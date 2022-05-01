投資股利之王 跟著大公司一起累積獲利

在眾多支付股利的公司中，有一小群被稱為股利之王。股利之王是五十年來持續支付股利、而且股利不斷成長的個股。很棒吧？

這麼想吧。奈德叔叔來找你並說：「我要你投資我的公司。」你說：「好，奈德叔叔。我給你的公司一些錢，但我要收到報酬。我可以借錢給你，但你付利息給我，或者我投資你的公司，你的獲利要給我一部分。這樣我的投資才有回報。」這是老派的投資方法。你出資，然後預期會有一些回報。

時代變了，投資方法也不同了⸺ 雖然未必比較好。看看所謂的尖牙股(FAANG)⸺ 也就是臉書、蘋果、亞馬遜、網飛和字母公司(Alphabet)旗下的Google⸺ 都是目前最受歡迎且績效最佳的幾間科技公司。問題是，這些公司都不支付股利。事實上，亞馬遜在最初的九年一直虧損，後來才開始轉虧為盈。這些公司根本不付股利，但人們仍持續投資，並希望公司持續成長，股價繼續上漲。我們都被唬了，以為投資會持續成長的公司，價值會一直增加。你願意冒這個險嗎？

告訴你吧，這種公司就算成長獲利，你也不能拿來花掉。如果要花掉公司的成長獲利，就必須賣掉股票，如果你賣股票，就要繳稅。不要以為用個人退休金帳戶或是401(k) 帳戶賣股票就不用繳稅，錯了，當你領出這筆錢時還是得繳稅。唯一的例外是羅斯401(k) 帳戶，或是羅斯個人退休儲蓄帳戶。(另外要強調的是，每個年輕人都應該有一個羅斯個人退休儲蓄帳戶。這是很好的存錢方式，你永遠也不必繳稅，而且如果緊要用錢，也可以從這裡領出來。)

我們再回來談股利之王。之所以把錢拿來買這些公司的股票，是因為你的投資會收到回報。以美國電報電話公司為例，這間公司目前支付股東5～6％的股利。這很有意思，因為即使公司還在摸索未來的路，卻還是每季支付相當高額的股利給股東。他們光是支付你的股利就高達5～6％。這還不包括任何股價上漲的部分。公司因為使用你的錢所以支付股利給你，而不是你付錢給公司。所以是誰在為誰工作？

在我撰寫本書時，全美只有三十間公司符合股利之王的頭銜。這些公司包括可口可樂、嬌生、寶鹼(Procter & Gamble)和勞氏公司(Lowe’s)，我只是列舉其中幾間。這些公司的共同點是它們全都支付股利，而且至少五十年來都持續調高股利。只要稍微指導你如何判斷適當的時機買股，投資股利之王可以讓你跟著這些大公司一起累積獲利，而且不必承擔追逐市場的風險。忽然間，你的高品質投資選擇變得更集中，你的投資選擇更清楚了。

如果你用來投資股票的錢之中，有5～6％要付給基金經理人，而且每次買進或賣出，經理人就可以領到一筆錢，如此一來為什麼要讓他們搜刮你的帳戶？投資人為什麼要這麼做？因為他們不懂。你要做的是，挑選超級安全而且一直以來都會支付股利的公司。為什麼要把錢拿來押注在從來不支付股利的公司上？你只是給他們一筆免稅又免利息的貸款，然後你押注公司會成長，並希望長期下來能拿回你的老本。如果你忽然需要一筆錢，就必須以市價賣掉，然後你賺到的獲利還要繳稅。把這種公司和付你錢的股利之王比較一下；股利之王付給你的股利還可以幫你支付生活費。

如果你還是覺得不好，請想一想。如果你在一九九一年初時，分別在股利之王和標普五百指數投資十萬美元，差別就很大了。而且請記住，標普是大家都想打敗的大盤。在這段期間結束時，你投資在標普五百的十萬美元會價值上升為1,370,419 美元。相較之下，相同金額投資在股利之王清單中的股票，價值會是3,245,873 美元。也許股利之王清單中的這些公司看起來不是很令人興奮的公司，也許你從來沒聽過大部分的公司，但你追求的是興奮還是報酬？

( 本文摘自托比．馬帝斯著《無限投資學：富人變得更富有的理財祕密，讓你不管市場表現如何都能永久獲利》，遠流出版提供)

延伸閱讀

參與越南經濟成長 簡單入手的「越南ETF」

股市隱者：投資趨勢切莫見風轉舵

股市隱者：股息是自掏腰包 回購才是公司請客