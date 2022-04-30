你要當刺蝟 還是狐狸？

當一隻現實主義的狐狸，但是在現實主義的世界裡，也給理想主義的刺蝟留一份尊重。

有一句話你應該聽說過，著名哲學家以賽亞．柏林說，「刺蝟知道一件大事，狐狸知道許多小事」。這裡提到的刺蝟和狐狸，象徵著兩種不同類型的人。

知道一件大事的刺蝟，它心裡只有一個念頭，拿著錘子看什麼都是釘子，以不變應萬變，很亢奮，也很狹隘。要是碰對了，能做很大的事，若是碰錯了，就可能造成很大的災難。

狐狸不一樣，它是現實主義者，它知道許多件小事，它心裡沒有什麼宏大敘事，也不急於找到根本答案，兵來將擋，水來土掩，走一步看一步，根據反饋決定下一步，以萬變應萬變。

這兩種人，我們生活中都遇到過。我們該當哪一種人？如果在一百年前提這個問題，大家大概率會認為刺蝟是好的。在當時的觀念裡，人對這個世界的認識是充分簡潔的。孔子說，「吾道一以貫之」，佛家有所謂的「四法印」，牛頓用簡潔的公式就能解釋龐大的宇宙，愛因斯坦甚至就靠一個招牌公式打天下。

那個時代，有思想的人，就是能夠把複雜的世界抽象成一件事、一個道理、一個公式，那個時代的思想家都有自己的招牌思想，這就是「刺蝟的時代」。

直到今天，還是會有很多人希望能夠把世界抽象到這種程度，要不為什麼那麼多人在談第一性原理，談回到初心？

但是你觀察到沒有，簡單原則，其實得靠複雜的操作才能支撐。簡單原則大多數時候就是個口號，落不了地。

舉個例子。橋水資本創始人瑞．達利歐的《原則》這本書很火。書中提到，瑞．達利歐在他的公司管理中採用「講真話」原則。這個原則要求包括他自己在內的公司員工極端誠實，對人對事有什麼意見一定要當面講出來。聽著挺對吧？我們都想生活在這個世界裡。但是你想，如果有人一直講真話，講到了不顧場合的地步、講到了不可理喻的地步、講到了無法說服的地步，那會是什麼情況？我猜想瑞．達利歐遲早也會動用自己的權力，要嘛禁止他講話，要嘛乾脆把人開了。

講真話這個原則，其實不可能徹底貫徹。現實情況是什麼樣呢？原則可以不變，但什麼真話可以講，什麼場合可以講，可以講到什麼地步，什麼時候必須閉嘴，在他們公司裡一定是有一套默認的規則。你如果沒弄懂這套複雜的規則，只掌握一個簡潔的原則，在這家公司是生存不下去的。每個世界的原則背後，都有悖論，都需要我們動用世俗智慧將它補齊。

再比如，有人問神父，我祈禱的時候可以抽菸嗎？神父說，當然不可以。又有一個人問，我抽菸的時候可以祈禱嗎？神父說，當然可以。你看，原則就是一個，人要虔誠地祈禱，看起來很簡單圓滿，但是一旦回到現實世界裡的行動，馬上變成悖論。這就是用刺蝟方式來生活的難題，會出現悖論。

哲學家叔本華說過，每個人都把自己視野的極限當成世界的極限。但凡認識到這一點的人，都不肯當刺蝟。刺蝟只知道一件事，一件事不可能是全世界。我們知道，世界是不確定的，因果鏈條是雜亂糾纏的，社會系統是動態的，我們都不肯像刺蝟一樣，宣布自己知道終極答案。

既然刺蝟不行，當一隻「知道很多小事」的、現實主義的狐狸好不好呢？狐狸的生活方式，其實就是我們經常講的「多元思維模型」。

狐狸怎麼行動呢？他們根據世界給他們的反饋行動。網路時代，我們都知道這樣做的好處，所謂「小步快跑，快速迭代」，這都總結成方法論了。

狐狸不要高興得太早，狐狸從反饋中學習，但是反饋中可能會有陷阱。

先來看看狐狸是怎麼接受反饋的。這不是說動物狐狸，是說我們這些在網路的高速反饋中訓練出來的一代人。

我們接受世界反饋的來源主要有三種：第一種反饋，是得失，贏就繼續，輸就變化；第二種反饋，是榜樣，跟榜樣一樣就繼續，不一樣就變化；第三種反饋，是環境，適應就存活，不適應就淘汰。根據這三種反饋學習，本質都是適應性學習。

但是請注意，這裡面有陷阱。

所有的適應性學習，都是短視的。不論給反饋的是成敗、榜樣還是環境，都只能給你局部的和當下的反饋，你根據這個做出來的調整，當然也就是局部的和短暫的。

最典型的例子就是上市公司。上市公司的管理者，為了股價好看，逼得自己每一年，甚至是每個季度都要保持利潤增長，結果反而沒有長期增長的新引擎，每一步都很滿足，最後卻落得沒有未來。

在美國資本市場上就有這樣的惡性操作，趁股價不好的時候收購公司，拚命地縮減成本，比如大量解雇員工，把利潤做好看，股價上漲，再賣出去。但是減成本有可能損傷公司的長期競爭力，公司就完了。這就是利用短期反饋做的惡性收割。

這是很悲慘的一種路徑。

有這樣一種人，他贏了每一局比賽，最終還是輸了。

原理很簡單，如果每一局都贏，每一個短期都得分，就意味著你變得越來越適應現在這個環境，獲得了越來越多的穩定，到最後喪失了創造力，整個環境都被你的行動策略撐滿，環境都被你所用。如果環境不變，你就是王。但要命的是這個時代，環境不僅在變，而且越變越快，一旦發生劇變，用什麼去對付變化？

最典型的例子是當年的日本，從明治維新到甲午戰爭、到日俄戰爭、到抗日戰爭，他們打贏了每一仗，但是，等他們把自己的環境撐滿，再往前走一步，珍珠港偷襲，惹翻了美國人，環境就發生了巨變，接下來就是毀滅性的災難。日本是贏得了每一個戰術勝利，終於一步步地把自己帶進了一個戰略陷阱。

這就是狐狸的問題，不要以為現實世界就可以獲得現實的勝利。

問題來了，當刺蝟不行，當狐狸也不行，怎麼才行？當狐狸，但是同時搭刺蝟的便車。第一，我們自己要是一隻狐狸、一個現實主義者，敏銳地感知環境的反饋，不斷地調整自己，不斷地使用新工具。第二，對這個世界上的刺蝟好一點。刺蝟本身的下場也許會很慘，但是他們有一項獨特的本事，是著眼於長期，總是會給我們發來長期主義的訊號，這是現實主義的狐狸世界裡最稀缺的東西。第三，看好、警惕那些刺蝟，聽他們說的話，但是小心他們把你帶到溝裡去。

總結成一句話就是，當一隻現實主義的狐狸，但是在現實主義的世界裡，也給理想主義的刺蝟留一份尊重，留一個有邊界的位置。

( 本文摘自羅振宇著《你要當刺蝟，還是狐狸？：羅輯思維【認知篇】一知半解的知識，有時可能比想像的更重要！》，平安文化提供)

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