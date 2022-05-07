孫子兵法教你如何求勝？首要關鍵是上下一心

《孫子兵法》雖然精煉，但每一部分都可以實際檢驗，運用在日常生活中。我們有了基本面，就要知道計算。算什麼？算會不會勝利。

第一件要算的事情就是君主有沒有「道」。「五事」當中講的「道」就是上下要一心，能夠共享成果，懂得分享不管是在軍隊，或在公司，還有任何團體當中都很重要。如果一個公司連員工都照顧不好，算什麼好企業？公司的目標放在營利、市場領先，還有市占率都是必要的，但同時也必須思考如何和內部的夥伴們「一起」完成目標，還要賦予他們使命感。

現在的上班族常說自己像「社畜」，是公司養的畜牲。負擔大，工時長，薪資少，福利也不好，業績不好還會被老闆究責。然而，這樣帶兵打仗的公司一定無法生存太久。我們常說台積電是「護國神山」，是台灣生產業的龍頭。除了因為台積電生產晶片的技術領先全球之外，員工們彼此的向心力很強，而且老闆也給員工很好的福利，讓他們可以一起為台灣打拚。

「主孰有道？」是計算勝利最重要的方法之一，接下來的「將孰有能？」

「天地孰得？」「法令孰行？」「兵眾孰強？」「士卒孰練？」「賞罰孰明？」，我們可以翻譯成：

誰的領導比較有能力？

是否了解整體大環境、而且能夠接地氣？組織的紀律是否有效、嚴格執行？

士兵的戰力或是大家的士氣是否足夠？平常有受到足夠的教育和訓練？

如果有人犯錯，能否及時給予適合且恰當的處分？

如果放在管理組織還有公司的情況，也可以翻譯成下面的方式：

哪位管理者較有可靠性，代表較可接受的價值？（主孰有道）

哪個管理者較有能力，能確切說明企業的使命、願景和目標？（將孰有能）哪位管理者能從環境中取得較大的利益？（天地孰得）

哪位管理者較能貫徹規定？（法令孰行）

哪位管理者較能掌握全體員工的能力？（兵眾孰強）哪些人員較有能力？（士卒孰練）

哪些管理者的行動是較可預測，或較穩定？（賞罰孰明）

我們也可以將七計用來分析自己找工作時評估的方式，或是更重要的，用來評估自己的實力。當自己做為一個主管時，有沒有符合這些條件。

《孫子兵法》一開始不講如何打仗，而是「五事」，最重要的基本面，這不只用來思考戰爭，也可用來思考工作和人生。我們做一件事情，團隊成員是否彼此上下一心？是否在對的時機出擊？是否接地氣？是否有合適的領導人才？組織是否完善？或者只是散兵游勇？

軍隊是相當複雜的組織，大家可以想一下自己的公司或是學校，頂多十多個人，了不起上百個或是一千個人。但是，帶兵打仗的軍隊少說幾千人，動則上萬人的行動。而且，軍隊要能夠迅速讓幾萬人移動，所以組織大，但反應的速度也要快。如果我們說，創意工作或是科技產業大多出現在軍隊，在台灣很少有人相信。華人社會普遍相信「好鐵不打釘，好男不當兵」，有前途的男生不會選擇去當兵，何況是女性呢？

但我們可以從以色列和美國的例子當中得到不同的想法，在《新創企業之國：以色列經濟奇蹟的啟示》指出以色列的人口只有七百多萬，面積兩萬兩千平方公里。人口是台灣的三分之一，土地面積三分之二，而且以色列周邊的國家都是敵人。沒有天然資源的以色列，充滿新創的公司，經濟成長率在六十年內超過五十倍。在全世界目前最熱門的頂尖科技，幾乎都利用了以色列創業的公司，或在以色列有研發中心。

這樣一個小國，如何成為先進技術發展的應許之地？書中指出以色列全民皆兵是很重要的關鍵。然而，我們如果看以色列人服兵役的過程，可以知道他們成功的原因。戰爭時雖然講究紀律嚴明，在平常的時候，將軍和小兵之間經常平起平坐。為了解決問題，可以突破階級的藩籬。以色列人雖然注重《孫子兵法》的「嚴」，但更注重「仁」。新創公司老闆和下屬之間的相處比較像朋友，而沒有階級的感覺，有話直說，讓老闆可以修正錯誤。上下一心，公司的人都能夠團結，這也是《孫子兵法》講究的「道」。

( 本文摘自胡川安著《權衡：孫子兵法教你亂世中的生存之道》， 平安文化提供)

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