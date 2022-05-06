以太幣 憑什麼成為第二大幣？

以太坊？智能合約？dapp？DeFi？這些名稱乍看很嚇人，但實際上，你不用把自己磨練成資訊工程師也能輕鬆搞懂它們背後的概念。然後你會發現，以太坊的出現為什麼會讓借貸市場振奮，又為什麼會令傳統銀行緊張⋯⋯。

如果區塊鏈變成Apple Store

以太坊、以太幣究竟是怎麼來的？話說，當年有一個天才型的俄羅斯裔加拿大人叫做維塔利克．布特林（Vitalik Buterin），現在大家都叫他「V 神」，他在比特幣的社群裡非常活躍。他認為比特幣很讚，但主張應該做一些改良，讓比特幣區塊鏈有更多的應用。

不過，當時的比特幣社群不太接受這個想法，所以他就想說：「好吧，我不理你們了，我自己創一個。」因此在 2013 年，才 19 歲的 V 神發表了《以太坊白皮書》，並和一些夥伴在幣圈發起募資，獲得熱烈響應。到了 2015 年，以太坊正式上線。

以太坊的願景是做為新一代加幣貨幣與去中心化活動之間的平台，它要成為一種「世界電腦」，讓大家能在生活中有更多的實際用途，也擁有更多的自主權及隱私，同時可以避免過度受制於大企業，或是像在某些威權國家被政府給打壓。

這樣講完肯定還是很多人「霧煞煞」，我用一個比喻會比較清楚：你可以想像以太坊這整個區塊鏈就像一個 Apple Store 或 Google Play 一樣，它讓世界各地的工程師可以寫各式各樣的app 放上系統。

不過，以太坊的獨特之處在於它是去中心化的，必須仰賴眾多的礦工才能運作，不是少數幾個人說了算；相對之下，Apple Store 或 Google Play 都是掌握在某一間公司的手中，這些公司的高層擁有很大的權力，可以修改平台的使用規則，甚至可以關閉系統。

智能合約，開啟一切可能

要讓以太坊具備更多的實際用途，就必須放上很多很多的 app。在去中心化的區塊鏈上，app被稱為 dapp（decentralized app）。而一個 dapp的背後，就是透過所謂的「智能合約」（smart contracts）來架構的。很多人問我：「什麼是智能合約？」

網路上的解釋很多，說法大概會類似這樣：「簡單來說，智能合約是一種區塊鏈上的特殊協定，供人制定合約時使用，其中包含程式碼函式，亦具備能與其他合約進行互動、做決策、儲存資料及傳送加密貨幣等功能。智能合約主要用於提供驗證，並允許在沒有第三方的情況下執行合約內所訂立的條件，而且這些交易不可逆但可以追蹤。」

說實在的，對於我這種沒有資工背景的人來說，這樣的解釋讀起來滿吃力的。儘管如此，我現在還是順利成為以太坊的重度使用者，幾乎每天都在用，不如讓我換個更簡單的方式來比喻：你可以想像一個智能合約就是一部自動販賣機，它的機制已經全部設定好了，你只要按下某個商品鈕、投入上面標示的商品金額，販賣機就會送出一罐飲料或是一包餅乾，整個過程不需要透過店員，也不需要其他中間人來監督或協助。

放到以太坊上的智能合約也是公開透明的，而且雖然智能合約都是由程式碼所構成，但從使用者的角度來看，你看到的畫面就是一個正常的網站，智能合約只是背後的技術而已，不用覺得很複雜。

勢不可擋的以太幣

以太幣就是在以太坊這個世界所使用的貨幣，在以太坊上面做任何事情都需要使用它。每當我們進行了一筆交易，譬如說我轉了 1 顆以太幣給你，就需要有礦工運用他的電腦幫忙在區塊鏈上記帳，讓所有人知道「Raymond 的帳戶少了1 顆以太幣」、「這顆以太幣進到了你的戶頭」，所以每次交易成功時，獲得記帳服務的使用者就必須支付一些以太幣給礦工，而這筆費用就是俗稱的「gas fee」（瓦斯費），白話來說就是手續費。

根據以太坊設定的規則，系統會安排礦工優先處理 gas fee 最高的交易，因此 gas fee 的高低會由市場供需來決定。如果一個用戶要求處理的交易需要非常及時完成，比如某專業交易員要做套利，或是同一時間有很多的用戶想使用以太坊進行交易，gas fee 就會越昂貴。

我們可以把以太坊想成是需要收過路費的高速公路，而這個過路費的金額會採取競標的方式，所以尖峰時刻會很貴，或者，如果某個土豪約會快遲到的時候，他可以付 10 倍的價格走路肩！假如你提出的 gas fee 金額低於當下的行情，那就有可能直接失敗或是需要等非常久。不過，你使用時可以放心，因為區塊鏈的錢包都會自動幫忙設定好當下需要的 gas fee 金額，你再決定要不要接受那個價位就好。

以太幣跟比特幣一樣可以分割，所以想要小額購買或使用，例如一次只買 0.01 顆，也完全不成問題。相反地，如果你擁有一堆以太幣，攜帶上也非常方便，只要有一個長得像 USB 硬碟的「冷錢包」，或是在加密貨幣交易所有開戶，即使你的以太幣價值1億美金，你也可以帶著到處走。所有的加密貨幣都一樣，有手機、有網路，隨時都能使用，就連跨國轉帳也相當容易，不需要經過銀行的繁瑣程序。例如烏俄戰爭時就體現了加密貨幣的優勢，透過烏克蘭政府公布的錢包位址，不論你在世界的哪一個角落，都可以輕鬆捐款。款項也不會經過任何第三方，而是直接給到烏克蘭政府手上！

不同於比特幣，以太幣並沒有訂定發行量的上限，但這不是說它可以像美元一樣瘋狂印鈔，V 神創造以太幣時就在白皮書裡寫到：「（以太幣的）供給採取持續線性成長的模式，將降低類似比特幣『財富過於集中』的風險。這個模式也讓人們在現在及未來，都有合理的機會取得以太幣使用，同時還能提供強大的誘因，讓人願意持有及長抱（以太幣），因為從長線來看，發行量增加的幅度仍將趨近於零。」

隨著以太坊從 2021 年 8 月啟動新一輪的升級（EIP-1559），系統在每一筆交易之後，只會把用戶付出的一部分 gas fee 交給礦工，剩下的則會「燒掉」—意思就是銷毀它—藉此減緩以太幣的發行速度。當 2022 年完成整個以太坊 2.0 的升級之後，以太幣的總量甚至可能減少，變成通縮的貨幣。因此，不少人看好以太幣會成為保值抗跌的頂級資產。

最後也要提醒大家，還有一個區塊鏈平台叫做「以太坊經典」（Ethereum Classic，它的加密貨幣代碼是 ETC），它跟我在這本書裡面想談的以太幣、以太坊是不一樣的東西，請千萬不要搞混了。

( 本文摘自吳紹綱 Raymond Wu著《以太，下一波贏家：第一本以太幣的投資專書》，三采文化提供)

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