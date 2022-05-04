聰明的懶 善用預設值養成高效率

重複練習良好行為直到它成為第二本能，對任何事都有幫助，從經營一家成功的企業，到維持健康的生活習慣。

有意識或無意識中，習慣是我們經常重複的行為和流程，因為重複過太多次，早已形成自動程序。在本質上，習慣就像我們大腦的預設值，是不必經意識處理就會自動執行的反應。神經科學研究指出，習慣養成愈久，我們對大腦用於推理的區塊(前額葉皮質)依賴愈低，對負責行動和運動控制的區塊(基底核和小腦)則依賴愈高。

消防員和其他率先出動處理緊急事件的人員，因為必須擁有不經多餘思考就做出正確反應的能力，所以會花極大量時間練習及排演緊急狀況，建立肌肉記憶，培養出習慣程序，將明智的判斷力化為直覺反應。他們在消防訓練中心和實務現場一遍一遍演練，把火災警鈴響起以後穿戴重裝備、裝載消防車所需的時間和思考減至最少。他們不斷練習搜救技巧，學習如何拉水線，演練氧氣面罩失效的應對方式。

當克斯汀在倉庫的駭人烈焰中搜索失蹤隊員，仰賴的就是平日反覆練習所磨練出的習慣。他依照訓練在現場大喊：「哈囉！哈囉！消防隊！有人嗎？」這還算是容易的部分。他解釋說，「困難在於，你要教大家在呼叫後先閉上嘴，創造片刻寧靜⋯⋯你才有辦法仔細看、仔細聽，期望能看見什麼或聽見動靜。」在那種危急情境下，人想要不停呼叫的自然本能會妨礙有效的搜救行動。

幸好，克斯汀和隊員都練習過這種不自然的沉默，這幾乎已是他們的第二本能。他們習慣性地停下來觀察、聆聽時就能察覺重要線索，例如從瓦礫堆突出的手套一小角。他們如果只是持續呼喊，沒停下來聆聽或掃視，永遠不會發現隊員羅伯被埋在碎石底下。因此，在倉庫倒塌前幾秒，隊員得以順利拉他出來拖到安全處。

我們可以肯定的是，在急難火場、戰場、醫院，以及其他高風險的環境下，紮實養成的好習慣能拯救無數的性命。但好習慣的重要性，不只在於能英勇救人。當我們需要不經思索就產生好結果，又不能依賴預設值時，好習慣就是工程師的次佳選項。重複練習良好行為直到它成為第二本能，對任何事都有幫助，從經營一家成功的企業，到維持健康的生活習慣。

行為科學家談到習慣，常會與捷徑畫上等號。如果你是嗜喝咖啡的人，回想一下初次使用一台新咖啡機，你十之八九需要全神貫注，還要花點時間摸索注水孔在哪裡，又該放幾匙豆子。但隨著每天早上重複地沖煮，整個步驟逐漸成為習慣，你可以不假思索就迅速沖煮出早晨醒腦的靈藥。

這聽起來很老掉牙，但對人類及其他動物的研究已經證明，習慣出自於反覆練習。對比消防員進行著裝訓練、搜索生還跡象的沉默練習，一般習慣的養成往往沒有那麼刻意，但永遠會包含重複某個動作，直到這個動作你不只熟悉，還像是本能一樣。重複相同動作而養成的習慣(例如咬指甲、拿手機起來滑，及沖煮咖啡)大多都是意外或不經意形成的。但你若想養成好習慣，或想用好習慣取代壞習慣，最好要刻意去做並且反覆練習，就像消防員接受訓練一樣，在高壓環境下做出正確反應。

( 本文摘自凱蒂‧米爾克曼著《零阻力改變：華頓商學院爆紅行為科學課，直擊內在弱點，高效自我成長》，天下雜誌提供)

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