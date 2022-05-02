元宇宙時代要往哪兒投資？

依照二〇二一年六月的資料為基準，美國納斯達克股市企業市值排名前五依序是蘋果、微軟、亞馬遜、Google、Facebook（現已更名為Meta），第六名是台積電，緊接著是特斯拉與阿里巴巴。這些業者都是以資通訊為基礎嘗試產業創新的數位企業，被視為在智慧型手機、電動車等新興數位典範之下的受惠股。這麼說，元宇宙能提高哪些企業的公司價值？

Facebook與微軟為何自主製造晶片？

若要問行動裝置時代成長最多的業者，無疑是蘋果與三星電子，這兩大智慧型手機業者，接著是生產智慧型手機記憶體與顯示器的SK海力士（SK Hynix）、樂金顯示器（LG Display）等，以及提供通訊服務的電信業者與成功利用行動裝置服務作為商業模型發展的軟體業者。那麼，元宇宙能讓哪些企業成為受惠股呢？

生產VR、AR裝置的製造業者肯定能維持穩定的獲利模式，不過該注意的並非三星電子、樂金電子等傳統製造業者，而是像Facebook、微軟等，以網路為基礎成長的軟體業者。至於Sony、HTC、蘋果等傳統製造業者在未來元宇宙市場正式邁入成長期時，也能透過生產相關裝置受惠。其他還值得關注的業者是生產VR、AR裝置必要零組件的企業。

VR、AR裝置若要比目前以更高解析度呈現鮮明、逼真畫面，必須有高效能晶片、記憶體及展現沈浸式效果的輸入裝置。因此生產相關零組件的供應商會是受惠股。但是Facebook與微軟已展開元宇宙專用晶片的自主研發，似乎不打算依賴供應商的外部供應。

Facebook與微軟為何決定自主研發晶片？因為Facebook與微軟欲開發元宇宙平台的專屬服務，與競爭對手展現產品差異。這麼一來，必須有支援自家特殊功能的大容量、高規格訂製晶片。這種情況不只發生在元宇宙領域，Google為了運作規模龐大的伺服器，自主研發張量處理器（TPU，Tensor Processing Units）與人工智慧專用晶片；為了自主研發智慧型手機，也投資發展行動裝置應用處理器（AP，Application Processor）。其他像特斯拉，自主生產全自動駕駛（FSD，Full Self-driving）的AI晶片，蘋果也為筆記型電腦MacBook、平板電腦iPad自主生產A系列、M系列晶片。

在元宇宙領域，科技巨擘企業同樣也投資自主研發晶片，欲建立屬於自己的差異化生態圈，藉此達到比既有半導體更高的效能與效率，以低成本創造特別的使用體驗。

找出擴張元宇宙的隱形企業

元宇宙市場發展成熟時，不是只有Facebook、微軟等推出相關裝置的業者與開發殺手級應用的軟體業者受關注，提供各種技術與解決方案的業者也同樣值得重視。這種提供技術與解決方案的業者通常屬於上游產業鏈，從事企業間（B2B）的元宇宙事業，生產屬於元宇宙發展基礎的產品，一般消費者或使用者容易忽略。

大約一九九五年個人電腦市場蓬勃發展時，組裝電腦尤其受歡迎，當時位在首爾龍山區銷售電腦零組件的業者處於經濟景氣，但並非所有電腦零件店家都很賺錢，有許多業者無法持久經營，店家不斷汰舊換新。真正在當地維持穩定收入的業者反而是餐飲店，餐飲店以前來購買電腦零組件的消費者作為客源，賺到高於預期的獲利。

元宇宙也同樣會有前述餐飲店角色的業者。元宇宙的體驗必須在空間的設計中完成。當消費者造訪特定離線場所時，該空間傳達的氣氛是打動消費者的因素之一，例如：眼前一望無際的濟州島蔚藍海岸、由年代悠久的藝術品與獨特琉璃彩繪窗裝飾的宏偉教堂、紅色燈籠搭配大理石地板與復古桌椅的懷舊餐館等，都是由空間帶來的體驗。元宇宙能利用這種空間營造打動人心的氣氛，若要完美進行空間布置，必須有3D建模（3D modeling）、渲染解決方案（rendering）、真實引擎（real engine）等3D多媒體製造技術。此外，讓3D媒體內容可以簡單設計、研發的製作套件也不可少。

Unity、Epic Games、輝達、微軟等，正是開發這類解決方案的公司。只要元宇宙市場逐漸成熟，這些業者與開發3D多媒體內容的設計業者都會成長。此外，在元宇宙裡建造購物商場、從事行銷活動的企業也會跟著水漲船高。線下企業為了在元宇宙裡為自家商品或品牌打廣告，必須進行空間設計與商品陳列，這時需要從事相關活動的專門業者代為設計、執行。精品服飾業者也會在元宇宙中建立數位商品，對顧客銷售或廣告，因此也需要專業代理商。若從這個角度來看，為企業解決商業問題的解決方案業者也會獲得新事業機會。

開拓元宇宙的隱形冠軍

網路事業總是擁有用戶數多、主導常用服務的業者受惠。例如：在韓國的網際網路有Naver、Daum、G Market（韓國最大的綜合購物網站，於一九九九年創立）、SayClub（韓國著名的交友聊天網站，於一九九九年創立），行動裝置有KakaoTalk、Instagram、Facebook、Coupang、宅配的民族、Toss（一個提供P2P支付服務的平台，於二○一五年創立）等。在元宇宙也同樣會是推出殺手級應用的業者受惠。

元宇宙的殺手級應用不會只有一個，在各種不同領域應該都會有多個受到關注。若以遊戲、商務、娛樂、主題內容、社群等區分傳統網路服務的方式來看，元宇宙在這些分類也都會出現提供新體驗的app。此外，在使用者透過網頁、app無法體驗到的元宇宙新領域也會誕生殺手級應用，例如：可在多個元宇宙或網路上通用的虛擬人製作app、人物動作與表情app、服裝app等。就像Kakao Talk的表情貼圖與下雪特效一樣，將來元宇宙也會出現能對虛擬人盡情裝扮的殺手級應用。未來也可能在元宇宙將各領域的專家、名人做成排行榜，提供與名人的數位分身交談、諮詢的社交服務。在娛樂方面，可能出現一起實況看表演或看電影的巡迴服務；在升學與就業方面，可能有提供專業學習課程的教育服務，或者提供利用虛擬辦公室辦公、任務合作的服務。屆時能在新領域配合元宇宙提供新服務的新創企業將成為業界新星。若朝未來有發展性的方向尋找，將可發現潛藏的隱形冠軍（hidden champions）。

( 本文摘自金知賢著《2030科技趨勢全解讀：元宇宙、AI、區塊鏈、雲端、大數據、5G、物聯網，七大最新科技一本就搞懂！》，商業周刊提供)

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