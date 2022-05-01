串流到底哪裡好？贏家掌握訂閱經濟的秘密

只在需要時才用

擁有物品的時候，需要就能立刻拿出來用，但是為了擁有這項物品，除了要花錢買，持有也會產生成本。相反的，實際上並不擁有，需要時才用的租借方式，可讓使用者以較低成本使用，有不需要就歸還的優點。串流（streaming）的性質介在這兩者之間，使用者不必擁有整個影音內容，可以只收看需要的部分，針對該部分付費。但是正因為串流媒體並非完整的擁有商品，如果合約期滿或服務結束，使用者就會喪失使用權利。相較於擁有完整的影音內容，串流反而存在更強大的連線約束力。

我們使用的水、電、瓦斯其實也是一種串流。能用水管傳遞的東西是流體，當影音節目轉換成數位之後，就能藉著網路以串流方式銷售。就像打開水龍頭會出水一樣，使用者可以用串流方式聽音樂、看電影、聽廣播、看漫畫與書籍。串流的最大優點是使用者不必保存內容，省下許多儲存空間，不管在什麼裝置都可以看到同樣的內容，有相同的體驗。就像在手機上常聽的音樂，換到電腦上也能馬上打開來聽；在電視上看到一半的電影，也可以先按暫停換到平板電腦接著看。

這種使用者需要時，業者才依照要求立刻提供服務的方式稱為隨選（on-demand），是以消費者中心價值為主的概念。亦即，顧客想要時就得立刻提供服務，不論顧客在任何情況，都必須符合顧客期待。只有串流服務能實現這種顧客價值，技術上能支援的就是雲端。

雲端技術的極限到哪兒？

與網路連線的伺服器可儲存資料、影像等各種資源，只要設置好伺服器，任何裝置需要時皆能連上伺服器存取資源，這樣的系統就稱為雲端。雲端上擁有各式各樣的串流影音媒體內容。

業者如果要做到隨時隨地播放用戶喜歡的歌曲，必須以先前收集的收聽清單為基礎播放。亦即，業者必須在電腦、電視、音響、汽車、智慧型手機、平板電腦等，各種存在用戶周遭的播放裝置上辨識使用者，才能隨時播放當事人常聽的歌曲。因此這些裝置基本都要有網路功能，且用戶的播放清單儲存在伺服器（雲端）。至於提供歌曲的雲端要能接受各種裝置連線，待使用者登入帳號密碼，就能從儲存的播放清單開始播放。這也屬於隨選服務，提供服務的方式則是串流。目前除了音樂之外，電視節目、動畫、外國影集、電影、文件資料等，都夠透過雲端以隨選的型態提供。

串流服務得以擴張到各種多媒體檔案，必須歸功於雲端技術發展。二〇一五年輝達推出名為GeForce NOW的雲端遊戲，微軟則在二〇二〇年八月將Xbox遊戲放入雲端，推出xCloud串流服務，亞馬遜隨後也推出Luna雲端遊戲加入戰局。玩家在雲端遊戲平台不必另外買遊戲主機或高規格電腦，只要有電視機或筆記型電腦就能上網玩，當然也不必在電視上安裝額外物品。現在的電玩領域因為雲端技術發展，讓串流服務得以實現。

多媒體檔案儲存在雲端，透過串流可隨時傳輸，因此使用者不一定要把檔案下載到電腦，收看影片也不用每一集個別付費，想看的時候只要上線就能立即觀賞，這是雲端技術帶來的便利。

現在玩家不必為了打電動，更換電腦主機的中央處理器或顯示卡，也不用特地買遊戲主機，只要上網連線雲端，就能選取想要的遊戲立即開打，當然也不必額外安裝軟體。因為遊戲本身安裝在雲端、從雲端執行，玩家只要打開Chrome瀏覽器，載入畫面就可開始遊戲。這樣的雲端遊戲不局限於電腦上玩，平板電腦、電視、智慧型手機等，任何裝置上都能執行。

由於雲端遊戲相當方便，容易吸引玩家加入，在Youtube或Twitch遊戲交流平台看遊戲直播的玩家，也能隨時參戰，有助於壯大遊戲市場規模。正因為雲端遊戲不管任何裝置都能使用，玩家可在更多裝置上、更長時間享受電玩。

在音樂、影片、電玩遊戲之後，電腦的文書軟體也能以串流方式開啟，未來肯定還會有更多雲端服務出現。串流的應用能到何種程度？

串流到底哪裡好？

串流服務的最大優點是減輕本機裝置的資源使用，具有不受機器限制的單一來源多元應用（one source multi-use）特性，更貼近一般民眾。同一位使用者可在不同機器操作，只要通過身分認證，任何機器都能以相同經驗進行使用。此外，由於多媒體內容已經上傳到雲端，使用者可透過其他人對相同內容的使用紀錄，了解哪些較熱門，成為推薦資訊。連上雲端的使用者還可交流、分享串流媒體內容，站在使用者立場，串流服務的收費較低，何樂而不為呢？

對企業來說，串流服務能取得更多使用者，也可減少當個別裝置發生不相容問題，必須提供的顧客支援，提高業務效率。此外，業者每月固定對使用者收取一筆訂閱費用，可以成為持續帶來獲利的營運模式。

仔細想想，其實是完全擁有，訂閱經濟的秘密

若要在特定領域讓串流成功，誰扮演重要角色？回想一下自己買CD和從Melon音樂平台聽歌有什麼差異？到錄影帶店租片和從Netflix上看片又有什麼不同？

串流服務會推薦可能喜歡的音樂或電影，先前聽過的歌曲名稱也會存在歷史紀錄，萬一要買新電腦或換手機，完全不必費神去備份、移轉這些多媒體片檔案，隨時登入帳號連上雲端，喜歡的東西通通都在，也沒有保存困擾與更換播放裝置的麻煩。這些正是利用串流才能感受的優點。某些事業在發展串流的過程，必須先像這樣創造附加價值，才能讓使用者願意改變習慣，去做新的嘗試。

當原本的服務型態變成由串流方式提供，商業模式和價值鏈會跟著改變。例如：遊戲的串流服務影響遊戲主機與卡帶銷售，也會影響網路咖啡廳與遊戲發行公司。玩家不用另外安裝設備或投資，連線就能立刻玩雲端的串流遊戲，會帶動參與遊戲的人數成長。業者的獲利模式也從銷售遊戲卡片變成訂閱收費，以每月固定收取一筆費用來延續使用。這種串流服務帶動前所未有的產業創新。

串流的事業創新是商業模式的結構改變。擁有是買一次就完成的交易行為，對業者是一次性收入，使用串流是特定期間內持續有交易，原則上是一個月計算一次金額收費，或者根據用量按照比例計費。不過也有業者願意免費提供串流服務，再開發其他獲利模式。這種有別於傳統購買、銷售，連結到雲端使用的收費方式稱為訂閱經濟。訂閱制電子商務（subscription commerce）是串流服務重要的商業元素。

( 本文摘自金知賢著《2030科技趨勢全解讀：元宇宙、AI、區塊鏈、雲端、大數據、5G、物聯網，七大最新科技一本就搞懂！》，商業周刊提供)

延伸閱讀

為什麼貿易順差 生活也不會變富足？

SDGs 超入門(三)：受全球投資人關注的ESG是什麼？

金融科技業獨角獸 Robinhood首創零交易手續費