重回「血色大地」歷史現場 理解今日俄烏衝突

《血色大地》是一部聚焦政治大屠殺的歷史。蘇聯與納粹的屠殺政策讓一千四百萬人淪為冤魂，其中許多人都是死於蘇聯與納粹德國結盟或交惡的互動過程。然而，他們沒有一人是沙場上的犧牲者。二次大戰還沒開打，就已經先有三百五十萬人慘遭殺害。到了一九三九至四一年，兩國在《德蘇互不侵犯條約》的「結盟」期間聯手重塑歐洲政治版圖，又有二十萬人因此命喪黃泉。有一部分受害者的死亡是特定經濟計畫的結果，或者是政府的經濟考量加速了他們的死亡，但若純粹從經濟的角度看來，這些人其實根本沒有必要死去。史達林在一九三三年奪走烏克蘭農民的糧食之際，他當然知道這些人必死無疑。就像八年後希特勒不提供糧食給蘇聯戰俘，也是故意要把他們餓死。這兩件事各自造成了三百萬人死亡。史達林在一九三七到三八年之間對蘇聯遂行恐怖統治，史稱「大清洗」，而他所下達的政令導致數十萬工農遭到槍決。同樣的在一九四一到四五年之間，數以百萬計猶太人也是因為納粹政府執行希特勒的明確政策而慘遭槍殺或死於毒氣室。

戰爭的爆發，造成了蘇、德雙方屠殺人數出現劇烈的此消彼長。一九三○年代期間，蘇聯是歐洲唯一執行大屠殺政策的國家。到二次大戰開打前，希特勒已經掌權六年半，但納粹政權手下的冤魂大約只有不到一萬人。反觀此時遭史達林餓死的人已經是數以百萬計，遭槍決者將近一百萬。一九三九年，德國在史達林的默許之下開始發動侵略戰，直到一九四一年，這兩年之間德國的屠殺政策才得以與蘇聯相提並論。一九三九年九月，德意志國防軍（Wehrmacht）與蘇聯紅軍夾擊波蘭，兩國外交官隨後簽訂《德蘇疆界與友好協約》（Treaty on Borders and Friendship），將該國劃界分治將近兩年之久。一九四○年，德意志第三帝國的部隊往西邊發動戰爭，入侵了挪威、丹麥、荷比盧三國與法國，蘇聯則是侵吞了立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞與羅馬尼亞東北部。德、蘇兩國都槍殺了數以萬計受過教育的波蘭人，遭驅逐流放者則是多達幾十萬。史達林只不過是把他原本在本國施行的大規模整肅政策用在新擴張的領土上，但對於希特勒來講卻是一大「突破」。

一九四一年六月，希特勒背叛史達林，德國揮軍進入蘇聯才侵吞沒多久的新領土，而最令人髮指的大屠殺慘劇也就此揭開序幕。儘管二次大戰是在一九三九年德、蘇共同入侵波蘭後就開始了，但絕大多數的死亡人數都是在德軍二度往東侵略後才造成。一九四一年以前的八年期間，蘇聯的烏克蘭、白俄羅斯與列寧格勒州有大約四百萬人遭史達林政權餓死或槍決，但德軍入侵這些地方後餓死或槍決的人數甚至更多，而且只用了不到四年的時間。入侵行動展開後，德意志國防軍就開始任由蘇聯戰俘餓死，納粹政府甚至派出五支所謂「特別行動隊」（Einsatzgruppen）追捕槍殺政敵與猶太人。一九四一年夏天，特別行動隊就開始執行清除各地猶太社群的任務，他們的幫凶還包括納粹的秩序警察（Order Police，也就是武警）、武裝親衛隊（Waffen-SS）與德意志國防軍，甚至各地的義警、民兵也加入大屠殺的行列。

圖／ 衛城出版提供

當年，血色大地是大多數歐洲猶太人的居住地，也是史達林與希特勒兩大帝國首腦逐鹿爭雄的戰場，德意志國防軍與蘇聯紅軍在此展開血戰，德國的武裝親衛隊與蘇聯的內務人民委員部（NKVD）都把重兵部署在此處。血色大地也是大規模屠殺的主要發生地。從一九三○年代到一九四○年代初期的地緣政治看來，這塊地區主要是指波蘭、波羅的海諸國、隸屬蘇聯的白俄羅斯與烏克蘭，還有蘇俄的西疆。世人往往將史達林的種種罪行與俄國相連，也把希特勒的暴行與德國想在一塊。但在實際上，蘇聯治下受害最深的地方都不是在俄國境內，納粹的屠殺行徑也都是在德國以外的地方進行。很多人認為二十世紀最可怕的事情都發生在各地的集中營，但事實上國家社會主義與史達林主義的受害者大多數並非死於集中營裡。因為對大屠殺的發生地點與進行方式有所誤解，過去我們往往無法真確感受到這些二十世紀的罪行到底有多可怕。

一九四五年，英美聯軍攻入德國後解放了許多集中營。同樣的，西伯利亞地區也有很多被稱為「古拉格」的勞改集中營，後來因為蘇聯作家索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）的小說而聞名於西方。透過照片影像與文字描述，我們得以了解這兩種集中營，但卻無法窺見德、蘇兩國暴力罪行之全貌。大約有一百萬人因為遭納粹政府判刑而到德國集中營去做苦工後死去，與此截然不同的遭遇，則發生在那些死於毒氣室、滅絕營或者被納粹餓死的受害者身上，這樣的人有一千萬人之多。從一九三三到四五年之間，古拉格勞改營裡有一百多萬人因為筋疲力竭或疾病而「折壽」，但在蘇聯統治下遭到槍斃或餓死的人數卻高達六百萬人，其中大約有四百萬人死於血色大地。古拉格的囚犯最終大約有百分之九十能夠活著出來，一如大多數遭拘禁於德國集中營的人也得以倖存—但那些被送往毒氣室、在亂葬坑旁遭槍決或關入戰俘營的人則是必死無疑。儘管囚犯在集中營過著慘絕人寰的可怕生活，但仍與一千萬名遭槍斃、餓死、在毒氣室窒息的受害者仍有著明顯的區別。

想要清楚劃分集中營與那些直接處死人犯的地方，是不可能的，因為集中營裡也有人遭處死或餓死。不過，被判刑後送往集中營仍然有別於直接判死刑，兩者之間的差別就是前者被迫做苦工，後者死於毒氣室，前者淪為奴工，後者吃槍子。德國與蘇聯政府殺死的受害者絕大多數並沒有見過集中營，而是直接遭處死。奧斯威辛奧同時扮演了勞動集中營與滅絕營的雙重角色，營裡有許多遭抓來勞改的非猶太人，也有猶太人獲選來做苦工，但這兩類人的命運仍與直接被送往毒氣室的猶太人天差地遠。因此我們可以說奧斯威辛有兩段不同的歷史，兩者相關但截然有別。就勞改營來講，我們可以在奧斯威辛囚犯身上看到德國（甚或蘇聯）政府如何對待為數龐大的集中營犯人。就滅絕營而言，奧斯威辛代表著那些遭受直接處決者的命運。大多數猶太人抵達奧斯威辛後都是直接送往毒氣室，而血色大地的一千四百萬受害者幾乎都跟他們一樣，未曾待過集中營。

德國蓋在血色大地以西的勞動集中營，以及蘇聯蓋在血色大地以東的古拉格集中營，共同投射出深淺不一的灰色陰影，導致很長一段時間世人都看不到血色大地的真正黑暗。之所以會這樣，是因為二次大戰末期英美聯軍所解放的地方都是像貝爾森（Belsen）與達豪（Dachau）這類的集中營，但西方盟軍沒有解放過任何一座重要的德國滅絕營。所有德國政府用來執行大規模屠殺政策的地方，後來都是落入蘇聯軍隊手裡。紅軍解放了奧斯威辛，也解放了位於特雷布林卡、索比堡、貝烏熱茨、海烏姆諾與馬伊達內克（Majdanek）的其餘滅絕營。英美聯軍從未開抵血色大地境內，所以並未親眼目睹任何一個大屠殺發生的地點。英美聯軍並未看見蘇聯政府執行大屠殺的地方，所以史達林主義的種種罪行一直要等到冷戰結束後，各種檔案資料解密後才曝光。無獨有偶，英美聯軍也沒有看到德國政府執行大屠殺政策的地方，這意味著世人同樣也是過了很長一段時間後才徹底了解希特勒的罪行有多令人髮指。能讓西方國家人民稍稍觸及大屠殺真相的，只有那些德國集中營的照片與影片。儘管那些影像看來令人驚駭，但只能讓人隱約感受到血色大地的歷史有多黑暗，無法看見歷史全貌。事實上，那些影像連概略說明的功能都沒有。

( 本文摘自提摩希．史奈德著《血色大地：夾在希特勒與史達林之間的東歐》，衛城出版提供)

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