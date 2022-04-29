斷捨離變身金錢魔法(上)：從垃圾袋衣櫥到效率衣櫥

購物狂時期的我衣服多達六百多件，這數量就算每天穿不一樣的衣服，穿上一整年也穿不完；但我居然還是天天為衣服所苦，也把大部分的時間都花在衣服上。

當時衣櫥放著我小時候的衣服，當下適齡的衣服則無處可放，只能放在垃圾袋裡，以堆疊的方式放在床旁邊、爸媽房間地上，甚至是客廳的神桌底下。

我出門前必須翻找每一袋衣物，後來也搞不清楚哪袋有什麼，拿出後又不滿意的衣服也就隨意堆疊在這些垃圾袋上。衣服都被弄得皺巴巴，還需要額外整燙才能穿出門，所以我根本就不想穿，穿來穿去還是固定堆在上面的那幾件。

每天收到的包裹越來越多，我卻越買越苦，因為不知道這些新衣服到底還可以收在哪裡，而且我最終也沒有因為換上那些美麗的衣服，成功變成我嚮往的樣子。

原因在於：我一直想成為別人。只要認識自己，就算衣服少，也能天天穿得很滿足，不需要一直逛網拍填補你覺得衣櫥少一件的黑洞。

衣服變少後我發現，我不用再花心思維持整齊，甚至也不用花時間摺。在衣服曬乾後無縫接軌吊回衣櫥的那刻，我就已經完成收納衣服的儀式，連衣架都不用換。

每天起床更衣時，也不需要特別挑選，只要先查今日氣溫，直接拿出適溫的衣服，穿搭後就可以出門，過程不到一分鐘。如果是從前的我，還會穿上再脫下，搞到快遲到才匆匆隨便穿，最後不太滿意地出門。

我之所以能財富自由，過著自己想要的自由人生，就是因為我終於打造出我的「效率衣櫥」，得以收復更多得以自由的時間，也才有時間投資自己。

「效率衣櫥」就是一切的起點。

「效率衣櫥」顧名思義，就是讓你的時間、空間跟金錢使用都能變得有效率的衣櫥，前提就是要將衣服控制在我們可以管理的量。

因為衣服並不是買來使用後就可以不用理會，穿完就必須洗，晾了才會乾，衣服乾了還要收回衣櫥。有些衣服甚至不能機洗，還得手洗或送乾洗，不僅費時也花錢。如果衣櫥裡吊掛的範圍太少，或衣服太多，就必須想辦法學習摺衣技巧，或是增加可以收納的用具，不然就會衣滿為患，影響到其他空間。

對於家裡有小孩的人來說，時間更是一項非常珍貴的資源。小孩如果還小，就必須仰賴父母幫忙整理。大人可能只有在換季時，才需要花上體力跟一天時間，將衣服壓縮後搬來搬去，每年周而復始。但小孩每天都要換很多套衣服，成長速度又很快，衣服汰換頻率高，如果沒有效率的衣服管理模式，大人就會被小孩跟自己的衣服困住好多天，甚至每天都在衣服中周旋。

如果你是家中負責洗衣、收衣跟將衣服換季的人，就會比其他家人少了更多自由時間。這不是要你揭起革命的大旗進行罷工，而是要你向全家人傳達效率衣櫥的重要，並開始進行整理，落實於日常生活。如此一來，你才能重拾自由的時間。

效率衣櫥可以帶來以下五項好處：

得到自由時間

每個人每天都有二十四小時，不同之處在於你怎麼運用它。

衣櫥是我們每天都會用到三次以上（出門前、回家、洗澡前、將洗好的衣服收回衣櫥）的空間。我以前出門前找衣服加上不滿意脫掉換裝的時間大約要十分鐘，但現在只要確認每天氣溫，就可以在十秒內決定要穿什麼。

算一算，一天如果省下十分鐘，十分鐘乘以三百六十五天，一年就可以省下六十一個小時；如果再省下每天逛網拍兩小時的時間，一年就可以省下兩小時乘以三百六十五天，等於省下了七百三十個小時。

再加上我以前每次換季時，都需要把衣服從壓縮袋拿出來，拿出來的衣服都皺巴巴，還要額外掛燙才能收進衣櫥。每次光我一個人的衣服，就要費時半天。一年換季兩次，等於光換季這件事就少了一天時間。

前面通通加起來，一年省下的時間就超過八百個小時，足足超過一個月！從二○一六到二○二○年這四年多，我已經比以前多了三千兩百多個小時，相當於四個多月的自由時間，讓我可以做自己想做的事。

這甚至還沒算進之前用來翻找衣服的時間呢！後來我將衣服斷捨離到可以吊掛的程度，又多省下了摺衣服的時間。這也是我之所以能在斷捨離上萬件物品之餘，利用下班時間，在短短不到兩年內專精兩門專業（整理收納跟投資理財），並開班授課及經營個人品牌，最後成為全職自由工作者的原因。

夢想和目標需要投資足夠的時間跟心力才能達成，這些時間就從整理衣櫥找回來！

輕鬆管理

買新衣服時，你腦中會自動出現所有衣服的清單，做為購買新衣服的依據。當你知道已經有類似款，就不要多買，或是斷捨離家中的那件再買。當所有衣服清單都記在你腦海裡，也就代表這是你可以輕鬆管理的量。

輕易穿搭

每件衣服都可以輕易和衣櫥的其他衣服搭配三套以上。雖然衣服少，但可以互相搭配、和氣融融，都能當好朋友的感覺真好。

如果一件衣服只能跟某一件特定的衣服搭配，那就會變得像制服一樣，你在挑選衣服時也就不能隨心所欲，任意搭配了。

如果和其他衣服都無法搭配，也代表這件衣服可能和你的穿衣風格不搭。如果在逛街時看上的衣服，還需要另購其他衣服才能搭配的話，我就不會買下它，因為我的衣櫥將會多出兩件和大家處不來的衣服。這樣的衣服在衣櫥裡會顯得格格不入，你也一定不會常穿。

收不費力

我相信「最好的收納就是不收納」，不須換季是效率衣櫥最基本的條件。

建議想省下摺衣時間的人，要想辦法儘量增加吊掛的空間，或是減少衣服量。

以前我喜歡每天摺衣服，但結婚開始負責小家庭兩人的衣服後，我發現先生的衣服少，洗完只要直接掛到衣櫥就好，不用再花時間摺。但我的衣服如果維持在七十件，就有不少衣服需要花時間摺。所以我將衣服減少至五十件，除了毛衣跟內衣以外，所有衣服都可以掛起來。

如果你的衣服很多，或是衣櫥本身的限制，有可能要同步運用摺衣技巧，才有辦法提高衣櫥的使用效率。

如果衣服多，又不想學摺衣技巧，那比起日常摺衣服的時間，你將會有許多時間被浪費在翻找衣服，以及熨燙衣服上。

另外，我也將曬衣的衣架從一般外包塑膠的鐵製衣架，換成了鋁製衣架。鋁製衣架雖然貴了些，但不怕生鏽沾染衣服洗不掉，也不怕塑膠氧化脫落掉屑弄髒衣櫥。

只要使用鋁製衣架，衣服乾了就可以直接收進衣櫥，省下更換衣架的時間。不要小看換衣架的零碎時間，如果你家每天換洗的衣服量很多，日積月累，時間就是這樣一點一滴找回來的。



混亂的家常常有一個共通點，就是衣服放得到處都是，每個空間都有衣服的蹤跡。當衣服都好好收在衣櫥裡，其他空間也就一併被整理到了。

減少後續維護成本

買衣服時，務必確認如何洗滌，儘量買容易維護的品項，不然後續可能會出現要額外手洗，或是熨燙衣服的時間。無法手洗跟機洗的衣服或外套還得送乾洗，付出更多金錢與時間成本。

如果你在冬天輪流穿十件需要乾洗的外套，就比只有一件外套的人多出十倍乾洗費用。以衣服的使用效益來說，只有一件外套的使用效益當然更高，因為它被穿的次數比較多。

花在外套上的錢變少，使用效益明顯提高，後續維護成本也會比外套多的人低廉。那我們為什麼還要買那麼多外套，來讓自己多花那些後續維護成本呢？

接下來我將會告訴你，我是透過哪些方法接受現在的自己跟衣服的關係、決定可掌控的數量，以及有效率的定位，讓我的衣櫥變成效率衣櫥。

( 本文摘自整理鍊金術師小印著《財富自由的整理鍊金術：斷捨離變身金錢魔法，打造心靈×空間×時間×財務自由人生！》，遠流出版提供)

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