老是記不住?文轉圖深化記憶法 每天 5 分鐘練習

編按：《過目不忘的文轉圖深化記憶法》作者池田義博45歲為了挑戰記憶力冠軍，開始研究如何「深化記憶」。他發現比起文字，大腦更擅長圖像記憶，但轉成圖像只能加深印象，若要達到過目不忘的境界，關鍵在吸收資訊時於腦中「連結」影像，大腦會自動將存在關聯的「完整情境」轉化成長期記憶，讓思緒不凌亂，關鍵時刻能立刻想起。這就是大腦最原始、最有效率的學習途徑。



在知識爆炸的年代，每個人每天都會接觸到大量的訊息，為什麼大部分的人非但沒有因此更博學，反而經常感覺什麼事都記不住，總是過目就忘，大腦好像愈來愈不靈光？這絕對不是因為年紀漸長或天生記性差，其實，只要懂得善用符合大腦原廠設定的方式學習，人人都能過目不忘。

改變輸入方式，你也能擁有冠軍級記憶力

我在四十五歲時參加日本記憶力錦標賽，選手當中有許多二十多歲的年輕人。即使如此，從2013 年第一次參加，一直到2019 年為止，我只要參賽必奪冠軍，截至今日已取得六次日本記憶力冠軍。不只如此，在倫敦舉辦的世界記憶力錦標賽中，我也是第一個拿到「世界記憶力大師」稱號的日本人。

有些人可能會好奇，我是不是從小記憶力就很強，讀書總是很專注？其實，我也是因為參加記憶力錦標賽的緣故，在研究如何增進記憶力時，偶然發現大腦的這個祕密。

我原本是理科出身，較擅長邏輯思考但不善於背誦。前面也提過，我小時候的記憶力沒有特別好，直到四十幾歲決定參加記憶力錦標賽，才開始研究「如何大幅提升記憶力」，為此我看了許多腦科學與心理學相關的研究報告。我的第一個發現，就是大腦其實很不擅長記憶文字和文章。

舉個生活中的例子應該會比較容易理解。我們在生活中有時候會聽到一些新發明的詞彙或簡稱，例如把「台北火車站」稱為「北車」、「國父紀念館」稱為「國館」。但第一次聽到這些詞彙時，多數人一定會滿頭霧水，很難與記憶中的地點連結在一起，也很難記得住，直到使用幾次後，當別人提起「北車」你的腦中會浮現台北火車站的建築時，才會把這個詞記住。這其中就隱藏著資訊轉化的關鍵，也就是當影像出現時，我們才會更有效率地將陌生的文字記下來。

圖像化還不夠，重點在如何串聯

相信多數人對圖像學習並不陌生，但為什麼將訊息圖像化，還是無法達到「過目不忘」的境界？因為這些方法還沒有解決一個問題，就是如何讓大腦快速地串連圖像，產生系統性的記憶。

簡言之，「文轉圖」深化記憶學習法就是藉由將文字轉化成「影像」、「象徵」、「圖表」這三種大腦容易吸引的元素，幫助我們更有效率地吸收新知，並能深化記憶，以系統化的學習途徑快速串聯相關資訊，達到看一眼就不會忘，而且能最大化學以致用的目的。



例如「通縮」這個經濟名詞用文字說明如下：「所謂通縮，指的就是日用品和服務的價格（物價）全面下滑的現象。也就是相對於物品，貨幣價值上漲的狀態。通縮下物品賣不出去，景氣衰退。企業業績惡化，員工薪資減少，裁員又讓失業人數增加。這麼一來所得隨之減少，消費者更不敢消費。因此容易陷入企業為了處分存貨，不得不降價求售等惡性循環的狀態。」

看完這麼長的文字，你真的了解什麼是通縮了嗎？不懂也沒關係，接下來我利用三種圖像將這段說明化為下圖。

文章和圖像哪種形式更能幫助記憶？經過這個例子的說明，我想你已經有答案了。

以下提供簡單的訓練，幫助大腦鍛練成圖像腦，所以不需要一次就做到完美。建議大家每天可以抽 5 分鐘練習，持續提升大腦「文轉圖」的能力。

簡而言之，「文轉圖」深化記憶法就是幫自己在腦中建立有圖有文的懶人包，未來無論是想要輸出成文章或簡報，甚至是跟人聊天，都只要翻找腦中的懶人包，就能把學到的內容順利用出來。

( 本文摘自池田義博著《過目不忘的文轉圖深化記憶法：跟著世界記憶權威用大腦最節能的學習途徑，讓你的輸出有觀點，學習力、企劃力、專注力全面升級》，天下雜誌提供)

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