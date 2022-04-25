為什麼世界各國政府、糧農組織以及世界銀行，會如此渴望尚未獲得的勝利呢？他們為什麼試圖讓貧困、飢餓以及不平等的現象看起來正在減少，即便事實根本不是這樣？當然，其中的原因可能和內部壓力有關，因為沒有任何組織希望自己看起來很失敗。學者們多年來不斷質疑衡量貧困和飢餓的方法，並建議採用更準確的工具。為什麼聯合國不基於這些呼籲重新評估數據呢？一個可能的原因是，如果他們使用更精確的方法，世人就會明白，要解決這些問題不能只依靠四處提供一些微小的幫助來填補問題的邊邊角角，而是需要改變全球經濟規則，讓它從根本上對全世界的大多數人來說更加公平。

但是，發展產業將無法繼續忽視這個問題。經濟學家大衛．伍德沃德於2015年在《世界經濟評論》（World Economic Review）中，對減貧行動的未來發表了一些相當冷靜甚至是可怕的分析。55研究結果令人不安。他表示，以現有的經濟模式，我們是不可能消除貧困的。不是說它有可能不會發生，而是完全不可能會發生。這是經濟結構造成的不可能。

目前消除貧困的主要戰略是增加全球GDP成長。這個想法是，增加的產值將逐步改善世界上最貧窮人口的生活。但是我們所掌握的所有數據都清楚表明，全球GDP增加並沒有真正使窮人受益。雖然自1990年以來，全球人均GDP增加了65％，但是每天生活費不足5美元的人數卻增加到了3億70,00萬人以上。為什麼GDP增加無法減少貧困呢？因為增加的收入嚴重分配不均。最貧窮的60％人口只獲得全球收入增加的5％。剩下95％的財富則流向了最富有的40％人口。這已經是最樂觀的情況了。基於此分配比例，伍德沃德計算出要消除每日收入低於1.25 美元的絕對貧困人口，將需要一百多年的時間。以更準確的每天5美元收入來算，則需要207年。這是在發展產業的運作一切照舊的前提所能期待最好的狀況。而且我們必須記住，伍德沃德的方法無法掌握到世界最貧窮的1％人口，即使經過了上面所說的幾百年，他們仍將處於貧困狀態。世界上有9億人將永遠處於貧困狀態中。

這是一個極度樂觀的最佳假設。它沒有解釋從金融危機以來收入增加速度放緩的原因；沒有考慮到過去幾年中食品價格飆升已明顯消耗了貧窮人口的收入；或者氣候變化已經瓦解了開發中國家的發展收益這些事實。這一切想像的前提，是假設下一個或兩個世紀內不會發生進一步的經濟或生態危機。所以，這確實是一個極度樂觀的假設。

彷彿這個跨越世紀的的時間線還不夠令人失望似的，情況還會更惡劣。如果以每天5美元的標準，全球GDP必須增加到目前規模的175 倍才能消除貧困。換句話說，我們需要榨取資源，生產跟消費比現在多175倍的商品。這值得我們停下來思考一下，這一切意味著什麼？即使這種超乎常理的增加有可能實現，後果也將是一場災難。因為，我們會迅速消耗掉地球的生態系統，破壞森林、土壤以及最重要的氣候系統。正如同伍德沃德所說：「我們不可能在不引發災難性氣候變化的情況下實現這個目標。這麼做將抹殺減貧帶來的任何潛在收益。」56這荒謬的主張是以犧牲窮人為代價的殘酷玩笑。雪上加霜的是，要實現這種幅度的收入增長，代表全球人均GDP必須提高到130萬美元，換句話說，平均每人每年收入要高達130萬美元時，全球最貧窮的那2/3人口每日收入才會達到5美元。這充分展示了我們的經濟體系中存在著多麼深刻的不平等。

其實，這一切可以總結成一個簡單的事實：如果希望在不破壞我們居住的這個星球的情況下消除貧困，我們需要採取一個完全不同的經濟模式，一種可以更公平、更理性分配我們財富的經濟模式。我們的未來會是如何，將取決於它。

( 本文作者傑森．希克爾著《為什麼有些國家愈救愈窮？【揭露全球不平等的暗黑內幕&解方】》，野人文化提供)

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