黑盒子思維為什麼很重要？航空公司的四步提醒制度

檢討錯誤、反省自己，這是理性給予人類的最好禮物。我們應該珍惜每一次錯誤，並主動建立一個光明球場，不斷修正自己的行為。

二○○五年三月，三十七歲的伊萊恩去醫院做鼻竇手術。這是一個小手術，主刀的醫生有三十多年的從業經驗，麻醉師也有十六年的工作經驗，事先沒人覺得這會出什麼問題。

可問題還真出現了——麻醉中伊萊恩突然停止了呼吸，主刀醫生趕緊給伊萊恩戴所謂的「喉罩」，從喉嚨中插入氧氣管，可怎麼插也插不進去。試了幾次，伊萊恩的情況越來越危急。這時可以切開氣管，從脖子把氧氣管接進去。護士跟主刀醫生說，切氣管的設備都已準備好了。

主刀醫生不甘心，說：「讓我再試試。」

他又試了幾次，還是不成功。這時抬頭一看，壞了，時間已過了二十分鐘。再切開伊萊恩的氣管，已經來不及了，缺氧時間太長，伊萊恩的大腦已遭破壞，成了植物人。

面對家屬，主刀醫生非常抱歉地說：「對不起，我們盡力了，但醫學不是萬能的。」

家屬還能說什麼？只能接受結果，畢竟他也沒參與搶救，過程如何，他也不知道。即使知道了，他又不懂醫，如果他問醫生為什麼不早點切開氣管，醫生可以馬上回懟，切氣管有風險，萬一期間患者死掉了呢？責任誰擔？

多數人會像伊萊恩的家屬一樣，進了醫院，一切聽醫生的安排。

這是一個故事，我們再講另一個故事。一九七八年十二月，美國聯合航空公司173 號航班從紐約起飛，要在波特蘭市降落。

降落前，在放起落架時，突然傳出一聲巨響，發生劇烈震動，指示燈顯示，前起落架沒放下。機長反應很快，馬上把飛機拉起來，一邊在機場上空盤旋，一邊想辦法。機械師提醒他說，飛機只剩五％的油。機長很有經驗，說五％的油至少還能飛十五分鐘，當務之急是搞清楚起落架究竟放下沒有。對機長這樣的老手來說起落架沒放下，他也照樣能安全降落，但他不想冒險。

飛機不斷盤旋，機長不斷想辦法，正琢磨著，一看錶：壞了，十五分鐘時間到了。

結果飛機墜毀，好在機長技術超高，實施了迫降，只有十人遇難，但這也是一次重大空難。這兩樁意外事件發生在不同領域，但有很多共同點，比如都是老手翻車，都屬低概率事件，從專業角度看，很難說主刀醫生與機長的選擇是錯的。兩樁事件有一個最大的不同點，航空業有強制規定，所有飛機上必須背上兩個黑盒子，它會將全部操作過程記錄下來，而手術室則沒有這個規定。

通過對173 號航班的黑盒子進行分析，專家們發現一個重大問題：人在緊急狀態下，會感到時間變慢，操作者覺得時間足夠，可事實上時間已經耗盡。

這不是操作者的問題，這是人性的缺陷，訓練恐怕也解決不了。航空公司為此專門設計了一個「四步提醒制度」。

如果套用到第一個手術室的案例中，即：

第一步是提醒，護士對主刀醫生說：「有沒有別的解決方案？」

第二步是提警報，「病人狀況惡化，也許該實施氣管切開術」。

第三步是挑戰，「再不切開氣管，病人會死亡」。

第四步是嚴重警告，「我要叫急救隊來切開氣管了」。在手術室，主刀醫生是權威，在駕駛艙，機長是權威，下屬只敢委婉地提出建議，但主刀醫生與機長都是人，都有人性的缺陷，所以才需要設計一套制度，防止意外事故的發生。

反思一下，如果沒有黑盒子，這個「四步提醒制度」可能被提出來嗎？恐怕不容易。

現代社會發展得太快，遠遠超過了我們本能的進化速度，我們的本能原是為適應叢林生活而準備的，面對高科技環境，我們很可能喪失洞察力。在很多情況下，我們的直覺其實不太可靠。

既然直覺不可靠，那就只能依靠工具。

一九一二年時，全美國空軍雖然只有十四名飛行員，但有八人死於空難，當時還沒有空戰，只是正常地飛行，死亡率就超過總數一半。早期美國航空學校學員的死亡率一般能達到二五％，可如今全球每年因空難死亡的人不過三、四百人，每百萬人中只占○．二三％。

醫療事故呢？據估計，美國每年會有一百萬患者因錯誤診療受到傷害，十二萬人因此死亡，等於平均每天都會發生一起大型空難。

航空業為什麼能有效地減少事故率？因為通過黑盒子，他們總結出大量經驗教訓，並通過幾千條規程貫徹到具體操作中。自一九七八年的一七三號航班後，再沒有民航客機因機長忘了油料耗盡而墜毀，這就是進步。

當然，能不能將醫療和航空簡單類比，可不可以在手術室中也裝個黑盒子，我回答不了這些專業問題，不如交給專家去討論。我想提醒的只是，黑盒子對現代人來說非常重要，我們應該擁有黑盒子思維。

黑盒子為什麼這麼重要？因為它能讓我們免於黑暗球場效應。大家可能都打過籃球，剛開始怎麼也投不准，可大家會慢慢調整投籃的角度、力道，經過一番訓練，你可能就會成為高手。可是我們想想，如果我們在一個黑暗的球場中投籃，什麼也看不見，投出球去，自己都不知道離籃框有多遠，你就算練上十年，球技該多爛還是多爛。

事實證明，沒有參照系，不經試錯，我們就不可能取得任何進步。

檢討錯誤、反省自己，這是理性給予人類的最好禮物，作為人，我們應該珍惜每一次錯誤，並主動建立一個光明球場，通過清晰的參照系，不斷修正自己的行為。

為什麼網路公司往往很有競爭力？因為網路改造了企業和用戶之間的關係。原來企業看用戶，就像是在黑暗球場投球，只能憑空猜他們的喜好。有了網路，就相當於飛機有了黑盒子，可以記錄下用戶的每一個行為，分析行為的細節，有助於企業的自我迭代。

現在的很多文化活動，主辦方都是賠錢在辦，我很不贊同這種方式。

辦文化活動也需要賺錢，賺錢本身不是目的，但是它會起到兩個附帶的作用。第一，你有錢組織更大的協作，做更好的產品。第二，如果不賺錢，我們怎麼知道大家喜歡不喜歡？怎麼衡量活動的質量？趙樹理先生曾說，我希望農民能用兩個雞蛋換我的小說。這很有道理，農民肯拿出兩個雞蛋，說明他們真喜歡看，否則怎麼證明你寫到他們的心坎兒裡了呢？趙樹理並不缺那兩個雞蛋，而是希望以此建立一個評判體系。

前段時間，我們進行「時間的朋友」跨年演講的復盤，我們公司的CEO 脫不花說，舉辦一場大型活動的首要條件是商業上要成立。不見得是為了靠它賺多少錢，而是為了獲取真實的反饋，形成良性循環。商業市場的認同度是最有效的價值測試，如果一場大型活動沒有票房、沒有贊助，也沒有版權費，那只能說明一件事——這活動沒有價值。沒有清晰的評判標準，文化活動就會變成秀情懷，就不能持續發展，質量也會變得越來越差，這就又把自己放在黑暗球場中了。

( 本文摘自羅振宇著《你要當刺蝟，還是狐狸？：羅輯思維【認知篇】一知半解的知識，有時可能比想像的更重要！》，平安文化提供)

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