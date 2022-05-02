灰犀牛就在眼前 為什麼人們視若無睹？

世界上並沒有真的「灰犀牛」，如果要有的話，它就是我們人性的缺失。所以，趕走「灰犀牛」的過程，其實就是和人性捉迷藏的過程。

上一篇我們分享了一個概念，叫「房間裡的大象」，這一篇我們聊一個相似的概念，叫「灰犀牛」。它們都是指潛在的風險，但是它們還是有不同之處。

「房間裡的大象」人人都看見了，可是出於各種「社會性誤會」和心理需要，大家都不說，是心照不宣的風險。

而「灰犀牛」則是指那些大家都看見了，也都說出口了，有人還在喊，可沒人管，也沒人負責，似乎也不難解決，可就是沒能及時解決的風險。

為什麼叫灰犀牛呢？灰犀牛是陸地上除大象之外的第二大動物，它平時動作緩慢，一般來說，對人畜無害。但你別招惹它，萬一把它惹急了，這麼個兩、三噸重的怪物以每小時五十六公里的速度衝向你，那後果就很嚴重了。

最早使用「灰犀牛」這一概念的是美國學者米歇爾．渥克，他專門寫了本書，就叫《灰犀牛》。

在生活中，經常能看到這樣的現象：一條路，車也走，人也走，就是沒紅綠燈、沒探頭，也沒人管理，交通秩序很亂。大家都說：「這麼下去，非出車禍不可。」也有人向上反映，打個熱線電話什麼的，可就是沒人管。

直到有一天真出了車禍，甚至出了人命，警察來了，紅綠燈、探頭之類也都裝上了。為什麼非要等出了事才有人管？這其實就是典型的「灰犀牛」事件。

在企業界，稍做統計就知道，在倒閉的公司中，九九％以上不是因「黑天鵝」事件而失敗，而是倒於一些常見問題，如管理失誤、產品質量不過關、服務不好等。

這些公司的缺點，每個身在其中的人都心知肚明，甚至公司也是大會小會、大聲疾呼地要解決這些問題，但就是沒有人能解決它。這也是一頭「灰犀牛」。

現象如此，該怎麼應對？那本《灰犀牛》中，提到了應對「灰犀牛」事件的六條原則。

首先，承認危機。其次，確定每個「灰犀牛」事件的輕重緩急，有的放矢。其三，一定要行動，不要只訂計畫。其四，不要浪費危機，要利用危機去改變。其五，要站在順風處，及時發現危機。其六，要有全域觀。這六點解決方案，聽起來都對，但又好像是說：你驕傲了，就謙虛點；你學習退步了，就用功點。全對，但是不解決問題。如果這麼簡單，「灰犀牛」就不是「灰犀牛」了，也不可能有這麼多人栽在它手裡。

從整個人類社會的角度來說，想轟走「灰犀牛」，幾乎是不可能的事，因為它的根源還是人性。但是，從個人躲避危險的角度來說，轟走「灰犀牛」，還是會有一些方法的。

我們首先要問一個問題：一頭「灰犀牛」是怎麼逐漸長大的？飛機渦輪機的發明者德國人帕布斯．海恩曾提出過一個海恩法則：每一起嚴重事故的背後，必然有二十九次輕微事故、三百起犯罪未遂以及一千起事故隱患。海恩法則告訴我們：災難不會隨意發生，它是量累積的結果，每次災難必然包含著大量的人為錯誤。

在被「灰犀牛」撞倒之前，我們肯定錯過了上千次預警，為什麼我們都沒有注意到它呢？

比如，有位王牌飛行員，一輩子沒誤過航班。這天早上正趕上有霧，不算太大，能湊合著飛。副駕駛問他：要不我們飛吧？飛行員想：安全第一，現在是早上，等會兒太陽升起了，霧會變小。

半小時後，太陽升起了，可霧反而變大了。飛行員一看，不行，再不飛，機場就關閉了，一生沒誤過航班的光榮記錄就沒了，馬上飛。在跑道上滑行時，霧更重了，飛行員只好加速。恰好前面有輛加油車，按規章，飛機必須停下來。可飛行員一想：停下來再啟動，時間太長，說不準機場真就關閉了。於是他反而加速，想駕機從加油車頭上躍過去，結果撞了個正著，飛機上幾百個人全部喪生。

在這個案例中，王牌飛行員的錯誤是逐步升級的。由於前幾次都選錯了，他的後悔在不斷升級，最終他做出了錯誤的決定。如果你一開始問他：是一輩子不誤航班重要，還是全飛機乘客的生命重要？他當然能答對。可幾次誤判之後，「一輩子不誤航班」就成了不可動搖的前提，使他撞上了「灰犀牛」。

是他不負責嗎？是他不專業嗎？不是，他只是每次都不肯放棄上一次努力的結果而已。

這才是關鍵。

人性深處有一個重大的缺陷，叫「損失厭惡」。就是得到一項利益帶來的快樂，要遠遠小於損失同樣利益帶來的痛苦。這個缺陷有時候會發展到荒唐的地步。

再舉個例子。有研究人員問接受調查者一個問題：假如你得了癌症，有款新藥可以治癒癌症，但是有風險，二○％的服用者可能因此而死，你吃嗎？大多數人會選擇不吃。

但是如果反過來問：假如你得了癌症，有款新藥可治癒八○％的癌症患者，但此外的人會死，你吃嗎？絕大多數人會選擇吃。這兩個問題基本是一樣的，但是得到的答案相反。原因很簡單，在前面的問題中，強調的是失去；在後面的問題中，強調的是獲得。

理解了這一點就會明白，為什麼我們會任由風險累積，放任「灰犀牛」長大。風險在增長的過程中，規避這些風險，會有潛在的收益，但是你別忘了，其實也有損失。

比如，處理風險，總會有麻煩。對現狀非常適應和熟悉了，改變起來，總會不適應。這都是損失。根據那個「損失厭惡」的原理，人類天然無法正確評估損失和收益之間的關係，總是傾向於高估損失、低估收益。

所以，風險總是不可避免地在累積，而擺脫風險的那些明智行動，總是顯得那麼少。

我們生活中會有很多這樣的經驗。比如一個行業、一個單位，明顯在走下坡路，但不是裡面的每一個人都會及時辭職，另謀生路的。他們是明知道大廈將傾，但是總覺得現在辭職有各種捨不得，包含感情的、利益的各種因素，他們會跟你講一大堆。這不就是在等「灰犀牛」撞上自己嗎？

人同此心，心同此理。

那從個人的角度來說，怎麼趕走「灰犀牛」呢？其實，根據剛才的分析，就是要能跳出收益和損失之間的比較，從置身事外的角度做選擇。舉個例子，假如你看中一件一千元錢的商品，心裡長了草，非常想買。這個時候，你就不能在買和不買之間選擇，因為這是收益和損失之間的比較，你很難理智評估。

你可以假想，假設有一千元錢和這件商品，同時放在我面前，只能選一樣，我會選哪一樣？用置身事外的角度來做決策，就會理智得多。

回到剛才那個辭不辭職的例子也是一樣。正確的思考角度，不是辭職還是不辭職，因為這是收益和損失之間的比較，很難保持理智。你要假設自己現在沒工作，選擇進這家單位，還是在人才市場上再找找其他機會。這麼想，你才能做出真正明智的決定。

總之，世界上並沒有真的「灰犀牛」，如果要有的話，它就是我們人性的缺失。

所以，趕走「灰犀牛」的過程，其實就是和自己的人性捉迷藏的過程。

( 本文摘自羅振宇著《你的座標有多大，見識就有多高：羅輯思維【商業篇】向世界超一流企業，學習超一流的商業致勝法則！》，平安文化提供)

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