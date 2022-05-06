小資入場以太幣該怎麼做？踏入幣圈重要關鍵

你不需要擔心1 顆多少錢這樣很貴，你只需要搞清楚自己願意投資多少就好。以太幣沒有一定要一次買1 顆，你要買0.01 顆也完全可以，任何金額都能參與。更重要的反而是幣價下跌的時候，你能扛得住、照常生活不受影響嗎？

「定期買、不要賣」就對了

對於小資族進場以太幣，我歸納出來的根本策略，就是「定期買、不要賣」。這個方式是我認為散戶最有可能存活又可以參與以太坊成長的策略。它雖然不會讓你吃到整條魚，但會讓你在不懂艱澀技術細節的情況下吃到很多魚肉。你也不需要每天盯盤看價格，不至於影響生活品質。這個策略類似定期投資台灣50，一個常80/20的投資策略。我會建議散戶不要去玩合約、不要開槓桿，這些還是留給專業的交易員玩吧！

你可能想說，Raymond 是不是在開玩笑？策略就是這麼簡單而已？對，方法真的就這麼簡單，沒有什麼複雜的炫技操作。不過，如果真的要徹底落實，其實非常困難。

當幣價波動或是傳出一些負面消息，媒體再大肆報導、渲染的時候，大家總會開始不安，甚至可能吃不下飯也睡不好，結果很快就被洗掉了。我也看過不少人高估自己對於下跌的承受度，買的時候說跌90% 都不怕，心裡準備好了，結果進場後跌30% 就受不了了；或者，已經訂好目標要抱著1 年，但遇到連續下跌1 個月就脫手賣出。對於剛進幣圈的人來說，我能理解這種心情。但為什麼會感到不安呢？這可能有幾個不同的原因：

首先，沒有搞懂以太幣究竟在幹嘛。你可能只是覺得「好像可以賺好幾倍」、「聽起來未來都要靠它」、「好像不買就會錯過這個波段」，於是抱著投機的心態進場。你講不出來為什麼這麼多人看好以太幣，又為什麼它很可能在未來的世界扮演不可或缺的角色，所以波動一來就很難扛得住。

再來，沒有想清楚自己買以太幣的目標與期程。你今天買了1 萬元的以太幣，是希望漲到2萬或3 萬元的時候出場，還是你看好以太幣會衝到10 萬元，打算長線放著呢？以我來說，因為我對於目標跟操作的時間長度非常肯定，所以過程中無論價格漲了30% 還是跌了30% 都會抱著，不會賣掉換成美金或新台幣。如果說，眼前這一條道路最終會通到羅馬的話，中間踢到幾顆石頭又如何？頂多鞋子踢髒了，把石頭踢開後繼續走下去就是了。

第三，太過習慣股票漲跌的樣子。以太幣是完全不同的怪獸，畢竟以太幣的市值對比整個金融體系是非常小的，因此它的漲幅也會令人非常不習慣。比如說，你一般不會看到台股大盤一天跌10%，但以太幣一天跌個10%，其實也蠻常發生的，但我不會因為這樣就改變了長線的目標。

最後，沒有做好資產配置，釐清真正的風險。我一再強調要把加密貨幣視為「資產配置」的一部分，並搞清楚自己可以承受多少風險。大家通常只看到某個加密貨幣風光的時候漲個5倍、10 倍，卻沒有想到它慘的時候可能直接跌個50%、90%。所以當以太幣下跌的時候，很多人就會很慌，覺得是不是要撤了。

但任何東西都是兩面的，就像交女朋友，你不能只想要她的好，但她的缺點都不要，這樣你很難找到好伴侶。同樣的道理，非常有潛力的科技股通常也會伴隨比較大的波動。任何一種投資都需要獨立思考、理性判斷，想清楚後就不會盲目害怕了。

操作不是多多益善，你玩不過pro 級的

為什麼我會建議小資族入場以太幣，要抱持長線投資的心態呢？因為對於一般的投資人而言，長線投資通常更為適合。畢竟大多數人都要上班，沒有時間可以超級深入研究或時時刻刻盯盤，而且三不五時就看幣價上沖下洗，對心理一定很不健康，非常可能會影響生活品質，反而得不償失。

而且我認識許多非常厲害的交易機構跟交易員，他們都是用程式做量化交易、用AI 做策略建構。他們有些極短線的操作是以毫秒來計算的。

說真的，你認為開開卡丁車就可以下場跟賽車手比賽嗎？還是打一個暑假的籃球就可以打NBA？同理，買一些技術分析的書、看一些相關的YouTube影片，也不會讓你戰勝這些專業的交易員。

美國的全國廣播公司商業頻道（CNBC）曾在2021 年上半年針對750 位加密貨幣投資人進行調查，結果發現其中三分之一的人幾乎搞不清楚加密貨幣是什麼，只是害怕錯過大賺的機會就進場。結果呢？當幣價下跌的時候，很多人的身心健康都出問題了，陷入失眠、焦慮、憂鬱等痛苦之中。

請務必看清楚，所有的媒體新聞都會跟著幣價波動，都是會讓散戶容易犯錯的刺激。保持一個長期持有的心態，你的容錯率將大幅度提升，這種心態可以說是個保護機制。

如果要入手以太幣，我建議決定好資產配置百分比後定期定額進場，然後設定好投資期間，例如以長抱3、5 年為目標。這段期間偶爾關心使用人數、應用創新、市值、其他競爭公鏈的發展等基本面就好，除非基本面出現明顯不利的變化，否則千萬別因為幣價短期波動就忙進忙出。

以我來說，假設預期1 顆以太幣在3 年之後的期望值會遠遠超過法幣，那在期限來到之前，就算以太幣價格下跌也沒有關係。相反地，如果我設定好了目標，遇到價格下跌就浮現想要賣掉的念頭，那我就該檢討自己原本的判斷是怎麼回事，或者我原先判斷的依據是不是有什麼地方出現了改變。

請務必記得，以太幣還有非常巨大的成長空間，此時此刻參與都還算很早，不需要著急。想想看，如果未來1 顆以太幣會到1 萬美元或2 萬美元，現在1 顆3 千美元你就很急，老實說即使先準備個一陣子，買到1 顆5 千美元也沒有差，因為從1 顆2 萬美元回頭看，真的不差這2 千美元。所以，功課做好、心態準備好，要衝再來衝。至於你設定的期限到了之後，什麼情況下應該賣掉以太幣？這個問題只有你自己能回答。如果獲利的金額已經可以改變你的生活，比如還掉所有的學貸或是房貸，那可能會是一個好選擇。我個人的看法是，未來幾年陸續會有更多東西可以直接用以太幣支付，那到時候或許就不用賣掉它了。

轉換指數型思維

要踏入幣圈，「指數型思維」也是很重要的一環。一般人大多想的是現在職位的薪水是4、5萬，要如何升到主管變成7、8 萬。但其實只是「上班、存錢」，都不會改變大局，因為薪水增加後你的物欲也會增加，賺越多花越多，有些人甚至支出超過他的收入。這就像是你想打開上鎖的盒子卻不去找鑰匙，而是拿著一把螺絲起子亂鑽，你再用力都打不開。

要跳脫遊戲，一定要找出另一個收入來源，而且有機會可以放大倍數成長。什麼意思呢？就是說，你有生活支出要付，沒關係，就繼續上班，但是下班之後可以利用時間去創造另外一個生意、另外一份收入。

其實很多撲克玩家都有正職，回家把小孩哄睡之後，利用晚上9點到凌晨1點的時間打線上撲克。在過程之中慢慢變強，一開始可能賺點零用錢，到後來發現撲克收入已經超過現有的工作，存好6 個月的支出之後，就轉變成職業選手；當他成為職業選手之後，可能又會投一些資產到以太幣、比特幣，讓這些東西幫助他提升收入。

你要找到一件自己喜歡做的事情，把這個事情變成一門生意，讓它發芽長大，才有機會長成一棵大樹。所以每天下班，加減澆一點小水，可能不會在幾個月內發芽長大，但是經過一段時間之後，一定會有成果。

然後，你要敢跳脫框框、熟悉幣圈的新標準。在傳統金融活動中，賺個10%、20% 就很不簡單、很讓人開心了。但是在幣圈的可成長幅度非常大，現在看起來像是詐騙的利潤，是因為加密貨幣還算處在非常早期的發展階段。因此，我強烈建議應該調整以往的習慣，轉換成指數型思考，不然看待新的機會時，就很容易懷疑「怎麼可能有這樣的獲利空間」而直接忽略錯過了。

( 本文摘自吳紹綱 Raymond Wu著《以太，下一波贏家：第一本以太幣的投資專書》，三采文化提供)

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