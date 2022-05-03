爭逐KPI卻迷失大目標 從航海鐘故事講起

KPI 是一種目標退化，它既在提高公司的效率，也在導致公司迷失。玩遊戲也是一種目標退化，遊戲設計者讓玩家拚命攢遊戲裡的金幣，交遊戲裡的朋友，爭遊戲裡的勝負，而忘了現實世界的金錢、朋友和競爭。

有一個詞，叫「目標退化」，意思就是完成了小目標，忘掉了大目標。其實，這不僅是好事，而且還是人類進步的根本動力。甚至可以說，這是大自然驅動人類進步的一個基本機制。

舉個例子說，一個人在大自然中的目標是什麼呢？人是生命，生命沒有別的目標，就是複製自己，就是傳宗接代，維持物種的延續。對大自然來說，一個人的終極目標就是要多生孩子。可是，再回到我們每一個人身上，這個目標也太粗俗了吧？天天不做事，就盯著生孩子養活孩子？我們的價值和理想呢？我們的詩和遠方呢？人類不願意，怎麼辦？

既然總的大目標你不能自覺完成，那大自然就略施小計，在我們身上植入一些次一級的目標。這些次一級的目標就是我們的一些感受和感情。

比如餓了，你就要去找飯吃；遇到危險，你就要恐懼；到了溫暖安全的地方，你就會感到舒適；看到美麗的異性，你就會多看上兩眼，不自覺地想親近。這些感受和感情是什麼？用一個電腦術語來說，就是大自然在我們身上安裝的一些「快捷方式」。不用思考，靠達成這些小目標，最終完成大自然賦予我們的維持生存然後傳宗接代、複製生命的大目標。

這就是「目標退化」，忘掉大目標，只要你去完成小目標。其實，在一家公司裡也是一樣，大目標是公司健康成長，但是管理層會把這個大目標分解成各種各樣的KPI，交給每一個部門、每一個人去完成，然後合起來，驅動公司成長。這也是一種有用的目標退化。如果每一個員工都想著大目標，想著公司的戰略，這公司就不要幹了。比如有一次，華為的一個新員工，剛進公司，就寫了一份萬言書給老闆任正非，談公司的戰略問題。任正非的批復是：「此人如果有精神病，建議送醫院治療；如果沒病，建議辭退。」

在歷史上，只要人類追求效率，最基本的方法，就是這種「目標退化」，把一個大目標轉化成一系列其他的目標。

比如大目標是考取好大學，但是你總得有能力把這個目標轉化成每天上課好好聽講，按時完成作業吧？所以，「目標退化」是一件好事。

但是，人類進入現代社會之後，一個新的問題出現了。目標變得空前複雜，達成一個目標的路徑有無窮多種。「目標退化」又變成了人類發展的一個潛在危險。

德國的一位認知行為學教授做過一個實驗。他先創造了一個小城鎮，當然不是真的城鎮了，是用電腦程式模擬的一個小城鎮。然後，挑選了一些實驗者，讓他們在這個程式裡擔任市長，看他們幹得怎麼樣。

給這些市長的任務是讓他們考慮如何「提高市民的福利」。這句話聽起來很簡單，實際上並不是。福利是一個複雜的概念，代表很多事物，不做進一步定義，根本就不代表任何東西。

是提供基本生活保障呢？還是先增加就業？或者先建歌劇院？要說福利，這些都是，可是作為市長，手頭資源有限，應該先解決哪個？

大部分實驗者都愣住了。有人在超市門口，問來來往往的家庭主婦對城裡的情況有什麼抱怨，結果得到了五花八門的答案：有說狗在大街上亂排泄的，有說公務員效率太低的，有說圖書館不夠好的。你說市長該先做哪一樣？

有的實驗者甚至連問都不問，乾脆就直接做了。他們的做法是，修理那些壞了的東西。比如路燈、道路。這總沒錯吧？不一定，你注意到它們，只是因為它們最顯眼。就像救護車來到一個事故現場，醫生能根據哪個傷員喊得最大聲、他最先發現哪個傷員為標準，來決定先救誰嗎？當然不行，因為尖叫不停的，可能只是受了輕傷，那些受傷更嚴重的，可能連喊都喊不出來了。當個市長，只會修理東西，其實就等於什麼也沒做。

還有一種情況，可能是因為出了問題的地方正好是他熟悉的領域，那他就只做這個。比如說，有個實驗者有一些社會公益服務的專業經驗，她發現一些在校兒童有不少困難，這是她知道該怎麼辦的領域，於是她就忽略了別的問題，把精力全部集中在這上面。她是根據自己的能力來選擇問題的，也就是說，她沒有解決必須解決的問題，而是解決了她知道如何解決的問題。就這樣，一個市長，如果目標退化了，是不是很危險？

再舉一個例子。我以前講過《經度》這本書，說的是十八世紀英國的鐘錶匠約翰．哈里森發明航海鐘的故事。那時候，人們在航海中很難確定自己位置的具體經度，這就導致航船經常偏離航線，造成大量的海難。那解決方案是什麼？就是製造一台在顛簸的船上還能走得準的鐘。

具體的科學原理我就不說了，反正有一台這樣的鐘，船就能精準給自己定位。這可不是小事，不僅事關人命，而且還涉及國家與國家之間爭奪制海權的重大競爭。

在這場賽跑中跑在前列的人，就是英國的鐘錶匠約翰．哈里森。他用了五年時間做出了第一台航海鐘，被他命名為H1，可以很好地測量出經度。

可是這H1 太大了，得改小，這一改就改了四年，等他做出了第二個版本的航海鐘H2，他仍然不滿意，要求再給他時間做出一台更好的。

這時候，他已經有點抓不住自己的真正目標了。其實H2 已經完全足夠用了，整個世界都在期待這個重大發明能夠儘快進入市場，但是哈里森就是不緊不慢。他沉醉在自己的工匠精神裡面，等他拿出第三個版本的航海鐘的時候，他說：「我想我可以斗膽地說，世界上沒有哪一個機械的或數學的東西，在構造上比我這塊表或經度時計更漂亮或精美了。」

他說得沒錯，H3 和後來的兩個版本H4、H5 既準確又精美，可以說是完美的藝術品。但是，他花了多少年做這第三個版本？整整十九年。這是這個任務的真正目標嗎？當然不是。他完全沒有認識到，他真正的目標應該是儘快製造出可以投入使用的經度測量儀器，挽救無數海員的生命，而不是把航海鐘當作藝術品，精益求精地要求細節。

在這將近三十年的時間裡，又有多少海員的生命被葬送了？如果他能夠確定他真正的目標，這些生命本來是可以挽救的。從救人性命到精緻漂亮，不得不說，他的目標大大退化了。

其實，類似的現象，今天到處都是。KPI 是一種目標退化，它既在提高公司的效率，也在導致公司迷失。玩遊戲也是一種目標退化，遊戲設計者讓玩家拚命累積遊戲裡的金幣，交遊戲裡的朋友，爭遊戲裡的勝負，而忘了現實世界的金錢、朋友和競爭。

可以說，這個時代所有追求效率的行動、所有商業的努力方向，都是讓你完成某種程度的目標退化，也有的人就真的迷失在退化的目標中了。

生活在這個時代裡的人有多難？把大目標拆小的能力是效率的源頭，這本身已經很難。但是，隨時能從小目標裡抬起頭，盯死大目標的能力，更是難上加難。

( 本文摘自羅振宇著《你的座標有多大，見識就有多高：羅輯思維【商業篇】向世界超一流企業，學習超一流的商業致勝法則！》，平安文化提供)

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