觀察「形」的過程中取勝？孫子說以前善於打仗的人，一定是要先達到不會被敵人打敗，然後再等待可以戰勝敵人的時機。先培養實力，再等待。前面幾章我們講到了實力在戰爭中的重要性，但有實力，學會等待，看清時機也很重要。

孫子曰：昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。故善戰者，能為不可勝，不能使敵之必可勝。故曰：勝可知，而不可為。

有時候學著不做任何事，或是學會等待也很重要。世界正值大疫的年代，以往我們都習慣到處跑，想要追求全球化，與世界接軌才有競爭力，所以大家也就一味的與人接觸。但在這個時代，如何不與人接觸才會戰勝這場戰爭。在家裡讀書，等待時機，充實自己，等疫情緩和之後，我們有了實力，才能往前衝。

日本的戰國時代有個很有名的故事，當時知名的武將德川家康、豐臣秀吉和織田信長聚在一起，欣賞一隻杜鵑鳥。這時他們聊起要如何讓杜鵑鳥叫？

從武將的回答可以了解他們的個性，織田信長說：「杜鵑不啼，我就殺了牠。」不聽我的話，都可以除掉；豐臣秀吉說：「杜鵑不啼，我就逗到牠叫。」秀吉善於逗人發笑；德川家康則說：「杜鵑不叫，我等待牠叫。」

天下最後則是德川家康獲得的。

等待不只適合用於戰國的武將，曾為世界首富的巴菲特說過：「在耐心之外，隨時準備好一把上膛的槍。」等待背後有隨時觸發的準備，巴菲特在一九八七年寫給股東的公開信如此說。

管理學上還有一種專有名詞，稱為「等待效應」，正確運用在管理和行銷上，十分有用，會讓銷售能力提升，而且可以為品牌加分。人們不善於等待，尤其是沒有意義的等待，看不到目標的等待令人難受。以前我在監獄服替代役，我從台大的研究所畢業的時候，很多人都會去當軍隊的預官。如果服替代役的話，也會選擇坐辦公桌的文化役或是社會役。當時我的心態很簡單，要去一個沒有去過的地方服役。

受訓的過程中，長官問我們說：「什麼樣的受刑人最難管？」有些役男說煙毒犯、有些說殺人犯、有些說暴力犯罪。但這都不是正確答案，最難管的就是要等待最久，且看不到未來的受刑人。剛進到監獄的受刑人，如果前面還有十五年或是二十年的服刑期間，他們對於外面的生活還難以忘懷，面對前方遙遙無期的刑期，心理狀態還沒調適過來，最不好管教。

但是，那些即將受刑期滿，或是已經獲得假釋，只要半年或是三個月就可以出監的受刑人，最受管教，因為他們已經看得到自由的曙光，只要好好地將這幾個月平平安安地度過就可以。遙遙無期、看不到未來的等待讓人害怕，如果從管理的角度來看，就要盡量轉移他們的情緒。

我們也可以看到口碑很好的餐廳，外面大排長龍，很多餐廳會提供等待的顧客一些小點心，或是做些活動，讓他們不會覺得無聊。「等待效應」很有趣，可以顯示出人類心理的矛盾性格，往往我們選擇一件事情，最初都是出於自己的意思，但是時間久了，需要投注大量的時間和努力，而且前方不知道還要等多久，目標就會開始改變。

以我而言，從大學到博士畢業，一共接受了十四年半的教育。大學四年，研究所三年半，博士讀了七年。以往的人「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，現在讀了博士也不會人盡皆知，還會成為流浪博士或是教授，找不到正職的工作。在如此久的學習歷程裡，我很焦慮。

等待會慌，因為不知道未來會如何，懸在那裡，沒有人給你答案。最近一部全球知名的影集《紙房子》，描述一群搶匪到西班牙國家造幣局搶劫的故事，他們擄獲了幾十名人質。由於手機容易定位，而且一打開就會被警察駭進手機的電腦系統，進而打開螢幕，知道裡面的情形。每一個人質，還有搶劫的人的手機都被收起，怕警察了解裡面的狀況。

搶匪一開始進來國家造幣局都有著明確的目的，而且團隊合作，十分有默契。然而，關在造幣廠的時間一久，無法跟外界合作，加上突發狀況一直來，很多成員就產生了懷疑，開始放棄，或是內鬨。遇到這樣情況的時候，往往要更加想著自己的目標，當初為什麼要進來搶劫，為的是大筆的金錢，可以一輩子不要工作，但放棄就無法得到。

我們從小的學習同樣的可以用「等待效應」加以理解，比如說努力準備考試，考一百分有獎品或是糖果，都是生活中的實際應用。等到長大了以後，我們有了更大的目標，為了目標，學會等待，暫時拋下眼前的娛樂和玩具，有目標的等待是走向成功重要的法則。

( 本文摘自胡川安著《權衡：孫子兵法教你亂世中的生存之道》， 平安文化提供)

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