修女和國稅局 教我的事

英文的「稅」(tax)這個字來自拉丁文的taxare，意思是譴責某事或表達嚴厲的反對。我念的是天主教學校，有些課的授課教師是修女。修女很有趣，偶爾有修女會痛打學生(厚尺＋手＋身體)來表達她嚴正反對某件事。只要有人做蠢事就會挨打。另一方面，如果有人做了很棒的事或是對大眾有益的事，則會有人摸摸他的頭，或是讚美他，以正向強化他的行為。你想要得到哪一種？被痛打，或是被摸頭？

國稅局也一樣。國稅局會懲罰你的某些收入。舉例來說，如果你為麥當勞辛苦工作賺錢，你很快就會發現你要繳各式各樣的稅⸺聯邦失業稅(Federal Unemployment Tax Act，FUTA)、州失業稅(e State Unemployment Tax Act，SUTA)、老化、死亡和生存、聯邦醫療保險(Medicare)、聯邦稅預繳、州稅預繳。似乎你還沒拿到錢，就已經先被每個人分了一杯羹。

小時候我曾在麥當勞打工，當時的時薪將近四美元。如果我工作四十小時，我應該會領到一六○美元的支票吧。但你猜猜發生什麼事？當我收到支票時，實際的金額低很多，因為預扣稅金、勞工賠償保險、社會福利稅，還有各種我不了解的其他費用和稅。當我看到支票中被扣除的錢時，我覺得自己好像被「痛打」了一頓。你很有可能也被國稅局痛打了好幾下。

我們來看看有錢人的情況，做一下比較。他們出售不動產賺到數十萬美元，但他們根本不用因此繳稅，因為他們把這筆錢投入更多的不動產之中。他過世時，不只不必繳遺產稅，他們的繼承人還會收到大額的減稅*。他們不會被痛打；他們會被國稅局摸頭。

好消息是，我們可以追蹤各種類型的收入，看看美國的有錢人們都是怎麼賺錢的。

好消息是，我們可以追蹤各種類型的收入，看看美國的有錢人們都是怎麼賺錢的。你猜猜我接下來要說什麼？他們不會因為收入而一直被課稅。事實上，他們只有少部分的收入會被課稅。他們大部分的所得來源，都是會被國稅局獎勵的所得。

你要自己決定：你想被打手心，還是想被摸頭獎勵？如果你想被獎勵，請繼續讀下去，因為接下來要討論的投資類型是有優惠稅率的類型，你可以因此得到很多獎勵。如果你喜歡被懲罰，那我就幫不了你，但是國稅局肯定會很愛你。

有時候，券商會害你變更窮

我想問一個問題：二減三等於五，對不對？不對，當然不對。這是錯誤的數學。問題是，你的券商可能對你就用這種錯誤的計算方式。

我有一位客戶是微軟早期的員工。她的錢多到可以支付生活費和從事慈善活動，她希望下半輩子都能從事慈善事業。有一天她邊哭邊打電話給我，她說因為券商害她「退休後又得回去工作」。她的夢想忽然破滅了，她現在只擔心下半輩子的生活。她甚至沒有足夠的收入可以支付開銷，因為券商說服她，二減三等於五，讓她投資一些很不好的標的。

你必須自己計算。數字是我們的朋友，但是我們必須能定義數字，因為券商和其他人會利用暗語來對付我們。他們會讓我們分心和混淆我們。如果有人說，某項投資可以讓你賺錢，最好是指能讓你銀行帳戶裡的金額增加。如果銀行帳戶裡的金額變小，那二減三就等於負一，二減三不會等於五，對吧？你只要自己算一算，就可以發現券商是不是給你錯誤的結論。

( 本文摘自托比．馬帝斯著《無限投資學：富人變得更富有的理財祕密，讓你不管市場表現如何都能永久獲利》，遠流出版提供)

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