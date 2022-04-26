GDP「財富」背後的真相 經濟成長的難題

沒有足夠的瘋狂，就無法有根本性的改變。在這種情況下，瘋狂來自於不合常規、勇於拒絕一成不變，並創造未來。—托馬斯．桑卡拉（Thomas Sankara）

讓我們想像自己成功了：貧窮國家擺脫了結構調整的束縛，在全球治理組織中擁有平等的發言權；國際貿易規則的重新平衡也讓貧困國家擁有公平貿易的機會。他們突然發現，自己可以在不受脅迫或被強國威脅入侵的情況下，只基於國家利益自由制定經濟政策，並採取他們在1960 及1970年代獲得成果的發展主義方法，包括將石油資源和礦山收歸國有，並收回對電信和水利基礎設施的控制權；以高昂的關稅保護國內產業，並培育企業直到可以與世界其他企業競爭；解散國外的農商企業來確保小農擁有穩定的土地，並提供補貼以促進國家糧食安全。隨著國內工業發展，這些政策創造了國內更多的就業機會，工會也為工人爭取到像樣的薪資，因此中產階級開始增加。收入成長率不斷提高而且貧窮率下降，飢餓問題反而成為歷史。隨著避稅天堂的關閉，政府收入增加，而且不再背負沉重的債務負擔後，全民醫療保健和教育方面的社會支出有了餘裕。大學入學人數增加，而且隨著公共衛生系統和學名藥的取得更加容易，最終也遏制了熱帶疾病的肆虐。

這真是令人信服的願景。只要在更公平的全球經濟體系背景下，上述所有理論皆有可能實現，但是事實上，我們仍有尚未解決的問題。標準的發展主義模式，希望貧困國家能將工業經濟及收入水準提高到追上富裕國家的程度。當然，這種經濟成長模式除了會增加資源消耗外，也會增加廢棄物、污染與溫室氣體排放。這個過程很正常，甚至在某種程度上無法避免。但不幸的是，以地球的資源以及吸收溫室氣體的能力而言，地球上已沒有足夠的生態承載量可以達成這個目標。科學家表示，即使在現有的全球總資源消耗水準下，每年地球的生態承載量也已經超載約60％。

這些超載幾乎完全是富裕國家的過度消耗所導致。根據奧克蘭的全球足跡網絡（Global Footprint Network）研究資料顯示，以目前地球的生態承載量，每人每年只能消耗1.8「全球性公頃（global hectares）」，這是計算資源使用、廢棄物、污染和溫室氣體排放的標準單位。如果超出這個數值，就意味著地球無法再補充消耗的資源或再吸收更多的浪費。換句話說，我們將被迫走上逐漸退化的道路。1.8全球性公頃大約等同於迦納或瓜地馬拉普通人的平均消耗量，相較之下，歐洲平均每人消耗4.7 全球性公頃，而美國與加拿大每人消耗8全球性公頃，這是平均份額的好幾倍。如果要了解這種過度消耗有多極端，可以想像一下：如果我們每個人要像一般高收入國家的普通公民那樣生活，需要相當於3.4個地球的生態承載量才足夠。

大多數人不容易感受到地球環境超載的影響所以不太理解這個概念，但是愈來愈多科學數據證明了這點。以森林砍伐為例：在60年前，還有16億公頃成熟的熱帶雨林布滿地球，然而人類工業卻摧毀了超過一半的成熟熱帶雨林。再以土壤為例：地球上40％的農業土壤嚴重退化，大多數是因為集約農業技術和化肥使土壤不再肥沃，這也意味著，農產量在不久的將來開始崩潰。343再以魚類為例：全球約85％的魚類資源已過度開發或消耗，344黑線鱈（Haddock）的產量已下降到原來的1％；345 大比目魚（Halibut）的產量降低到0.2％。主要原因是過度捕撈，但也有部分原因是地球大氣中高濃度二氧化碳排放而引起的海洋快速酸化。科學家表示，不只是魚類，由於人們過度開發地球生態系統，每年有多達14萬動植物種正在消失。346物種滅絕速度比工業革命前快了上百甚至千倍，滅絕速度快到讓科學家將其歸類為地球史上第六次大滅絕，而上一次大規模滅絕事件是發生在大約6,600萬年前。

這只是在我們現有的總體經濟活動水準，也就是富裕國家和貧窮國家現有的資源消耗水準下發生的情況。如果貧窮國家要消除貧困就勢必要提高資源消耗，而這只會使我們進一步走向災難。除非，富裕國家開始減少資源消耗。

經濟成長的難題

減少富裕國家資源消耗聽起來可能很簡單，也是個公平又明智的方法。但基於目前的經濟結構，這個想法幾乎完全不用考慮。事實上，幾乎所有經濟學家和政治人物都將重點放在完全相反的議題：增加GDP上，這意味著每年都要增加生產量及資源消耗量。在當今所有的經濟思維中，這大概是最主流的想法，太過普及因此幾乎無人質疑。

因為GDP指標好像一直都存在，所以我們視之為衡量經濟發展理所當然的衡量工具，但大多數人並不知道這個指標是近年來才發明的。這個總體經濟測量指標其實其來有自，由經濟學家西門．顧志耐（Simon Kuznets）和凱因斯在1930年代著手設計，用於幫助政策制定者了解如何擺脫經濟大蕭條的。它的目標是計算出所生產的所有商品和勞動的金錢價值，以便政策制定者可以更清楚的知道問題出自哪裡，以及需要採取哪些解決措施。顧志耐主張，必須採取有助於社會福祉最大化，並追蹤人類社會福利進展的措施。他希望GDP指標必須排除廣告、交通及維安警力等負面項目的價值計算，因為即使這些項目成長也並不能代表人民生活水準有所上升。但是，當第二次世界大戰爆發時，凱因斯改變了此構想，他堅持計算所有以金錢為基礎的項目，就算是負面項目也必須計算在內，以便確認有多少生產力可用於戰爭。最終凱因斯版本的GDP指標開始運行於全世界。

GDP原本是戰爭時期的經濟衡量指標，這也是為何這個指標的目的如此單一甚至近乎暴力的原因。因為它匯總了所有以金錢為基礎的活動，卻不關心這些活動對地球環境有利還是有害。砍伐森林並出售木材，開發山脈並開採煤炭，或者延長工作時間及退休年齡，這些都會使GDP上升。但是GDP無法核算成本，因此，這個指標無法衡量失去吸收二氧化碳的森林的價值，或失去瀕危物種家園的山林的損失，更無法衡量工作過量對人們身心所造成的傷害。這個指標不僅忽略許多壞的部分，也忽略許多好的部分，因為這個指標不會衡量沒有以金錢為基礎的許多有意義的活動。自己種植糧食、打掃房屋或照顧年邁的父母，這些行為因為不涉及任何金錢交易，所以不會涵蓋在GDP之中，這些行為只有在產生金錢交易時才會被計算在內。

當然，衡量某些事物時排除一些其他事物並不是絕對的錯誤，因為GDP指標本身對現實世界來說沒有任何影響，是GDP的增加影響了我們。一旦開始關注GDP的增加，我們不僅是在促進GDP所衡量的各種經濟行為，而且還是鼓勵這些行為無限增長。這就是我們從1960年代開始做的事情。在冷戰時期，為了裁定西方與蘇聯之間的無聊「競賽」， GDP開始受到廣泛運用，雙方政界人士突然開始對增加GDP充滿幹勁。顧志耐曾慎重警告人們，不應該將GDP視為衡量經濟成功與否的正常指標，因為這會造成過多的破壞。但當時的人們卻開始做這件事，世界銀行和國際貨幣基金組織則迅速將這個指標推廣到世界其他地區。現今，無論是富裕國家或者貧窮國家，幾乎每個國家政府都將注意力集中在提高GDP的單一目標上。

根據一般的說法，如果想使全球經濟運轉良好，我們就需要至少2％至3％的GDP年成長率。如果低於這個成長率，經濟學家會告訴人們現在正處於經濟危機之中；如果成長下降到零，經濟學家則會告訴人們整個經濟系統即將崩潰。

那麼，讓全球經濟運作良好的成長程度會是什麼狀況呢？ 2015年，全球GDP達到73兆美元，成長3％意味著需要增加2兆美元，這是我們為了維持經濟穩定，隔年必須為全球經濟多生產的產值。2兆美元大約是英國的GDP。想像一下英國每年生產的所有汽車、電視機、房屋，所有工廠、一桶又一桶的石油以及其他產品，牢記那些像山一樣多的商品，那就是隔年人們必須在世界原有的生產基礎上再增加的產量。而且，由於這種成長為指數性而非線性，這意味著，人們在後年必須增加更多產量，再隔年又需要增加更多。

複合成長乘數非常強大，4.5%的成長率大約是世界各國政府希望實現的總成長率，如此一來，物品量每16年將乘上雙倍，而每32年則會乘上四倍。例如，如果古埃及擁有1立方公尺的資產，並且每年以4.5%的速度成長，到其三千年文化結束時，古埃及所有資產需要25億個太陽系來儲存。可見，科學家真的應該意識到無限的指數成長極其荒謬。想像一下，我們無限期的沿著這個軌跡前進，就是否認一個最明顯的事實，即地球有其物質極限。正如同大衛．艾登堡（David Attenborough）清楚表示：「任何認為可以在有限的星球上實現無限成長的人，不是瘋子就是經濟學家。」

當現有的經濟活動水平超過地球的生態承載力，我們卻依然考慮指數成長時，世界會如何呢？即將到來的未來似乎會很淒慘。科學家指出，熱帶成熟林到2050年時將消失，而物種多樣性將再下降10％。347與1950年相較，目前所有可捕撈的海鮮量將平均減少90％以上。大多數的主要金屬，例如，金、銀、銅和鋅，以及再生能源技術中所使用的許多關鍵金屬，例如，鉛、銦和銻，這些金屬蘊含量都即將用盡。如果矽谷企業家如伊隆．馬斯克（Elon Musk）說的話可以相信，也許能開採月球和小行星的金屬來代替。但開採其他星球的礦產對於地球的森林和魚類幫助不大，對於地球的土壤危機也無濟於事。因為，以目前地球的土壤枯竭速度，世界上的農田表層土壤到2050年時或多或少已無法使用，而到2075年時則將不復存在。

儘管GDP成長有這些明顯的問題，但由於某些原因，GDP成長就等於人類的進步。我們認為，當GDP指標上升時會使生活變得更好—我們的收入增加了而且擁有更多就業機會，這意味著社會擁有了更好的學校和醫院等。過去可能如此，可是當世界杳無人煙，人類足跡不會對地球風貌造成太大影響時，不幸的是，這個說法屆時將不再成立。

在過去半個世紀內，美國GDP穩定成長，但中位數收入卻停滯不前，貧困率上升而且不平等現象加劇。全球的情況也是如此，儘管自1980年以來，全球實際GDP成長了將近兩倍，但每日生活費不足5美元的貧困人口卻增加了11億多。情況為何如此？因為到了某種程度，國內生產滿額成長，會開始使負面結果比正面結果更多，即「弊病」多於財富。352因為不會再有任何資本累積而不會直接危害到他人的領域，例如，圈地、土壤退化、水源汙染、人剝削人或氣候變遷等。我們已經達到GDP成長所造成的貧困比減少貧困更多的地步。

當全球政治機構把自己的力量放在增加GDP後，人類與大自然承受了巨大壓力。

我們可以看到各國以不同的方式呈現，例如，印度的土地掠奪、英國的公共服務私有化、巴西亞馬遜流域的森林砍伐，以及美國和加拿大壓裂採油與開採油砂。如果以全球的角度來看增加GDP的負面結果，則是更長的工時、更貴的房屋價格、土地耗損、城市汙染、浪費海洋資源，特別是氣候變遷。所有這些負面的結果都是為了增加GDP，而抵制這股毀滅性風潮的人們則會感到無力，這個無力感是來自政府的漠視。根據政府最重要的進步指標，必須不惜一切代價繼續破壞。這不是因為人類內在的破壞力，而是人類制定了鼓勵以破壞性方式行事的規則。就如同經濟學家約瑟夫．史迪格里茲（Joseph Stiglitz）所說：「我們衡量的內容會影響到我們的行為。如果我們把錯誤的事物納入考量，則錯誤將接踵而至。」

值得注意的是，只要GDP增加仍然是全球經濟發展的主要目標，我們在上一章所介紹的解決方案就可能無法實現。隨著體制迫切尋求資本累積的疆界，對於GDP增加的壓力，就會轉化為對增加債務、進行更多結構調整與自由貿易的壓力，也會貨幣化更多事物，這就如同鐵律一般。至少就目前的經濟組織而言，這仍是我們經濟持續發展的必要條件。

( 本文作者傑森．希克爾著《為什麼有些國家愈救愈窮？【揭露全球不平等的暗黑內幕&解方】》，野人文化提供)

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